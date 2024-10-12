İzmir Çiğli, Foça ve Çeşme’de su kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Ekim 2024 10:24 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 10:41

12 Ekim Cumartesi günü İzmir'de birkaç ilçede su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar erken saatlerden biri su kesinti ile yaşarken İZSU ne zaman biteceğini duyurdu.