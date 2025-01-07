İzmir ESHOT grevde mi? Açıklama geldi

07 Ocak 2025 13:54 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:01

İzmir ESHOT, her gün binlerce kişiye hizmet verirken sosyal medyada yer alan iddialara göre bugün 1,5 saat, yarın tüm gün grev yapacak.

Ege Şehir Hatları ve Otobüs İşletmesi her gün milyonlarca kişiye ulaşım sağlıyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre İzmir​ ESHOT grev​ yaparak kontağı kapatacak.

Vatandaşlar grevin sebebini ve tarihini araştırmaya başladı.

İZMİR ESHOT GREVDE Mİ, NEDEN?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başlı olan ESHOT çalışanları maaş ödemeleri sebebiyle grev yapıyor. Ege Şehir Hatları ve Otobüs İşletmesi, 1,5 saat hizmet vermeyi bırakırken çarşamba günü tüm gün eylem yapacağı iddia edildi.

Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı yaptı:

"Kıymetli hemşehrilerimiz,

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine payından yapılan kesinti nedeniyle yaşanan geçici ödeme krizini gerekçe göstererek yetkili sendikaların bir kısmı hukuksuz şekilde eyleme gitmiştir. Ancak şehrimizde metro, tramvay ve gemi seferleri normal tarifelerinde devam etmektedir. ESHOT seferlerinde ise kısmi sıkıntı yaşanmaktadır.

Ortaya çıkan bu olağanüstü süreci en kısa sürede normale döndüreceğimizi bilginize sunarız.

Dr. Cemil Tugay

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı"