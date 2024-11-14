İzmir Buca elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği belirlendi (15 Kasım)
15 Kasım Cuma günü İzmir Buca'da meydana gelecek olan elektrik arızası duyuruldu. Erken saatlerden itibaren geçerli olacak olan Buca elektrik kesintisini biteceği saat ise netleşti.
15 Kasım Cuma günü İzmir'in Buca ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde kesinti erken saatlerde başlarken 16.00 civarına kadar sürecek.
GDZ elektrik aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen arızaların sebebini ve konumunu anlık olarak öğrenebiliyoruz.
İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA 15 KASIM
Yarın Buca'nın bazı mahallelerinde arıza ve bakım çalışması yaşanacak. Ekipler bakım çalışmalarını sürdürürken biteceği zamanı da duyurdu.
Göksu ( 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/5. Sk. 687/7. Sk. 687/8. Sk. 687/9. Sk. 688/11. Sk. 688/13. Sk. 688/14. Sk. 688/15. Sk. 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 693/10. Sk. 693/11. Sk. 693/12. Sk. 693/13. Sk. 693/14. Sk. 693/15. Sk. 693/16. Sk. 693/17. Sk. 693/2. Sk. 693/23. Sk. 693/9. Sk. 688/17 687/6 679/19. Sk. 679/18. Sk. 688/12 679/20. Sk. ) bölgelerinde kesinti 16.00'ya kadar devam edecek.
10.00'da Belenbaşı ( 3015/2 Sk. Karatekeli Cd. Hürriyet Cd. Gonca Yörük Cd. Belen Cd. 3017. Sk. 3016. Sk. 3015. Sk. 3014. Sk. 3011. Sk. 3010. Sk. 3015/3 Sk. 3016/1 Sk. ), Kırklar bölgelerinde başlayan kesinti ise 16.00'da sonlanacak.
09.00'da Hürriyet ( 440. Sk. 438. Sk. 435. Sk. Namık Kemal Cd. Aydın Hatboyu Cd. 463. Sk. 461/1. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 447. Sk. 457. Sk. 459. Sk. 461. Sk. 442. Sk. ) bölgelerinde başlayan arıza ise 15.00'e kadar sürecek.
16 Kasım günü Kuruçeşme ( 205/45. Sk. 205/32. Sk. 205/52. Sk. 205/31. Sk. 205/3. Sk. 205/29. Sk. 205/28. Sk. 205/7. Sk. 205/6. Sk. 205/54. Sk. 205/21. Sk. 205/2. Sk. 205/11. Sk. 205/10. Sk. 205/8. Sk. 205/53. Sk. 205/40. Sk. 205/39. Sk. 205/37. Sk. 205/35. Sk. 205/34. Sk. 205/33. Sk. ) bölgelerinde elektrik arızası 16.00'ya kadar devam edecek.