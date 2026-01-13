İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15-16 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İzmir’de ocak ayının ortasında planlanan bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Üç gün boyunca farklı ilçelerde, farklı saatlerde yapılacak çalışmalar kapsamında çok sayıda mahallede enerji kesintisi yaşanacak.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15-16 OCAK

İzmir’de 3 gün boyunca belirli aralıklarla elektrik kesintileri yaşanacak. GEDİZ elektrik kesintisi 14-15-16 Ocak tarihleri için ilçe ilçe açıklandı:

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ocak 2026 tarihinde Tire ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birden fazla mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Musalar Mahallesi’nde yapılacak çalışmalar nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik verilemeyecektir. Kesinti, kırsal yerleşim alanlarını ve küme evlerini kapsayacaktır.

Karaca Ali, Küçükkemerdere, Yamandere, Büyükkemerdere, Çeriközü ve Dallık mahallelerinde ise daha geniş kapsamlı bir bakım çalışması planlanmıştır. Bu bölgelerde elektrik kesintisi saat 09.00’da başlayacak ve 16.00’ya kadar devam edecektir.

15 Ocak 2026 tarihinde Tire ilçesinde Musalar, Başköy, Çukurköy, Hisarlık, Akmescit, Kaplan, Turan, Ortaköy, Somak, Topalak, Toparlar, Yemişler, Armutlu, Dallık, Yamandere, Küçükkemerdere, Çeriközü ve Büyükkemerdere mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Kesintiler sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında değişen zaman aralıklarında planlanmıştır.

16 Ocak 2026 tarihinde ise Musalar Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yeniden planlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bornova ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde farklı mahallelerde planlı bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Mevlana Mahallesi’nde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Serintepe ve Meriç mahallelerinde yapılacak bakım çalışmaları ise öğle saatlerinde başlayacaktır. Bu bölgelerde elektrik kesintisi saat 13.00’te başlayacak ve 17.00’ye kadar sürecektir.

Doğanlar Mahallesi’nde de benzer kapsamda bir çalışma yapılacak olup aynı saat aralığında elektrik verilemeyecektir.

15 Ocak 2026 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Buca ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde çok sayıda mahalleyi kapsayan planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Belenbaşı ve Kırklar mahallelerinde sabah saat 09.00’da başlayacak olan kesinti, akşam saat 17.00’ye kadar sürecektir. Bu kesinti, uzun süreli şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle planlanmıştır.

Kuruçeşme Mahallesi’nde ise saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenigün ve Çamlıkule mahallelerinde gün içerisinde birden fazla sokakta bakım çalışmaları yapılacağından, aynı saat aralığında farklı kesinti planları devreye alınacaktır.

15 Ocak 2026 tarihinde Buca ilçesinde Karacaağaç, Demirci, Yenigün, Fırat, Yeşilbağlar, İnkılap ve Akıncılar mahallelerinde sabah 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır. Aynı gün bazı bölgelerde kesintiler öğleden sonra da devam edecektir.

16 Ocak 2026 tarihinde ise Gaziler, Yaylacık, Akıncılar ve İnkılap mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ödemiş ilçesi, 14 Ocak 2026 tarihinde İzmir genelinde en geniş kapsamlı elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçelerden biri olacaktır.

İlçeye bağlı merkez mahalleler ile çok sayıda kırsal mahallede, şebeke yenileme ve altyapı iyileştirme çalışmaları yürütülecektir. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren birçok bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yolüstü Mahallesi’nde saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Bunun yanı sıra bazı mahallelerde gece saatlerinde, şebeke testleri amacıyla kısa süreli kesintiler planlanmıştır. Bu kesintiler 03.00 ile 03.30 saatleri arasında gerçekleşecektir.

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kiraz ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde hem gece hem de gündüz saatlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Beyköy, Ovakent, Kaymakçı ve çevresindeki mahallelerde, gece saat 03.00 ile 03.30 arasında kısa süreli kesintiler yapılacaktır. Bu kesintiler, ana şebeke üzerinde yapılacak test çalışmaları nedeniyle planlanmıştır.

Taşlıyatak ve Karabulu mahallelerinde ise gündüz saatlerinde daha uzun süreli bakım çalışmaları yapılacaktır. Bu bölgelerde elektrik kesintisi saat 09.30’da başlayacak ve 16.00’ya kadar sürecektir.

15 Ocak 2026 tarihinde Altınoluk, Çayağzı, Karaburç, Sarıkaya, Taşlıyatak, Tumbullar, Doğancılar, Umurlu, Karabulu, Çömlekçi, Suludere, Çanakçı, Başaran ve Aydoğdu mahallelerinde 09.15 ile 17.45 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Ocak 2026 tarihinde Bergama ilçesinde Koyuneli, Zeytindağ, Yenikent, Sarıdere, Tekkedere, Kurfallı, Çalıbahçe, Karahıdırlı, Eğrigöl, Cevaplı, Bozköy, Dağıstan, Ahmetbeyler, Yayakent, Fatih ve Atatürk mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin büyük bölümü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında olup bazı bölgelerde kısa süreli kesintiler de bulunmaktadır.

16 Ocak 2026 tarihinde Dağıstan, Ahmetbeyler, Yayakent ve Kurtuluş mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karabağlar ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde farklı mahalleleri kapsayan, kısa süreli ancak çok sayıda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gazi, Umut, Limontepe, Ali Fuat Erden ve Bahriye Üçok mahallelerinde kesintiler gün içerisinde farklı saatlerde yapılacaktır. Bazı kesintiler yalnızca 15 dakika sürerken, bazı bölgelerde birkaç saatlik kesintiler planlanmıştır.

Ayrıca Yüzbaşı Şerafettin ve Cennetçeşme mahallelerinde de öğle ve akşam saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çiğli ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde sabah saatlerinden itibaren geniş kapsamlı bakım çalışmaları yapılacaktır.

Yakakent, Köyiçi, Güzeltepe ve Şirintepe mahallelerinde elektrik kesintileri saat 09.00’da başlayacak ve bazı bölgelerde 15.00’e kadar sürecektir.

Evka 2 ve Ahmet Taner Kışlalı mahallelerinde ise çalışmalar daha uzun sürecek olup elektrik kesintileri 17.30’a kadar devam edecektir.

15 Ocak 2026 tarihinde Çiğli ilçesinde Egekent, Çağdaş, Evka 6, Yakakent, Atatürk, İzkent ve Esentepe mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

16 Ocak 2026 tarihinde Ataşehir, İnönü ve Atatürk mahallelerinde yine 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesintiler devam edecektir.

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aliağa ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde Samurlu, Bozköy, Siteler, Horozgediği ve Çakmaklı mahallelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Kesintiler kısa süreli olacak şekilde planlanmış olup sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar şebeke güvenliğini artırmaya yönelik bakım faaliyetlerini kapsamaktadır.

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karaburun ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde çok geniş bir alanı kapsayan planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Salman, Parlak, Küçükbahçe, Eğlenhoca, Tepeboz, Sarpıncık, Saip, İskele, Mordoğan ve ilçe merkezi dahil olmak üzere birçok mahallede gece saat 02.00 ile 03.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bunun yanı sıra Eğlenhoca Mahallesi’nde gündüz saatlerinde ek bir bakım çalışması yapılacak ve bu nedenle saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecektir.

15 Ocak 2026 tarihinde Karaburun ilçesinin Merkez, İskele, Küçükbahçe, Parlak, Mordoğan, Kösedere, İnecik, Salman, Yayla, Anbarseki, Bozköy, Hasseki, Saip, Sarpıncık, Tepeboz ve Eğlenhoca mahallelerinde gece 02.00 ile 03.00 saatleri arasında kısa süreli planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Torbalı ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde birden fazla mahallede planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Gazi Mustafa Kemal ve Karakuyu mahallelerinde kesintiler saat 09.00’da başlayacak ve 17.00’ye kadar sürecektir.

Torbalı merkezde ve Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ise gün içerisinde farklı saatlerde bakım çalışmaları yapılacaktır. Akşam saatlerine kadar sürebilecek kesintiler planlanmıştır.

15 Ocak 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde Muratbey, Cumhuriyet, Torbalı Merkez, Taşkesik, Havuzbaşı, Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Karşıyaka, Şehitler, Yedi Eylül ve Gazi Mustafa Kemal mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir.

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Urla ilçesinde Altıntaş, Yaka ve Torasan mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları yapılacaktır.

Bu çalışmalar nedeniyle 14 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

15 Ocak 2026 tarihinde Urla ilçesinde Yaka, Altıntaş, Birgi, Barbaros, Zeytinler, Zeytineli ve Uzunkuyu mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

16 Ocak 2026 tarihinde Yaka, Altıntaş ve Torasan mahallelerinde yine 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Narlıdere ilçesinde Ilıca, Çatalkaya, Huzur ve 2. İnönü mahallelerinde 14 Ocak 2026 tarihinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Kesintiler gün içerisinde farklı saat aralıklarında uygulanacak olup bazı mahallelerde kısa süreli, bazı mahallelerde ise birkaç saat sürecektir.

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Menderes ilçesinde Tekeli Atatürk, Tekeli Fevzi Çakmak mahalleleri ile İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde 14 Ocak 2026 tarihinde planlı bakım çalışmaları yapılacaktır.

Bu çalışmalar kapsamında sabah saatlerinden itibaren başlayacak elektrik kesintileri, akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde devam edecektir.

15 Ocak 2026 tarihinde Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Ata, Tekeli Fevzi Çakmak, Tekeli Atatürk, Ahmetbeyli ve Özdere Cumhuriyet mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

16 Ocak 2026 tarihinde Oğlananası Cumhuriyet ve Oğlananası Atatürk mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Balçova ilçesinde Bahçelerarası ve İnciraltı mahallelerinde 14 Ocak 2026 tarihinde kısa süreli bir elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti saat 13.00’te başlayacak ve 14.00’te sona erecektir.

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bayraklı ilçesinde Fuat Edip Baksı ve Osmangazi mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti, 14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve 14.00’e kadar sürecektir.

15 Ocak 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinin Doğançay ve Manavkuyu mahallelerinde 09.00 ile 15.00 ve 10.30 ile 14.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çeşme ilçesinde Musalla Mahallesi’nde şebeke yenileme çalışmaları yapılacaktır.

Bu nedenle 14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Ocak 2026 tarihinde Ovacık, Alaçatı, Altınkum, Çakabey ve Musalla mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kınık ilçesinde Fatih Mahallesi’nde 14 Ocak 2026 tarihinde bakım çalışmaları yapılacaktır.

Bu çalışmalar kapsamında saat 10.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Ocak 2026 tarihinde Güzelbahçe ilçesinin Yalı Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Ocak 2026 tarihinde aynı mahallede bu kez 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yeni bir planlı kesinti yapılacaktır.

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Ocak 2026 tarihinde Yamanlar, Doğançay ve Sancaklı mahallelerinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapılacaktır.

16 Ocak 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Ocak 2026 tarihinde Yahşelli, Yayla, Değirmendere, Emiralem Merkez ve Göktepe mahallelerinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

16 Ocak 2026 tarihinde Gölcük, Yeşil Pınar ve İncirli Pınar mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Ocak 2026 tarihinde Cumhuriyet, Bengiler ve Payamlı mahallelerinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında kısa süreli bakım çalışmaları yapılacaktır. Aynı gün öğleden sonra bazı bölgelerde ek kesintiler uygulanacaktır.