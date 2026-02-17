Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 17, 18 ve 19 Şubat listesi! İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İzmir elektrik kesintisi 17 Şubat, 18 Şubat ve 19 Şubat detayları GEDİZ elektrik kesintisi tarafından açıklandı. GEDİZ elektrik kesintisi 17 Şubat ve diğer günler için kesinti saatleri ve ilçe ilçe paylaşıldı. İzmir genelinde 17, 18 ve 19 Şubat tarihlerinde çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke yenileme, bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler; Dikili’den Karşıyaka’ya, Kemalpaşa’dan Torbalı’ya kadar geniş bir alanı kapsıyor. Kesintiler bazı bölgelerde gün boyu sürerken, bazı mahallelerde ise gece saatlerinde kısa süreli olarak gerçekleştirilecek. İlçelere ve mahallelere göre değişen saat aralıklarında uygulanacak planlı çalışmalar nedeniyle vatandaşların belirtilen zaman dilimlerine dikkat etmesi gerekiyor. İşte İzmir elektrik kesintisi detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 17, 18 ve 19 Şubat listesi! İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 03:03
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 03:06

’de üç gün boyunca farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. 17, 18 ve 19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar çok sayıda mahalleyi kapsayacak. İşte İzmir elektrik kesintisi 17, 18 ve 19 Şubat listesi…

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 17, 18 ve 19 Şubat listesi! İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 ŞUBAT

Dikili

Dikili ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır. Kesinti Demirtaş Mahallesi’nde Göçmen sokakları ve çevresini, Çandarlı Mahallesi’nde Karet Sokak ve Çandarlı Dikili Yolu çevresini, Deliktaş Mahallesi’nde ise İstiklal, Cumhuriyet, Vatan, Kurtuluş ve Şehit Mesut Sever caddeleri ile çok sayıda sokağı kapsayacaktır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Örnekköy ve Cumhuriyet mahallelerinde birçok sokakta planlı kesinti uygulanacaktır.

Çiğli

Çiğli ilçesinde Balatçık Mahallesi genelinde farklı saat aralıklarında 09.00 ile 17.00 arasında değişen sürelerle, birçok sokak ve Anadolu Caddesi çevresinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa’da Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ve Ulucak İstiklal mahallelerinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, Çambel Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Bağyurdu ve bağlı mahallelerinde farklı saat aralıklarında 10.30 ile 15.30 arasında, Armutlu ve Aşağıkızılca bölgelerinde ise 11.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

Aliağa

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında birçok sokak ve caddeyi kapsayan planlı kesinti yapılacaktır.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinde gün içerisinde farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacaktır. Uğur Mumcu, Sarıyer, Selvili, Cennetoğlu ve Karabağlar mahallelerinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli kesinti yapılacaktır. Ayrıca gün içinde 09.00 ile 17.00 ve 16.00 ile 16.30 saatleri arasında aynı ve çevre mahallelerde geniş kapsamlı planlı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bunun yanında gece saat 03.00 ile 03.15 arasında Göztepe, Güzelyalı, Fahrettin Altay, Esentepe, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon ve çevre mahallelerde kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 17, 18 ve 19 Şubat listesi! İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Buca

Buca ilçesinde Zafer Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Akıncılar Mahallesi’nde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Bornova

Bornova ilçesinde Çamiçi ve Eğridere mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Bergama

Bergama ilçesinde Ayvatlar Mahallesi’nde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde Bıçakçı, Halıköy, Pirinççi ve Bademli mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Oğuzlar, Gölcük, Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar ve Mursallı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

Seferihisar

Seferihisar ilçesinde Kavakdere ve Tepecik mahallelerinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında; Orhanlı ve bağlı birçok mahallede 09.00 ile 16.30 saatleri arasında; Mersin Alanı, Özdere, Gümüldür ve Çukuraltı başta olmak üzere çok sayıda mahallede 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Torbalı

Torbalı ilçesinde Taşkesik, Havuzbaşı, Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Karşıyaka, Şehitler, Yedi Eylül ve Yeni mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Muratbey Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 17, 18 ve 19 Şubat listesi! İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Çeşme

Çeşme ilçesinde Şifne Mahallesi’nde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesinde Çamlı ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Kiraz

Kiraz ilçesinde İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerinde 09.30 ile 13.00 saatleri arasında; Arkacılar Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Karaburun

Karaburun ilçesi Sarpıncık Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Beydağ

Beydağ ilçesinde Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Menderes

Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Urla

Urla ilçesinde Gülbahçe Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Konak

Konak ilçesinde Mehmet Ali Akman Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

18 ŞUBAT İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bergama

Bergama ilçesinde Kapukaya, Küçükkaya, İncecikler, Alacalar, Çakırlar, Bahçelievler, Çağlan, Yerlitahtacı, Yalnızev, Tiyelti, Tepeköy, Selçuk ve Fatih mahallelerinde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır. Ayrıca Atçılar ve Göçbeyli mahallelerinde de gün içinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 17, 18 ve 19 Şubat listesi! İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Bornova

Bornova ilçesinde Mevlana Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında farklı sokaklarda planlı kesintiler uygulanacaktır. Ayrıca Erzene Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Bayındır

Bayındır ilçesinde Yakacık, Buruncuk ve Zeytinova mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında; Elifli ve çevre mahallelerde 10.30 ile 17.00 saatleri arasında; Arıkbaşı ve Çiftçigediği mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

Foça

Foça ilçesinde Hacıveli, Kemal Atatürk, Yenibağarası, Yeniköy ve Ilıpınar mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde Hacıhasan, Kemer ve Birgi mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Üzümlü Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Seferihisar

Seferihisar ilçesinde Akarca, Tepecik, Çolak İbrahim Bey, Hıdırlık, Turabiye, Camikebir ve Kavakdere mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesintiler yapılacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde Çınarköy ve Sekiz Eylül mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 17, 18 ve 19 Şubat listesi! İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Torbalı

Torbalı ilçesinde Şehitler, Yeni, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Çaybaşı, Arslanlar ve Pamukyazı mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesintiler yapılacaktır. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Muratbey ve Cumhuriyet mahallelerinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Balçova

Balçova ilçesinde General Kazım Özalp, Fahrettin Altay, Esentepe ve Çetin Emeç mahallelerinde gece 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli kesinti yapılacaktır. Ayrıca gün içinde 09.00 ile 15.00 ve 03.00 ile 03.15 saatleri arasında bazı mahallelerde planlı kesintiler uygulanacaktır.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinde Bahriye Üçok, Limontepe ve Salih Omurtak mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır. Ayrıca gece 03.00 ile 03.15 saatleri arasında bazı mahallelerde kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Karaburun

Karaburun ilçesi Sarpıncık Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Kiraz

Kiraz ilçesinde Arkacılar, Suludere, Dokuzlar, Yeşildere, Yılanlı, Karabağ, Çatak ve Saçlı mahallelerinde gün içinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Menderes

Menderes ilçesinde Keler ve Şaşal mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Urla

Urla ilçesinde Yağcılar Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

19 ŞUBAT İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır. Ayrıca Atakent ve Bostanlı mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Bahçelievler ve İmbatlı mahallelerinde de gün içinde planlı çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Bergama

Bergama ilçesinde Bölcek, Bayramcılar, Seklik, Bekirler, İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Öksüzler, Rahmanlar ve Tavukçukuru mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır. Eğrigöl Mahallesi’nde ise 11.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 17, 18 ve 19 Şubat listesi! İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Tire

Tire ilçesinde Dağdere, Dündarlı ve Somak mahallelerinde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Bayındır

Bayındır ilçesinde Arıkbaşı Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesinde Çamlı ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde Sekiz Eylül ve Çınarköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Balçova

Balçova ilçesinde İnciraltı Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Urla

Urla ilçesinde Barbaros, Zeytineli, Uzunkuyu, Zeytinler ve Birgi mahallelerinde 10.30 ile 14.30 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Aliağa

Aliağa ilçesinde Bozköy Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde Konaklı, Ovakent, Yolüstü, Umurbey, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Birgi, Bebekler, Üzümlü, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Köseler, Karadoğan, Dereuzunyer, Demircili ve Çamyayla mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır.

Buca

Buca ilçesinde Yıldız Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Bornova

Bornova ilçesinde Kavaklıdere, Ümit ve Naldöken mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinde Onur, Göztepe, Güzelyalı, Çetin Emeç, Fevzi Çakmak, Basın Sitesi, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon ve Üçkuyular mahallelerinde gece 03.00 ile 03.15 saatleri arasında kısa süreli planlı kesinti yapılacaktır. Ayrıca Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Sevgi ve Ali Fuat Cebesoy mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı çalışmalar gerçekleştirilecektir.

*Görseller GEDİZ Elektrik Dağıtım Şirketi resmi web sitesinden alınmıştır.

ETİKETLER
#Yaşam
#izmir
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.