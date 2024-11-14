İzmir Buca elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği belirlendi (15 Kasım)

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

14 Kasım 2024 17:14 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:07

15 Kasım Cuma günü İzmir Buca'da meydana gelecek olan elektrik arızası duyuruldu. Erken saatlerden itibaren geçerli olacak olan Buca elektrik kesintisini biteceği saat ise netleşti.