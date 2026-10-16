İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 17-18-19 Ekim 2026 ilçeleri açıklandı

İzmir'de elektrik dağıtım hizmetlerine ilişkin duyurular, ekim ayının üçüncü haftasında da gündemdeki yerini koruyor. Gediz Elektrik planlı elektrik kesintisi programı, bakım ve şebeke çalışmalarıyla ilgili bilgileri takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 17-18-19 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan İzmir elektrik kesintisi haberinde, günlük duyuruların birbirinden ayrılması ve açıklanan saatlerin dikkate alınması gerekiyor. Kesinti kayıtlarında mahalle ve sokak bilgilerinin yanı sıra çalışmanın başlangıç ve bitiş saatleri de bulunabiliyor. İşte İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 17-18-19 Ekim listesi ve ilçeler…

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17-18-19 EKİM 2026

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi kayıtlarında başlangıç ve bitiş saatleri, ilgili ilçe ve mahalle bilgileriyle birlikte paylaşıldı. 17-18-19 Ekim tarihlerinden İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Ekim 2026 Cumartesi

Saat 12.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Hisarlık Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Başyayla Sokak ve Hisarlık Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3839897.

18 Ekim 2026 Pazar

Saat 11.30 ile 18.00 arasında arıza manevrası nedeniyle Arıkbaşı, Balcılar, Çiftçigediği, Çınardibi, Çırpı Cami, Dernekli, Hasköy, Havuzbaşı, İbrahimçavuş, Kızılcaova, Mektep, Necati Uza, Osmanlar, Yakapınar ve Yeşilova mahalleleri ile belirtilen köy yolları ve bağlantılı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3844056.

19 Ekim 2026 Pazartesi

Saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çamlıbel, Fırınlı, Hacı İbrahim, Hatay, Karahalilli, Kızılcaağaç ve Söğütören mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, ilgili mahallelerin köy yollarını, küme evlerini ve belirtilen sokaklarını kapsayacaktır. Çalışma ID: 3842736.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Cumhuriyet ve Yeşilova mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Canlı İstasyon Caddesi, Göl Çıkmazı Sokak, Gönül Sokak, Konak Sokak, Mıstak Sokak, Nizam Sokak, Orta Sokak, Paşa Çıkmazı Sokak, Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sokak, Yeşilova Hacı Hüseyin Sokak ve Yeşilova Park Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3842987.

20 Ekim 2026 Salı

Saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Kızılkeçili Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Darıyüzü Sokak ve Kızılkeçili Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844370.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Cumhuriyet ve Yeşilova mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Canlı İstasyon Caddesi, Göl Çıkmazı Sokak, Gönül Sokak, Mıstak Sokak, Nizam Sokak, Orta Sokak, Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sokak, Yeşilova Hacı Hüseyin Sokak ve Yeşilova Park Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3842992.

21 Ekim 2026 Çarşamba

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Yeşilova Mahallesi'ndeki Orta Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3843018.

Saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Hasköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2, 4, 5 ve 6. Çıkmaz sokakları, Gazeteci Hasan Tahsin Sokak, Hasköy Cami Sokak, Mehmet Akif Ersoy Sokak, Şehit Erdem Erkaçtı Sokak, Şehit İbrahim Erince Caddesi, Şehit Kemal Hatipoğlu Sokak ve Vali Kazım Dirik Caddesi'ni kapsayacaktır. Çalışma ID: 3843108.

17-18-19 EKİM BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Ekim 2026 Cumartesi

Saat 09.00 ile 13.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle Ertuğrul Mahallesi'ndeki Kayhan Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3841234.

18 Ekim 2026 Pazar

Saat 10.30 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Maruflar Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3838294.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Atmaca, Ertuğrul, Gazipaşa, Selçuk ve Zafer mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Belirtilen mahallelerin çeşitli sokakları, caddeleri, küme evleri ve bağlantı yolları kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3838307.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ertuğrul, İnkılap ve Maltepe mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ertuğrul Mahallesi'nde 1. Bağlar Sokak, 2. Bağlar Sokak, Böblingen Caddesi, Çaltıcı Bahçe Caddesi ve Kayhan Caddesi; İnkılap Mahallesi'nde Hal Sokak, Kantar Sokak, Kar Sokak, Kayhan Caddesi ve Vakıf Sokak kesintiden etkilenecektir. Maltepe Mahallesi'nde ise 100 Yıl Caddesi, 14 Eylül Caddesi, 401 ile 408 numaralı sokaklar, Adnan Menderes Bulvarı, Böblingen Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi ve belirtilen diğer sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3838311.

20 Ekim 2026 Salı

Saat 10.01 ile 12.00 arasında orta gerilim kesici arızası nedeniyle Kurtuluş ve Yukarıkırıklar mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3838809.

Saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Alhatlı, Alibeyli, Aşağıılgındere, Ayaskent, Aziziye, Bölcek, Çamoba, Doğancı, Durmuşlar, Göçbeyli, Göçbeyli Kaplan, Ilgıncaber, Kadıköy, Kozluca, Muratlar, Paşaköy, Sarıcalar, Yalnızdam, Yeniler ve Zağnoz mahalleleri ile bağlantılı yerleşim alanlarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, belirtilen köy yollarını, caddeleri, sokakları ve küme evlerini kapsayacaktır. Çalışma ID: 3839931.

Saat 09.00 ile 10.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bozköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID: 3843393.

Saat 11.00 ile 18.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Aşağıkırıklar, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Yenikent Mahallesi'ndeki Çiftlik Küme Evleri de kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3843406.

21 Ekim 2026 Çarşamba

Saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bölcek ve Kadıköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bölcek Mahallesi'ndeki Ortaokul Caddesi ve Kadıköy Mahallesi'ndeki Kadıköy Köyü İç Yolu kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3843417.

Saat 14.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bölcek Mahallesi'ndeki Göçbeyli Yolu'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3843420.

Saat 15.30 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bölcek Mahallesi'ndeki Göçbeyli Yolu ve Göçbeyli yerleşimi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3843426.

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ 17-18-19 EKİM

19 Ekim 2026 Pazartesi

Saat 09.30 ile 13.30 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Yalı Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. 6209, 6217, 6220, 6221, 6223, 6226, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6250 ve 6348 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3842812.

20 Ekim 2026 Salı

Saat 02.00 ile 05.00 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Germiyan Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3844090.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Sakarya Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. 3119 ve 3120 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844196.

21 Ekim 2026 Çarşamba

Saat 02.00 ile 03.00 arasında manevra çalışması nedeniyle Germiyan Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID: 3844166.

Saat 09.00 ile 14.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Yalı Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. 6000, 6294, 6295, 6296, 6297, 6299, 6300 ve 6302 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844217.

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Ekim 2026 Pazar

Saat 09.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Örnekköy Mahallesi'ndeki Girne Bulvarı'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3843033.

Saat 01.00 ile 05.00 arasında orta gerilim fider açması nedeniyle Şemikler Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. 6276, 6277, 6277/1, 6277/2, 6278, 6286, 6286/4, 6286/5, 6286/6, 6286/7, 6288, 6288/1, 6288/2, 6289, 6289/1, 6290, 6291, 6292, 6299, 6299/2, 6299/3, 6299/4, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6309/1, 6310 ve 6310/1 numaralı sokaklar ile Anadolu Caddesi, Menekşe Parkı İç Yolu ve Ordu Bulvarı kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3843119.

19 Ekim 2026 Pazartesi

Saat 09.00 ile 14.00 arasında ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle Dedebaşı ve Goncalar mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dedebaşı Mahallesi'nde 6007, 6007/1, 6007/2, 6011/2, 6139, 6139/1, 6140, 6141 ve 6142 numaralı sokaklar; Goncalar Mahallesi'nde ise 6007, 6007/4 ve 6007/6 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3841079.

Saat 09.00 ile 14.00 arasında Goncalar Mahallesi'nde 1671, 6007/4, 6007/5, 6007/6 ve 6007/7 numaralı sokaklar ile Caher Dudayev Bulvarı'nda ağaç kesimi nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3841088.

Saat 09.00 ile 14.00 arasında Goncalar Mahallesi'nde 1777/1, 1777/2, 1777/3, 6027/1, 6029/1, 6030, 6031, 6039, 6040, 6045, 6046 ve 6047 numaralı sokaklar ile Girne Bulvarı'nda ağaç kesimi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3841092.

Saat 09.00 ile 14.00 arasında Dedebaşı Mahallesi'nde 6131 numaralı sokak ve Ordu Bulvarı; Goncalar Mahallesi'nde ise 1777/4, 6036, 6038, 6039, 6042, 6043, 6044 ve 6047 numaralı sokaklar ile Ali Alp Böke Caddesi ve Ordu Bulvarı ağaç kesimi nedeniyle kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3841101.

Saat 09.00 ile 14.00 arasında Dedebaşı Mahallesi'nde 6051, 6051/1, 6051/2, 6054, 6054/1 ve 6055 numaralı sokaklar ile Ali Alp Böke Caddesi, Anadolu Caddesi ve Ordu Bulvarı'nda ağaç kesimi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3841105.

20 Ekim 2026 Salı

Saat 09.00 ile 17.00 arasında orta gerilim trafo arızası nedeniyle Aksoy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. 1750 ve 1780 numaralı sokaklar, Halim Erker Sokak, Hasan Tahsin Abakan Sokak ve Samim Kocagöz Parkı İç Yolu kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844499.

21 Ekim 2026 Çarşamba

Saat 09.00 ile 17.00 arasında orta gerilim trafo arızası nedeniyle Aksoy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. 1747, 1748, 1751, 1752 ve 1753 numaralı sokaklar ile Halim Erker Sokak, Haluk Besen Sokak ve Hasan Tahsin Abakan Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844540.

Saat 03.00 ile 03.30 arasında orta gerilim trafo arızası nedeniyle Aksoy, Bostanlı ve Donanmacı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aksoy Mahallesi'nde 1671, 1731, 1737, 1743, 1747, 1748 ve 1751 ile 1758 arasındaki numaralı sokaklar, Fazıl Bey Caddesi, Halim Erker Sokak, Haluk Besen Sokak, Hasan Tahsin Abakan Sokak ve Yalı Bulvarı kesintiden etkilenecektir. Bostanlı Mahallesi'nde 2007, 2009 ve 2011 numaralı sokaklar ile belirtilen diğer sokaklarda; Donanmacı Mahallesi'nde ise 1671, 1704, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1739, 1740/1, 1743 ve 1743/1 numaralı sokaklar, Attila İlhan Sokak, Çevik Ersin Temel Sokak, Fazıl Bey Caddesi, Gurbet Çıkmazı, Park İç Yolu, Sancar Maruflu Sokak ve Yalı Bulvarı kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844624.

17-18-19 EKİM KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Ekim 2026 Salı

Saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Cumalı, Fatih ve Osmaniye mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Fatih Mahallesi'ndeki Hacıyeri Küme Evleri de kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3839931.

Saat 10.00 ile 15.00 arasında fiziki irtibat çalışması nedeniyle Arpadere, Bağalan, Büyükoba, Çaltı, Çanköy, Değirmencieli, Elmadere, Kalemköy, Kınık Organize Sanayi Bölgesi, Kocaömer ve Yaylaköy yerleşimlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Belirtilen köy yolları, caddeler, sokaklar ve küme evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3843314.

21 Ekim 2026 Çarşamba

Saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Cumalı, Fatih ve Osmaniye mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Fatih Mahallesi'ndeki Hacıyeri Küme Evleri de kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3843417.

MENEMEN 17-18-19 EKİM 2026 ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Ekim 2026 Cumartesi

Saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ahıhıdır, Camiikebir, Çavuş ve Musabey mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Ahıhıdır Mahallesi'ndeki 1602 numaralı sokak, Camiikebir Mahallesi'ndeki 1610, 1610/1, 1611 ve 313 numaralı sokaklar ile Çavuşyolu 1. Sokak ve belirtilen bağlantı yolları kesintiden etkilenecektir. Çavuş Mahallesi'ndeki 213 numaralı sokak ve Eski Gediz Mevkii Sokak ile Musabey Mahallesi'ndeki bağlantılı alanlarda da elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3838641.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ahıhıdır, Camiikebir, Çavuş, Doğa, Mermerli, Musabey, Yahşelli, Yanıkköy ve Yıldırım mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Belirtilen sokaklar, Çanakkale Asfaltı Caddesi, Eski Gediz Mevkii Sokak, Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri ve diğer bağlantılı yollar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3841683.

18 Ekim 2026 Pazar

Saat 10.00 ile 16.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle 29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 29 Ekim Mahallesi'ndeki 10001, 10004, 10006, 10007, 10008, 10010, 10011, 10012/2, 10013, 10014, 10015, 10018 ve 10019 numaralı sokaklar ile Çanakkale Asfaltı Caddesi ve Ova Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. 9 Eylül Mahallesi'nde de Çanakkale Asfaltı Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3839873.

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17-18-19 EKİM 2026

17 Ekim 2026 Cumartesi

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Alaşarlı, Çaylı, Kızılcaavlu ve Yeşilköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Alaşarlı ve Kızılcaavlu küme evleri ile Beydağ Ödemiş Yolu Caddesi ve Yeşilköy Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3840802.

Saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Demircili, Karadoğan ve Türkmen mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Demircili ve Karadoğan küme evleri ile Dikilitaş Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3841030.

18 Ekim 2026 Pazar

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Gölcük Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve cadde ile İzmir Caddesi, Özgürlük Caddesi, Köprülü Caddesi ve Başöğretmen Atatürk Caddesi; diğer mahallelerde ise belirtilen küme evleri, köy yolları ve bağlantılı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3842230.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle Gölcük ve Süleyman Demirel mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Gölcük Mahallesi'ndeki Başöğretmen Atatürk Caddesi ve Ödemiş TOKİ Konutları ile Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki 1063, 1066, 1069 ve 1073 numaralı sokaklar, Şehit Adnan Menderes Bulvarı ve Şoförler Kooperatifi Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3842233.

19 Ekim 2026 Pazartesi

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Belirtilen mahallelerin sokakları, caddeleri, köy yolları ve küme evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3842244.

Saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Sekiköy, Şirinköy ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Sekiköy ve Şirinköy küme evleri de kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3842251.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Bademli Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bademli Ödemiş Yolu, Çakallar Küme Evleri, Çelebioğlu Sokak, Gepgebir Küme Evleri, Gicler Sokak, Gülcüler Sokak, Hacıahmetler Sokak, Hacıbezirgan Sokak, Kaleiçi Sokak, Kilcizade Cami Küme Evleri, Kocahafız Sokak, Mahmutoğlu Sokak, Nalbantoğlu Mevkii Küme Evleri, Pazaryeri Caddesi, Serin Sokak ve Yenikahve Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3842258.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Kayaköy, Sekiköy ve Yusufdere mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Yusufdere Mahallesi'ndeki Tek Bıçak Küme Evleri ve Yusufdere Küme Evleri de kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3843095.

20 Ekim 2026 Salı

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Alaşarlı ve Çaylı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Alaşarlı Küme Evleri ile Çaylı Mahallesi'ndeki Başarı Sokak, Beydağ Ödemiş Yolu Caddesi, Fidan Sokak, Gizem Sokak, Kerim Sokak ve bağlantılı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3843996.

21 Ekim 2026 Çarşamba

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çaylı ve Kaymakçı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çaylı Mahallesi'nde Adnan Menderes Caddesi, Atakan Sokak, Bayır Sokak, Beydağ Ödemiş Yolu Caddesi ve belirtilen diğer sokaklar; Kaymakçı Mahallesi'nde ise Denizli Ödemiş Yolu kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844007.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Büyükavulcuk ve Yolüstü mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID: 3844011.

Saat 09.15 ile 10.15 arasında manevra çalışması nedeniyle Alaşarlı, Çaylı, Emirli ve Kızılcaavlu mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Alaşarlı Mahallesi'ndeki Hacı İsa Küme Evleri, Çaylı Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mevkii Küme Evleri, Emirli Mahallesi'ndeki Kız Mezarlığı Küme Evleri ve Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki Hacı İsa Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844252.

Saat 16.45 ile 17.45 arasında manevra çalışması nedeniyle Alaşarlı, Çaylı, Emirli ve Kızılcaavlu mahallelerinde yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır. Belirtilen küme evleri ve Hacı İsa Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844269.

17-18-19 EKİM BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

16 Ekim 2026 Cuma

Saat 09.30 ile 16.00 arasında orta gerilim kesici arızası nedeniyle Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 138, 159, 295, 296, 297, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4 numaralı sokaklar ve Forbes Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3839626.

18 Ekim 2026 Pazar

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Seyhan Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. 643/1, 700, 700/1, 701, 703, 705, 707, 711/1, 711/2, 711/3, 713 ve 714 numaralı sokaklar ile Aydın Hatboyu Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3838556.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Seyhan Mahallesi'nde 625, 626, 626/2, 626/3, 629, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 629/7, 629/8, 629/9, 629/11, 629/12, 653 ve 653/3 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3838564.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Seyhan Mahallesi'nde 700, 709, 711, 711/4, 722, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6 ve 722/7 numaralı sokaklar ile Aydın Hatboyu Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3838567.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Seyhan Mahallesi'nde 619, 619/1, 620/1, 623, 623/1, 623/2, 629, 629/3, 629/12, 650, 650/3, 653, 653/1, 653/2, 655 ve 659/10 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID: 3838570.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Seyhan Mahallesi'nde 641, 641/3, 641/4, 641/6, 642, 643, 643/1, 644, 645, 645/1, 645/2, 667, 667/1 ve 701 numaralı sokaklar ile Aydın Hatboyu Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3838572.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Akıncılar Mahallesi'nde 556/1, 556/2, 556/3 ve 556/4 numaralı sokaklar; Seyhan Mahallesi'nde ise 550, 556/6 ve 621 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3838575.

Saat 09.00 ile 12.00 arasında orta gerilim trafo arızası nedeniyle Hürriyet Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 456, 458, 460, 462, 464, 464/1, 480, 486, 495, 497, 499, 501 ve 501/1 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3842808.

19 Ekim 2026 Pazartesi

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde 110, 114, 116, 121, 126, 126/1, 126/2, 128, 130, 135, 137, 139, 141 ve 143 numaralı sokaklar ile Menderes Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3838695.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde 297, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 298 ve 313/3 numaralı sokaklar ile Forbes Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3838705.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Efeler ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde 315, 317, 319 ve 336 numaralı sokaklar ile Menderes Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Efeler Mahallesi'ndeki 338 numaralı sokak da kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3838710.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Gaziler, Şirinkapı ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Gaziler Mahallesi'ndeki 1055 numaralı sokak ve Gazi Osman Paşa Caddesi, Şirinkapı Mahallesi'ndeki 1052, 1055 ve 1056/1 numaralı sokaklar ile Yaylacık Mahallesi'ndeki belirtilen sokaklar ve Gazi Osman Paşa Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3838728.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Adatepe Mahallesi'nde 19, 25, 29/1, 30, 32, 33, 34 ve 9 numaralı sokaklar ile 2/7, 2/8, 2/9, 3/1, 3/5 ve 3/6 numaralı sokak bağlantıları ve Başarı Caddesi; Yaylacık Mahallesi'nde ise 163, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 44/1, 45, 46, 48, 53 ve 55 numaralı sokaklar ile Başarı Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3838734.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Yaylacık Mahallesi'nde 163, 166, 172, 172/1, 172/2, 172/5, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 46, 46/1, 46/2 ve 46/4 numaralı sokaklar ile Gazi Osman Paşa Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3838769.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle 29 Ekim Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. 2140, 2141 ve 2253 numaralı sokaklar ile Orta Tepe Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3839370.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında orta gerilim kesici arızası nedeniyle Ufuk Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3842882.

Saat 09.00 ile 16.00 arasında yük aktarımı nedeniyle Yeşilbağlar Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 289, 289/37, 637/19, 637/51, 637/52, 637/64, 647, 647/1, 647/50, 647/51, 647/52, 647/53, 647/54 ve 647/55 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3842891.

Saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ufuk Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. 3413, 3413/1, 901, 905, 907, 908, 910 ve 913 numaralı sokaklar ile Ceylan Sokak ve Kılıç Reis Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3843183.

20 Ekim 2026 Salı

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Barış ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Barış Mahallesi'ndeki 299, 302, 337 ve 366/1 numaralı sokaklar ile Menderes Caddesi; Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki 298, 302, 317 ve 319 numaralı sokaklar ile Menderes Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3839304.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Barış ve Yiğitler mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Barış Mahallesi'nde 333, 349, 351/1, 366, 366/2, 366/3 ve 366/4 numaralı sokaklar ile Adnan Kahveci Caddesi; Yiğitler Mahallesi'nde ise 349, 351 ve 366 numaralı sokaklar, Adnan Kahveci Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3839305.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Buca Koop. ve Yıldız mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Buca Koop. Mahallesi'ndeki 200/17, 200/18, 200/19 ve 200/20 numaralı sokaklar ile Yıldız Mahallesi'ndeki 200/15, 200/16, 200/17, 242/10, 242/11, 242/12, 242/22, 242/24 ve 242/25 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3839310.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Ufuk Mahallesi'nde 906, 907, 909, 910, 910/1, 910/2, 912, 912/2, 913, 913/1, 914, 914/1, 915, 916/1 ve 918/1 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3839319.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Ufuk Mahallesi'nde 1001, 1003, 889, 893, 894, 895, 898, 900, 903, 906, 907, 907/5, 914, 916 ve 918 numaralı sokaklar ile Ceylan Sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3839321.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Çamlık, Dicle ve Ufuk mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çamlık Mahallesi'nde 850, 851/1, 852, 855/1, 863 ve 871 numaralı sokaklar ile Fevzi Çakmak Caddesi; Dicle Mahallesi'nde 862, 864, 866, 868, 869 ve 877 numaralı sokaklar ile Fevzi Çakmak Caddesi; Ufuk Mahallesi'nde ise 848/2, 848/3, 860, 862, 864, 868, 868/1, 868/2, 869, 870/3, 871 ve 883 numaralı sokaklar ile Fevzi Çakmak Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3839323.

Saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Kuruçeşme Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 205, 205/2, 205/3, 205/20, 205/27, 205/37, 205/39 ve 205/51 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844016.

21 Ekim 2026 Çarşamba

Saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çağdaş ve Karanfil mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çağdaş Mahallesi'ndeki Ali Şir Nevai Caddesi ile Karanfil Mahallesi'ndeki 1106, 1107, 1108, 1110 ve 1111 numaralı sokaklar ve Ali Şir Nevai Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844075.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Atatürk ve Yıldız mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Atatürk Mahallesi'ndeki 202/18, 202/33, 202/35, 202/36, 202/37, 204, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/11, 204/13, 204/14, 204/15, 204/16, 204/17, 204/21, 204/22, 204/27, 204/29, 204/37 ve 206/13 numaralı sokaklar ile 63/6 numaralı sokak ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi; Yıldız Mahallesi'nde ise Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844275.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe ve Atatürk mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Adatepe Mahallesi'nde 61, 62, 62/1, 62/2, 62/3 ve 62/4 numaralı sokaklar, 63 numaralı sokak ve Erdem Caddesi; Atatürk Mahallesi'nde ise 204/10, 204/18, 204/23, 204/24, 204/26 ve 204/28 numaralı sokaklar ile 63, 63/1 ve 63/7 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844278.

Saat 09.00 ile 13.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adatepe ve Kuruçeşme mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Adatepe Mahallesi'ndeki Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynaklar Yerleşkesi Otobüs Son Durağı ile Kuruçeşme Mahallesi'ndeki 201/2, 201/4, 202, 202/3, 202/5, 202/50, 203/31 ve 203/52 numaralı sokaklar, Doğuş Caddesi ve Hacı Bektaş Veli Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844284.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Atatürk Mahallesi'nde 202/27, 202/28, 202/30, 202/31, 202/32, 202/33, 202/37, 202/40, 202/53, 202/61 ve 206/13 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID: 3844288.

Saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Kuruçeşme Mahallesi'nde 201/1, 201/3, 202, 202/3, 202/5, 202/50, 203/30, 203/51 ve 203/52 numaralı sokaklar ile Hacı Bektaş Veli Sokak ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844290.

Saat 02.00 ile 02.30 arasında orta gerilim trafo arızası nedeniyle Ufuk Mahallesi'nde 2763, 905 ve 915 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3844554.

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Ekim 2026 Pazar

Saat 09.00 ile 17.00 arasında orta gerilim ayırıcı arızası nedeniyle Çınarlı Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3842778.

Saat 09.00 ile 12.00 arasında orta gerilim trafo arızası nedeniyle Ege Mahallesi'nde 1542 numaralı sokak ve Taris Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3842794.

19 Ekim 2026 Pazartesi

Saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ferahlı, İsmet Paşa, Mehmet Akif ve Ulubatlı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Ferahlı Mahallesi'nde 3412, 3413, 3413/1, 3414, 3415, 3415/1, 3416, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3423/1, 3431, 3431/1, 3432, 3436, 3438, 3439, 3449, 3452, 3515 ve 3523 numaralı sokaklar ile Ceylan Sokak kesintiden etkilenecektir. İsmet Paşa Mahallesi'nde 3523 numaralı sokak, Mehmet Akif Mahallesi'nde Celal Yılmaz Parkı İç Yolu, Ulubatlı Mahallesi'nde ise 2758, 2762, 2763, 3414, 3430 ve 3449 numaralı sokaklar ile Adalet Caddesi ve Kılıç Reis Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3843183.

20 Ekim 2026 Salı

Saat 01.00 ile 05.00 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Umurbey Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3844210.

Saat 00.00 ile 00.30 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Çınarlı, Halkapınar ve Umurbey mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Umurbey Mahallesi'ndeki Liman Caddesi de kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844223.

Saat 01.00 ile 05.00 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Umurbey Mahallesi'ndeki Liman Caddesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID: 3844230.

Saat 01.00 ile 05.00 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Alsancak Mahallesi'nde 1456, 1464, 1465, 1466, 1467, 1469, 1471, 1474, 1479 ve 1485 numaralı sokaklar ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844234.

Saat 00.00 ile 00.30 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Alsancak ve Kültür mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Alsancak Mahallesi'nde 1440, 1456 ve 1488 numaralı sokaklar ile Talatpaşa Bulvarı; Kültür Mahallesi'nde ise 1382 ve 1388 numaralı sokaklar, Doktor Mustafa Enver Bey Caddesi, İtalya Sokak, Meksika Sokak, Mustafa Münir Birsel Sokak, Plevne Bulvarı, Şehit Nevres Bulvarı, Şevket Özçelik Sokak, Talatpaşa Bulvarı, Ümran Baradan Sokak, Vasıf Çınar Bulvarı ve Zuhal Yorgancıoğlu Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844237.

Saat 00.00 ile 00.30 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Kültür Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Çalışma ID: 3844256.

Saat 05.00 ile 05.30 arasında TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle Çınarlı, Halkapınar ve Umurbey mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Umurbey Mahallesi'ndeki Liman Caddesi de kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID: 3844388.