İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 17, 18 ve 19 Şubat listesi! İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İzmir’de üç gün boyunca farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. 17, 18 ve 19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar çok sayıda mahalleyi kapsayacak. İşte İzmir elektrik kesintisi 17, 18 ve 19 Şubat listesi…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ŞUBAT

Dikili

Dikili ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır. Kesinti Demirtaş Mahallesi’nde Göçmen sokakları ve çevresini, Çandarlı Mahallesi’nde Karet Sokak ve Çandarlı Dikili Yolu çevresini, Deliktaş Mahallesi’nde ise İstiklal, Cumhuriyet, Vatan, Kurtuluş ve Şehit Mesut Sever caddeleri ile çok sayıda sokağı kapsayacaktır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Örnekköy ve Cumhuriyet mahallelerinde birçok sokakta planlı kesinti uygulanacaktır.

Çiğli

Çiğli ilçesinde Balatçık Mahallesi genelinde farklı saat aralıklarında 09.00 ile 17.00 arasında değişen sürelerle, birçok sokak ve Anadolu Caddesi çevresinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa’da Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ve Ulucak İstiklal mahallelerinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, Çambel Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Bağyurdu ve bağlı mahallelerinde farklı saat aralıklarında 10.30 ile 15.30 arasında, Armutlu ve Aşağıkızılca bölgelerinde ise 11.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

Aliağa

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında birçok sokak ve caddeyi kapsayan planlı kesinti yapılacaktır.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinde gün içerisinde farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacaktır. Uğur Mumcu, Sarıyer, Selvili, Cennetoğlu ve Karabağlar mahallelerinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli kesinti yapılacaktır. Ayrıca gün içinde 09.00 ile 17.00 ve 16.00 ile 16.30 saatleri arasında aynı ve çevre mahallelerde geniş kapsamlı planlı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bunun yanında gece saat 03.00 ile 03.15 arasında Göztepe, Güzelyalı, Fahrettin Altay, Esentepe, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon ve çevre mahallelerde kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

Buca

Buca ilçesinde Zafer Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Akıncılar Mahallesi’nde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Bornova

Bornova ilçesinde Çamiçi ve Eğridere mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Bergama

Bergama ilçesinde Ayvatlar Mahallesi’nde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde Bıçakçı, Halıköy, Pirinççi ve Bademli mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Oğuzlar, Gölcük, Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar ve Mursallı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

Seferihisar

Seferihisar ilçesinde Kavakdere ve Tepecik mahallelerinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında; Orhanlı ve bağlı birçok mahallede 09.00 ile 16.30 saatleri arasında; Mersin Alanı, Özdere, Gümüldür ve Çukuraltı başta olmak üzere çok sayıda mahallede 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Torbalı

Torbalı ilçesinde Taşkesik, Havuzbaşı, Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Karşıyaka, Şehitler, Yedi Eylül ve Yeni mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Muratbey Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Çeşme

Çeşme ilçesinde Şifne Mahallesi’nde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesinde Çamlı ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Kiraz

Kiraz ilçesinde İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerinde 09.30 ile 13.00 saatleri arasında; Arkacılar Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Karaburun

Karaburun ilçesi Sarpıncık Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Beydağ

Beydağ ilçesinde Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Menderes

Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Urla

Urla ilçesinde Gülbahçe Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Konak

Konak ilçesinde Mehmet Ali Akman Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

18 ŞUBAT İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bergama

Bergama ilçesinde Kapukaya, Küçükkaya, İncecikler, Alacalar, Çakırlar, Bahçelievler, Çağlan, Yerlitahtacı, Yalnızev, Tiyelti, Tepeköy, Selçuk ve Fatih mahallelerinde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır. Ayrıca Atçılar ve Göçbeyli mahallelerinde de gün içinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Bornova

Bornova ilçesinde Mevlana Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında farklı sokaklarda planlı kesintiler uygulanacaktır. Ayrıca Erzene Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Bayındır

Bayındır ilçesinde Yakacık, Buruncuk ve Zeytinova mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında; Elifli ve çevre mahallelerde 10.30 ile 17.00 saatleri arasında; Arıkbaşı ve Çiftçigediği mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

Foça

Foça ilçesinde Hacıveli, Kemal Atatürk, Yenibağarası, Yeniköy ve Ilıpınar mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde Hacıhasan, Kemer ve Birgi mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Üzümlü Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Seferihisar

Seferihisar ilçesinde Akarca, Tepecik, Çolak İbrahim Bey, Hıdırlık, Turabiye, Camikebir ve Kavakdere mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesintiler yapılacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde Çınarköy ve Sekiz Eylül mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Torbalı

Torbalı ilçesinde Şehitler, Yeni, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Çaybaşı, Arslanlar ve Pamukyazı mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesintiler yapılacaktır. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Muratbey ve Cumhuriyet mahallelerinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Balçova

Balçova ilçesinde General Kazım Özalp, Fahrettin Altay, Esentepe ve Çetin Emeç mahallelerinde gece 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli kesinti yapılacaktır. Ayrıca gün içinde 09.00 ile 15.00 ve 03.00 ile 03.15 saatleri arasında bazı mahallelerde planlı kesintiler uygulanacaktır.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinde Bahriye Üçok, Limontepe ve Salih Omurtak mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır. Ayrıca gece 03.00 ile 03.15 saatleri arasında bazı mahallelerde kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Karaburun

Karaburun ilçesi Sarpıncık Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Kiraz

Kiraz ilçesinde Arkacılar, Suludere, Dokuzlar, Yeşildere, Yılanlı, Karabağ, Çatak ve Saçlı mahallelerinde gün içinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Menderes

Menderes ilçesinde Keler ve Şaşal mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Urla

Urla ilçesinde Yağcılar Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

19 ŞUBAT İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır. Ayrıca Atakent ve Bostanlı mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Bahçelievler ve İmbatlı mahallelerinde de gün içinde planlı çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Bergama

Bergama ilçesinde Bölcek, Bayramcılar, Seklik, Bekirler, İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Öksüzler, Rahmanlar ve Tavukçukuru mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır. Eğrigöl Mahallesi’nde ise 11.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Tire

Tire ilçesinde Dağdere, Dündarlı ve Somak mahallelerinde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Bayındır

Bayındır ilçesinde Arıkbaşı Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesinde Çamlı ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde Sekiz Eylül ve Çınarköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Balçova

Balçova ilçesinde İnciraltı Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Urla

Urla ilçesinde Barbaros, Zeytineli, Uzunkuyu, Zeytinler ve Birgi mahallelerinde 10.30 ile 14.30 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Aliağa

Aliağa ilçesinde Bozköy Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde Konaklı, Ovakent, Yolüstü, Umurbey, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Birgi, Bebekler, Üzümlü, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Köseler, Karadoğan, Dereuzunyer, Demircili ve Çamyayla mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

Buca

Buca ilçesinde Yıldız Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Bornova

Bornova ilçesinde Kavaklıdere, Ümit ve Naldöken mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinde Onur, Göztepe, Güzelyalı, Çetin Emeç, Fevzi Çakmak, Basın Sitesi, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon ve Üçkuyular mahallelerinde gece 03.00 ile 03.15 saatleri arasında kısa süreli planlı kesinti yapılacaktır. Ayrıca Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Sevgi ve Ali Fuat Cebesoy mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı çalışmalar gerçekleştirilecektir.

