İzmir Çiğli, Foça ve Çeşme’de su kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu
12 Ekim Cumartesi günü İzmir'de birkaç ilçede su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar erken saatlerden biri su kesinti ile yaşarken İZSU ne zaman biteceğini duyurdu.
Bugün erken saatlerde başlayan arıza bakım çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmalarının olduğu bölgelerde su kesintisi yaşanırken saat kaçta biteceği de merak edilmişti.
İZSU internet sitesinde yer alan veriler aracılığıyla suların ne zaman geleceğini öğrenebiliyoruz.
İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
12 Ekim günü meydana gelen kesintilerin saatleri netleşti.
Aliağa ÇAKMAKLI KÖYÜ bölgesinde arıza 12.00'de sona erecek.
Bayındır SÖĞÜTÖREN bölgesindeki çalışmalar devam ederken 12.00'de bitmesi bekleniyor. Bayraklı ONUR bölgesindeki çalışmalar 09.30 itibarıyla sonlandı.
Bergama ZAFER kısmında olan arıza 13.55'te başlayacak ve 15.55'e kadar devam edecek.
İZMİR SU KESİNTİSİ 12 EKİM 2024
Bornova Atatürk bölgesinde çalışmalar 12.25'te bitecek.
Bugün Çeşme ILDIR bölgesinde başlayan su kesintisi 11.30'da sonlanacakken Çiğli ATAŞEHİR bölgesinde 12.00'de sular gelecek.
Foça MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM DİRİK mahallelerinde arıza çalışması 12.00'ye kadar sürecek.
Su kesintisinden bunalmışlar heralde, İZSU böyle bir haber vermeden önce plan yapsalar iyiydi ya