İzmir Foça'nın ilk kadın Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı 1976 yılında doğdu

07 Haziran 2024 12:11 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:27

Belediye çalışanlarına ve piyasaya olan borçlar ile sık sık gündeme gelen CHP'li Foça Belediyesi'ne haciz işlemi uygulandı.

Belediyenin, Foca Kalesi Surları 2. Etap Seyir Terasları ve bilgilendirme platformları inşaatı yapım işi için vadettiği parayı yüklenici firmaya ödememesi nedeniyle işlemin uygulandığı belirtildi.

Alacaklarını tahsil edemeyen firma geçtiğimiz yıl mayıs ayında 2 milyon 305 bin liralık alacağına karşılık Foça Belediyesi hakkında icra işlemi başlatmıştı.

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Foça Belediye Başkanı olan Saniye Bora Fıçı, yüzde 49,60 oy alarak seçimi kazandı.

SANİYE BORA FIÇI KİMDİR?

Saniye Bora Fıçı, 1967 yılında İzmir'in Foça ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu burada okuduktan sonra Menemen Kız Meslek Lisesi'nden mezun oldu.

1987 yılında Halk Eğitim Merkezi'nde iş hayatına atıldı ve 2000 yılında kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini kurdu.

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği'ne de seçilen Saniye Bora Fıçı 2004 yılında CHP'ye katıldı.

2020-2023 yılları arasında partisinde İl Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi.