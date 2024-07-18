İzmir Gaziemir yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nda bazı seferler düzenlenemiyor

18 Temmuz 2024 16:37 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:50

18 Temmuz Perşembe günü saat 14.00 sıralarında İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında yer alan Zafer Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekipler tarafından hem havadan hem karadan söndürme çalışmaları başlatıldı.

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YANGINDAN ETKİLENDİ

Rüzgarın etkisi ile giderek büyüyen yangın Adnan Menderes Havalimanı'na yakın bir konumda yer alıyor.

Uçak seferlerinde yükselen duman nedeniyle aksama yaşanıyor.

Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek olan uçaklar ise çevre havalimanlarına yönlendirildi.

İZMİR BUCA'DA SON DAKİKA YANGIN DURUMU?

Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik alanına yaklaşan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları ise tahliye ediliyor.

İZMİR GAZİEMİR YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi tarafından yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.