İzmir elektrik kesintisi! 17-18-19 Mart İzmir'de Urla, Torbalı, Bergama elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir’de planlı elektrik kesintileri birçok ilçede farklı gün ve saatlerde uygulanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik verilemeyecek.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17-18-19 MART

17-18-19 Mart’ta İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu:

Karşıyaka

17 Mart 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde iki ayrı bölgede planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yalı Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 14.00 arasında 6524. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti 3656655 numarasıyla planlanmıştır.

Aynı gün Bahariye Mahallesi’nde saat 10.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti 1716. Sokak, Atatürk Bulvarı, Doçent Doktor Bahriye Üçok Bulvarı, Hidayet Erzeybek Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Doktor Orhan Alpyörük Sokak çevresini kapsayacaktır. Bu kesintinin numarası 3657921’dir.

Bornova

17 Mart 2026 tarihinde Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Kale Sokak, Nehir Sokak, İnci Sokak, Gökdere Caddesi, Erdem Sokak, Akgül Sokak ve Güvercin Sokak çevresinde gerçekleşecektir. Kesinti numarası 3656846’dır.

18 Mart 2026 tarihinde aynı mahallede saat 09.00 ile 15.00 arasında ikinci bir planlı kesinti daha yapılacaktır. Bu kesinti Akgül Sokak, Gökdere Caddesi, Erdem Sokak, Güvercin Sokak, Kale Sokak, Nehir Sokak ve İnci Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti numarası 3656850’dir.

Bergama

17 Mart 2026 tarihinde Bergama ilçesinde üç ayrı bölgede planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih Mahallesi’nde saat 11.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Atatürk Bulvarı, Akşemsettin Caddesi, Fuzuli Caddesi, Çetin Emeç Caddesi ve Bergama Çevreyolu ile birlikte mahalledeki çok sayıda sokak ve bağlantı yollarını kapsayacaktır. Kesinti numarası 3656593’tür.

Yukarıbey Kaplan bölgesinde Kaplanköy Köyü İç Yolu çevresinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti 3656806 numarasıyla planlanmıştır.

18 Mart 2026 tarihinde ise Göçbeyli ve çevresindeki birçok mahallede saat 10.00 ile 16.00 arasında geniş kapsamlı bir kesinti yapılacaktır. Göçbeyli merkez başta olmak üzere Ayaskent, Alhatlı, Alibeyli, Aşağıılgındere, Çamoba, Durmuşlar, Ilgıncaber, Kadıköy, Göçbeyli Kaplan, Kozluca, Muratlar, Yalnızdam, Yeniler, Zağnoz ve Aziziye mahallelerinde çok sayıda cadde, sokak ve köy içi yollar kesintiden etkilenecektir. Bu kesinti 3656727 numarasıyla planlanmıştır.

Bayındır

17 Mart 2026 tarihinde Bayındır ilçesinin Havuzbaşı Mahallesi’nde saat 09.00 ile 15.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Havuzbaşı Köyiçi Küme Evleri, Bayındır Torbalı Yolu ve Havuzbaşı Köyü İç Yolu çevresinde gerçekleşecektir. Kesinti numarası 3657902’dir.

Urla

17 Mart 2026 tarihinde Urla ilçesinde birçok mahallede planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Bademler Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında Seferihisar Caddesi, Gödence Yolu Caddesi, İzmir Seferihisar Yolu ve mahallede bulunan birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3657843’tür.

Zeytineli Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında Cumhuriyet Caddesi, Sahil Caddesi ve mahalledeki çeşitli küme evleri bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3657892’dir.

Uzunkuyu, Zeytinler, Zeytineli, Barbaros ve Birgi mahallelerinde saat 10.00 ile 10.30 arasında kısa süreli bir kesinti planlanmıştır. Bu kesinti birçok köy içi yol, cadde ve sokakları kapsayacaktır. Kesinti numarası 3657896’dır.

Aynı mahallelerde saat 15.30 ile 16.00 arasında ikinci bir kısa süreli kesinti daha uygulanacaktır. Bu kesinti 3657899 numarasıyla planlanmıştır.

Kalabak Mahallesi’nde saat 09.00 ile 15.00 arasında Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Neyzen Tevfik Caddesi, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Caddesi ve çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3657907’dir.

Yaka ve Altıntaş mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3658010’dur.

18 Mart 2026 tarihinde Zeytineli Mahallesi’nde iki ayrı kesinti planlanmıştır. Her iki kesinti de saat 10.00 ile 16.00 arasında Cumhuriyet Caddesi, Sahil Caddesi ve Narlıkuyu Küme Evleri çevresini kapsayacaktır. Kesinti numaraları 3657968 ve 3657974’tür.

18 Mart 2026 tarihinde Kalabak Mahallesi’nde saat 09.00 ile 15.00 arasında ikinci bir planlı kesinti uygulanacaktır. Bu kesinti mahalledeki birçok sokak ve ana caddeleri kapsayacaktır. Kesinti numarası 3658014’tür.

Torbalı

17 Mart 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde çeşitli mahallelerde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Muratbey Mahallesi’nde saat 10.00 ile 15.30 arasında iki ayrı planlı kesinti uygulanacaktır. Bu kesintiler mahalledeki çok sayıda sokak ve Doğan Bursalıoğlu Caddesi çevresini kapsayacaktır. Kesinti numaraları 3657837 ve 3657840’tır.

Yazıbaşı ve Kuşçuburun mahallelerinde saat 01.00 ile 02.00 arasında kısa süreli bir kesinti yapılacaktır. Kesinti Atatürk Caddesi, Namık Kemal Caddesi, İzmir Aydın Caddesi ve çevredeki birçok sokakta gerçekleşecektir. Kesinti numarası 3657869’dur.

Karşıyaka, Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Yedi Eylül ve Taşkesik mahallelerinde saat 09.00 ile 15.30 arasında planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti çok sayıda cadde, sokak ve köy yerleşim alanlarını kapsayacaktır. Kesinti numarası 3657902’dir.

18 Mart 2026 tarihinde Muratbey, Ertuğrul ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.00 ile 18.00 arasında geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Haluk Alpsü Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve çok sayıda sokakta uygulanacaktır. Kesinti numarası 3659849’dur.

Selçuk

18 Mart 2026 tarihinde Selçuk ilçesinde saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti İsa Bey, Atatürk, Belevi, Zafer ve Barutçu mahallelerinde çeşitli cadde, sokak ve mevkii bölgelerini kapsayacaktır. Kesinti numarası 3657891’dir.

Ödemiş

17 Mart 2026 tarihinde Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi’nde saat 09.30 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Şehit İsmail Hakkı Bulur Sokak ve mahalledeki çeşitli sokaklarda gerçekleştirilecektir. Kesinti numarası 3657827’dir.

18 Mart 2026 tarihinde Süleyman Demirel Mahallesi’nde saat 09.30 ile 15.30 arasında ikinci bir planlı kesinti yapılacaktır. Bu kesinti Şehit Adnan Menderes Bulvarı ve mahalledeki birçok sokakta uygulanacaktır. Aynı gün Gölcük Mahallesi’nde Başöğretmen Atatürk Caddesi de kesintiden etkilenecektir. Kesinti numarası 3657830’dur.

Ayrıca 18 Mart 2026 tarihinde Süleyman Demirel Mahallesi’nde saat 09.30 ile 15.30 arasında üçüncü bir planlı kesinti daha yapılacaktır. Bu kesinti mahalledeki bazı sokakları kapsayacaktır. Kesinti numarası 3658250’dir.

Karabağlar

17 Mart 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinin Kavacık Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti 10005. Sokak, 10009. Sokak, 10010. Sokak, 10008. Sokak, 10007. Sokak, 10024. Sokak, 10022. Sokak, 10021. Sokak, 10012. Sokak, 10017. Sokak, 10013. Sokak, 10023. Sokak, 10020. Sokak, 10019. Sokak, 10016. Sokak, 10018. Sokak, 10014. Sokak, 10015. Sokak, 10011. Sokak, 10001. Sokak, 10002. Sokak, 10003. Sokak, 10004. Sokak, 10006. Sokak, Gazi Caddesi ve Konak Kavacık Asfaltı Caddesi çevresini kapsayacaktır. Kesinti numarası 3657843 olarak planlanmıştır.

*Görseller GDZ Elektrik resmi web sitesinden alınmıştır.