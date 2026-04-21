İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 21-22-23 Nisan listesi! İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 21-22-23 Nisan günleri için planlı kesintiler listesi belli oldu. İzmir genelinde 21 ve 22 Nisan 2026 tarihlerinde çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, gün boyunca farklı saat aralıklarında yapılacak. Bayındır’dan Bayraklı’ya, Bergama’dan Çeşme’ye kadar geniş bir coğrafyada etkili olacak kesintilerde bazı mahallelerde saatler süren enerji kesintileri yaşanırken, bazı bölgelerde ise daha kısa süreli kesintiler planlandı. 21-22-23 Nisan İzmir elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 03:08
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 03:11

İzmir’de 21 ve 22 Nisan tarihlerinde planlı elektrik kesintileri birçok ilçede uygulanacak. Çalışmalar kapsamında farklı mahallelerde saatlere göre değişen kesinti programı oluşturuldu.

HABERİN ÖZETİ

İzmir'de 21 ve 22 Nisan tarihlerinde Gediz Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintileri, birçok ilçede farklı saat aralıklarında uygulanacaktır.
İzmir elektrik kesintisi! Kesintiler Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla ve Çeşme ilçelerini kapsayacaktır.
İzmir elektrik kesintisi 21 Nisan! Kesinti programları, şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle oluşturulmuştur.
İzmir elektrik kesintisi 22 Nisan! 21 Nisan'da Bayındır'da Yusuflu ve Yakacık mahallelerinde 10.00-16.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.
Gediz elektrik kesintisi! 21 Nisan'da Bayraklı'da Cengizhan, Doğançay, Gümüşpala, Emek ve Org. Nafiz Gürman mahallelerinde farklı saatlerde kesintiler planlanmıştır.
Gediz elektrik kesintisi 21 Nisan! 21 ve 22 Nisan'da Bergama'da Atatürk, Fatih, Gaziosmanpaşa, Zafer, Bahçelievler, Aşağıkırıklar ve Pınarköy mahallelerinde çeşitli saatlerde kesintiler uygulanacaktır.
21 ve 22 Nisan'da Bornova'da Eğridere, Mevlana, Ergene ve Erzene mahallelerinde farklı saatlerde kesintiler olacaktır.
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA

21 ve 22 Nisan tarihlerinde İzmir genelinde Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Ödemiş, Selçuk, Torbalı, Urla ve Çeşme ilçelerinde elektrik kesintileri planlandı. Kesintiler farklı mahallelerde ve saat aralıklarında uygulanacak. İşte İzmir’de ilçe ilçe kesintiler:

Bayındır

21 Nisan 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde Yusuflu ve Yakacık mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti saat 10.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecektir. Yusuflu Mahallesi’nde Çiçek Sokak, Gazi Atatürk Küme Evleri ve Cin Kulesi Küme Evleri etkilenirken Yakacık Mahallesi’nde Yüksel Sokak ve çevresi kesintiden etkilenecektir.

Bayraklı

21 Nisan 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinde farklı mahallelerde birden fazla kesinti planlanmıştır. Cengizhan Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında birçok sokakta bakım çalışması yapılacaktır. Aynı gün Doğançay Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti olacaktır. Gümüşpala, Emek ve Org. Nafiz Gürman mahallelerinde ise kesinti 08.00 ile 16.00 saatleri arasında sürecektir.

22 Nisan 2026 tarihinde Cengizhan Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 arasında ve Adalet Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama

21 Nisan 2026 tarihinde Bergama ilçesinde Atatürk, Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Aynı gün kırsal mahallelerde 13.00 ile 15.00 arasında kısa süreli kesinti planlanmıştır. Pınarköy’de ise 09.05 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde Zafer ve Bahçelievler mahallelerinde 09.30 ile 17.00 arasında geniş kapsamlı kesinti yapılacaktır. Aşağıkırıklar Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 arasında ve Pınarköy’de 09.05 ile 17.00 arasında kesinti planlanmıştır.

Beydağ

21 Nisan 2026 tarihinde Beydağ ilçesinde Aktepe ve Atatürk mahallelerinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Bornova

21 Nisan 2026 tarihinde Bornova ilçesinde Eğridere, Mevlana, Ergene ve Erzene mahallelerinde farklı saat aralıklarında kesintiler planlanmıştır. Genel olarak kesintiler 09.30 ile 15.30 arasında yapılacak olup bazı bölgelerde 10.00 ile 12.00 ve 11.00 ile 13.00 saatleri arasında kısa süreli kesintiler olacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde Mevlana Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Foça

21 Nisan 2026 tarihinde Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır ve birçok sokak bu kesintiden etkilenecektir.

Karabağlar

21 Nisan 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde Reis, Kazım Karabekir ve Doğanay mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

21 Nisan 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde Yamanlar ve Sancaklı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 arasında kesinti yapılacaktır. Yalı ve İnönü mahallelerinde ise kesinti 08.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Ödemiş

21 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde Kemer, Cevizalan, Birgi ve Mescitli mahallelerinde farklı saat aralıklarında kesintiler planlanmıştır. Kesintiler genellikle 09.00 ile 17.00 arasında değişmektedir.

22 Nisan 2026 tarihinde Gölcük, Tekke, Cevizalan, İnönü, Kuvvetli ve Günlüce mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Selçuk

21 Nisan 2026 tarihinde Selçuk ilçesinde Çamlık başta olmak üzere Sultaniye, Acarlar, Gökçealan, Havutçulu, 14 Mayıs ve Cumhuriyet mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Torbalı

21 Nisan 2026 tarihinde Torbalı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Urla

21 Nisan 2026 tarihinde Urla ilçesinde Zeytineli Mahallesi’nde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında ve Bademler Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde Zeytineli Mahallesi’nde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında kesinti planlanmıştır.

Çeşme

21 Nisan 2026 tarihinde Çeşme ilçesinde Ovacık, Musalla, Alaçatı, Altınkum ve Çakabey mahallelerinde sabah 06.00 ile 09.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Aynı gün bazı bölgelerde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında ikinci bir kesinti daha uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

