İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 10-11 Şubat! (GÜNCEL) İzmir’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İzmir’de planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle iki gün boyunca elektrik kesintileri yaşanacak. Çalışmalar, ilçe ve mahallelere göre değişen saatlerde gerçekleştirilecek. İşte GEDİZ elektrik kesintisi saatleri…

10-11 ŞUBAT İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 ve 11 Şubat 2026 tarihlerinde İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintileri planlandı. Kesintiler, belirlenen saat aralıklarında yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları tamamlandığında sona erecek. Bazı mahallelerde kesintiler birkaç saatle sınırlı kalırken, bazı bölgelerde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sürebilecek. İşte ilçe ilçe İzmir’de elektrik kesintileri…

BUCA

10 Şubat 2026 tarihinde Buca ilçesinde farklı mahallelerde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Ufuk Mahallesi’nde sabah 09.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılması planlanmaktadır. Laleli, Güven ve İnkılap mahallelerinde ise farklı sokakları kapsayan kesintiler gün boyunca devam edecek olup bazı bölgelerde kesinti saat 17.00’ye kadar sürecektir.

11 Şubat 2026 tarihinde ise Ufuk, Menderes, Yaylacık ve Barış mahallelerinde sabah 09.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı kesintiler yapılacaktır.

KONAK

10 Şubat 2026 tarihinde Konak ilçesine bağlı Çamlık ve İsmet Paşa mahallelerinde sabah 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Şubat 2026 tarihinde gece saatlerinde, 02.00 ile 04.00 arasında Tan, Uğur, Güzelyurt, Yenigün, Akıncı, Etiler, Fevzi Paşa, Güneş, Konak ve Kültür mahallelerini kapsayan geniş çaplı bir şebeke çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARŞIYAKA

10 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Bahçelievler mahallelerinde sabah 09.00’da başlayacak elektrik kesintileri sırasıyla 15.00 ve 17.00 saatlerine kadar devam edecektir.

11 Şubat 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde tüm gün sürecek planlı bir kesinti yapılacaktır. Ayrıca Goncalar ve Dedebaşı mahallelerinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

10 Şubat 2026 tarihinde Devrim, Gazi, Uzundere, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi ve Basın Sitesi mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler genellikle sabah 09.00’da başlayacak ve bazı bölgelerde 17.00’ye kadar sürecektir.

11 Şubat 2026 tarihinde Umut, Kibar, Ali Fuat Cebesoy, Tahsin Yazıcı, Limontepe, Bahriye Üçok, Özgür ve Abdi İpekçi mahallelerinde öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde planlı kesintiler uygulanacaktır.

ÇİĞLİ

10 Şubat 2026 tarihinde Balatçık ve Küçük Çiğli mahallelerinde sabah 09.00’dan itibaren başlayan ve 17.00’ye kadar süren planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

11 Şubat 2026 tarihinde Şirintepe, Yakakent, Güzeltepe ve Köyiçi mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

BERGAMA

10 Şubat 2026 tarihinde Zağnoz, Kadıköy, Alibeyli, Eğrigöl, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Süleymanlı, Ovacık ve Bozköy mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

11 Şubat 2026 tarihinde Eğlenhoca Mahallesi’nde gün boyu sürecek şebeke çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

10 Şubat 2026 tarihinde Üç Eylül, Süleyman Demirel, Yolüstü, Zafer, Ocaklı, Hürriyet, Cevizalan ve çevre mahallelerde sabah saatlerinden itibaren planlı kesintiler yapılacaktır.

11 Şubat 2026 tarihinde Kayaköy, İlkkurşun, Umurbey, Emmioğlu, Çamlıca ve çevre kırsal mahallelerde gün içerisinde farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacaktır.

TORBALI

10 Şubat 2026 tarihinde Muratbey ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Şubat 2026 tarihinde Eğerci, Taşkesik, Havuzbaşı, Arslanlar ve Torbalı merkez mahallelerinde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar süren planlı kesintiler uygulanacaktır.

MENDERES

10 Şubat 2026 tarihinde Efemçukuru ve Şaşal mahallelerinde sabah ve öğle saatlerini kapsayan elektrik kesintileri yapılacaktır.

11 Şubat 2026 tarihinde aynı mahallelerde benzer şekilde planlı şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle kesintiler devam edecektir.

ALİAĞA

10 Şubat 2026 tarihinde Bozköy ve Çakmaklı mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Şubat 2026 tarihinde Güzelhisar, Örnekkent ve Yeni mahallelerinde gün içerisinde farklı saatlerde kesinti yapılacaktır.

URLA

10 ve 11 Şubat 2026 tarihlerinde İskele, Denizli ve Rüstem mahallelerinde kısa süreli ve planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler genellikle sabah ve öğle saatleri arasında gerçekleşecektir.

ÇEŞME

10 ve 11 Şubat 2026 tarihlerinde Musalla ve İsmet İnönü mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

BAYRAKLI

11 Şubat 2026 tarihinde Muhittin Erener, Cengizhan ve Çiçek mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENEMEN

11 Şubat 2026 tarihinde İnönü, 85. Yıl Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal ve Villakent mahallelerinde sabah ve öğle saatlerini kapsayan planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

KARABURUN

10 Şubat 2026 tarihinde Mordoğan Mahallesi’nde gün boyu sürecek planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Şubat 2026 tarihinde Eğlenhoca Mahallesi’nde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

KEMALPAŞA

10 Şubat 2026 tarihinde Çınarköy ve Sekiz Eylül mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAYINDIR

10 ve 11 Şubat 2026 tarihlerinde Arıkbaşı, Mektep ve Çiftçigediği mahallelerinde sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona eren elektrik kesintileri yapılacaktır.

KİRAZ

10 ve 11 Şubat 2026 tarihlerinde Altınoluk, Sarıkaya, Karaburç, Çayağzı, Çömlekçi ve çevre kırsal mahallelerde gün içerisinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.