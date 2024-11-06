İzmir Çiğli'de dumanlar yükseliyor! Yangının sebebi henüz belirlenmedi

06 Kasım 2024 10:30 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:33

6 Kasım Çarşamba günü İzmir'in Çiğli ilçesinde dumanların gökyüzüne yükselmesinin ardından vatandaşlar yangının sebebini ve yerini araştırmaya başladı. Sosyal medya platformu üzerinden vatandaşlar yangına dair fotoğrafları paylaştı.

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Bugün Çiğli'de çıkan yangında çalışmalar devam ediyor. Erken saatlerde dumanların gökyüzüne yükselmesiyle beraber son dakika Çiğli yangınında son durum araştırıldı.

X platformu üzerinde yangının sebebine dair paylaşımlar yapılıyor.

İZMİR ÇİĞLİ YANGIN SON DAKİKA NEDEN, NEREDE ÇIKTI?

5 Kasım günü Çiğli'de yangın çıktı.

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangında çalışmalar devam ederken sebebi henüz belirlenmedi. Kimyasal üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale için ekipler olay yerine sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...