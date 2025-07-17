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 | Sumru Tarhan

İzmir elektrik kesintisi 17 Temmuz! İzmir’de elektrik ne zaman gelecek belli oldu

Bugün İzmir'de meydana gelen elektrik arızası sonrasında vatandaşlar İzmir elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. İzmir'de yaşanan su elektrik arızasının sonlanacağı saat duyuruldu.

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İzmir elektrik kesintisi 17 Temmuz! İzmir’de elektrik ne zaman gelecek belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:56

17 Temmuz Perşembe günü meydana gelen elektrik kesintisinde son durum belli oldu. İllerde yaşanan elektrik arızaları için ekiplerin mücadelesi devam ederken bugün Ödemiş, Buca, Bayındır gibi bölgelerde elektrik kesintisinin sona ereceği saat belli oldu.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 TEMMUZ

İzmir Bayındır Fırınlı ( Bayındır Yolu Cd. OSMANOĞLU MEVKİİ Osmanoğlu Mevki Sk. Yenice Kuyu Sk. İstasyon Küme Evleri Sk. ESKİ FIRINLI KÖYÜ 3.ÇAYIR Bayındır Yolu Cd. OSMANOĞLU MEVKİİ Osmanoğlu Mevki Sk. Yenice Kuyu Sk. İstasyon Küme Evleri Sk. ESKİ FIRINLI KÖYÜ 3.ÇAYIR ), Karahalilli ( isimsiz 2.ÇAYIR Cumhuriyet Mevki Sk. DEMİR YOLU Gazi Mevki Sk. 1.ÇAYIR OSMANOĞLU MEVKİİ 3.ÇAYIR ), Sadıkpaşa ( Tokatbaşı Köyü ), Tokatbaşı ( Ova Yolu Tokatbaşı Köyü Tokatbaşı Köyü İç Yolu ) bölgesinde elektrik arızası 14.00 civarında sona erecek.

İzmir elektrik kesintisi 17 Temmuz! İzmir’de elektrik ne zaman gelecek belli oldu

Bornova Gürpınar ( 7004/9 7237. Sk. 7236. Sk. 7219. Sk. 7217. Sk. 7216. Sk. 6106/26. Sk. 7220. Sk. 7232/9. Sk. 7232/8. Sk. 7232/7. Sk. 7232/6. Sk. 7224. Sk. 7223. Sk. 7222. Sk. 7221. Sk. ), Egemenlik ( 6106/14. Sk. 6106/15. Sk. 6106/16. Sk. 6106/17. Sk. 6106/18. Sk. 6106/19. Sk. 6106/20. Sk. 6106/21. Sk. 6106/22. Sk. 6106/23. Sk. 6106/24. Sk. 6106/25. Sk. 6106/26. Sk. 6106/33. Sk. 6106/34. Sk. 6106/35. Sk. ) bölgelerinde elektrik arızası 12.00'de sonlanacak.

İzmir elektrik kesintisi 17 Temmuz! İzmir’de elektrik ne zaman gelecek belli oldu

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bugün Çeşme'de meydana gelen elektrik arızasında çalışmalar sürerken Çeşme'de kesinti bilgileri şöyle:

Musalla ( 1002. Sk. 1003/1. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1003. Sk. 2009 2032 2015/1. Sk. 1045. Sk. 1044. Sk. 1043. Sk. 1035/1. Sk. 1035. Sk. 1028. Sk. 1026. Sk. 1024. Sk. 1023. Sk. 1021. Sk. 1008. Sk. 1007. Sk. )

İsmet İnönü ( 2005/3. Sk. 2005/2. Sk. 2005. Sk. 2167. Sk. 2160. Sk. 2159. Sk. 2157. Sk. 2156. Sk. 2149. Sk. 2148. Sk. 2147. Sk. 2144. Sk. 2143. Sk. 2142. Sk. 2141. Sk. 2140. Sk. 2138. Sk. 2137. Sk. 2136. Sk. 2135. Sk. 2128. Sk. 2127. Sk. 2126. Sk. 2123. Sk. 2122. Sk. 2082. Sk. 2069. Sk. 2066. Sk. 2064. Sk. 2062. Sk. 2061. Sk. 2060. Sk. 2059. Sk. 2058. Sk. 2057. Sk. 2056. Sk. 2055/1 2055. Sk. 2053. Sk. 2052. Sk. 2051. Sk. 2050. Sk. 2048. Sk. 2046. Sk. 2044. Sk. 2043. Sk. 2042. Sk. 2040. Sk. 2039. Sk. 2038. Sk. 2037. Sk. 2032 2030. Sk. 2028. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023. Sk. 2022. Sk. 2021. Sk. 2020. Sk. 2019. Sk. 2018. Sk. 2009 2008. Sk. 2007. Sk. 2006. Sk. ) bölgelerinde arıza 15.00'e kadar sürecek.

İzmir elektrik kesintisi 17 Temmuz! İzmir’de elektrik ne zaman gelecek belli oldu

Foça Yenibağarası ( Foça Köy Yolu Sk. Palmiye Sk. Sedir 1036 AZELYA MOR MENEKŞE Cuha Sk. HEZAREN GECE SEFASI İMAMTEPE KÜME EVLER ŞAKAYIK PİYAN Melisa Sk. Limon Sk. İRİS KASIMPATI Çuha Sk. Hanımeli Sk. ADAÇAYI ) bölgelerinde arıza 09.00 ile 13.00 aralığında olacak.

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ETİKETLER
#İzmir Elektrik Kesintisi
#Ödemiş Elektrik Kesintisi
#Buca Elektrik Kesintisi
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