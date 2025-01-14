İzmir elektrik kesintisinin sonlanacağı saat belli oldu

14 Ocak 2025 11:07 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:16

Bugün İzmir'de meydana gelen elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar elektriklerin geleceği saati araştırmaya başladı. GDZ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre arıza bakım çalışmasının biteceği saat netleşti.

14 Ocak Salı günü İzmir​ Gaziemir​, Karşıyaka, Bergama ve Tire​'nin bazı bölgelerinde elektrik arızası yaşandı. Erken saatlerde etkili olan bakım çalışmalarında ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

GZD, kesintinin sona ereceği saati paylaştı.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 14 OCAK?

14 Ocak Salı günü İzmir Gaziemir Menderes​ ( 1165. Sk. 1163/1. Sk. 1164. Sk. 1168. Sk. 1167. Sk. 1166. Sk. ), Fatih ( 1099. Sk. 1131 Sanayi Cd. Muhtar Hüseyin Aydın Sk. 1130. Sk. 1135. Sk. 1138. Sk. 1139. Sk. 1229. Sk. ), Hürriyet ( 1170. Sk. 1169. Sk. 1171. Sk. 1172. Sk. ) bölgelerinde arıza 15.00'te sona erecek.

Bergama Okçular ( Okçular Okçular Köyü İç Yolu ), Aşağıcuma ( Aşağıcuma Köyü İç Yolu ) bölgelerinde 09.00'da başlayan kesinti 15.00'e kadar sürecek.

Tire Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU ), Cambazlı ( bozuk bahce sk. Büyükkömürcü Köyü İç Yolu Cambazlı Köyü patıka yol halil bahçeli halılbahcelı PATIKA YOL )i Büyükkemerdere ( YELLİKTEPE ), Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler ), İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE ), Dere, Boynuyoğun ( koreli sokak Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol Eyrek Boynuyoğun Köyü İç Yolu Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri EĞREK SK. ) bölgelerinde 09.00'da başlayan kesinti 17.00'ye kadar devam edecek.

İZMİR ELEKTRİK SAAT KAÇTA GELECEK?

Ödemiş Yılanlı, Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI ), Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri ) bölgelerinde arıza 17.00'de sona erecek.

Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ Artıcak Yolu SUBATAN ), Çobanlar ( çobanlar Çobanlar Köyü İç Yolu ), Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI ) bölgelerindeki arıza 17.00'ye kadar devam edecek.

Bugün Kemalpaşa Gökyaka ( Gökyaka Köyü İç Yolu Gökyaka Köy İçi Yolu Gökyaka Yolu Küme Evleri Gökyaka Yolu Gökyaka Yolu Kümeevler ), Dereköy ( DEREKÖY YOLU KÜMEEVLER DEREKÖY YOLU KÜME EVLER Dereköy Köyü İç Yolu Dereköy Yolu Gökyaka 4004 ), Yeşilköy ( Yeşilköy Yolu Küme Evleri Yeşilköy Yolu Yeşilköy Köyü İç Yolu ), Vişneli ( 4004. Sk. ), Cumalı ( Cumalı Köyü Cumalı Köyü İç Yolu Cumalı Yolu cumalı yolu kümeevler CUMALI YOLU KÜMEEVLER ) kısımlarında arıza 16.00'da bitecek.

Kiraz Taşlıyatak ( Demirayaklar CEBECİLER ) bölgesinde kesinti 09.00 il 16.00 aralığında olacak.

BUCA, MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA

Buca İnkılap ( 531. Sk. 529. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 518. Sk. 516. Sk. 514. Sk. 512. Sk. ) bölgelerinde arıza 15.00'e kadar sürecek.

Göksu ( 687/6 688/17 693/9. Sk. 693/23. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/15. Sk. 693/14. Sk. 693/13. Sk. 693/12. Sk. 693/11. Sk. 693/10. Sk. 693. Sk. 690/4. Sk. 688/16. Sk. 688/15. Sk. 688/14. Sk. 688/13. Sk. 688/11. Sk. 687/9. Sk. 687/8. Sk. 687/7. Sk. 687/5. Sk. 687/14. Sk. 687/10. Sk. 679/20. Sk. 679/19. Sk. 679/18. Sk. 688/12 ) bölgelerinde kesinti 15.00'te sonlanacak.

Atatürk ( 204/34. Sk. 204/10 ) bölgesinde ise 15.00'e kadar sürecek.

Menderes Orta ( 1228. Sk. 1226. Sk. 1176. Sk. 1178. Sk. 1180. Sk. 1182. Sk. 1189. Sk. 1191. Sk. 1193. Sk. 1218. Sk. 1220. Sk. 1222. Sk. 1224. Sk. 1272 1260 SK 1083. Sk. 1085. Sk. 1087. Sk. 1113. Sk. 1117. Sk. 1130 1134. Sk. 1136. Sk. 1162. Sk. 1161 1195 1160. Sk. 1132 Yol Koy Yolu TÜRKAN SAYLAN 1157. Sk. 1153. Sk. 1152. Sk. 1140. Sk. 1142. Sk. 1148. Sk. 1149. Sk. FİLİZ MUSTAFA KEMAL PAŞA 1164. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1171. Sk. 1172. Sk. 8103. Sk. 8101. Sk. 29 EKİM 1274 Sk. 1272. Sk. 1264. Sk. 1238. Sk. 1236. Sk. 1234. Sk. 1232. Sk. 1151. Sk. 1150/1. Sk. 1150. Sk. 1230. Sk. )

Gümüldür İnönü ( 6159 KAMİL ESER Koyyolu 1260 ) bölgelerinde 13.00'te sona erecek.