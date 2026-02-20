İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 21-22-23 Şubat listesi! İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir’de hafta sonu boyunca birçok ilçe planlı elektrik kesintileri kapsamında program dahilinde enerjisiz kalacak. Kesintiler 21 Şubat Cuma günü başlayacak, 22 Şubat ve 23 Şubat Pazar günü de belirlenen mahallelerde devam edecek.

21-22-23 ŞUBAT İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir’de 21, 22, 23 Şubat elektrik kesintisi listesi GEDİZ elektrik tarafından ilçe ilçe açıklandı:

Aliağa

21 Şubat 2026 tarihinde Kültür, Yalı ve Kurtuluş mahallelerinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde Horozgediği Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde Şakran Sayfiye Mahallesi ile Bozköy Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Balçova

21 Şubat 2026 tarihinde İnciraltı Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayındır

21 Şubat 2026 tarihinde Arıkbaşı Mahallesi ile Mektep ve Çiftçigediği bölgelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün İbrahimçavuş, Necati Uza, Havuzbaşı, Çırpı Cami, Arslanlar ve Kırbaş mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Bayraklı

23 Şubat 2026 tarihinde Muhittin Erener ve Çiçek mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama

21 Şubat 2026 tarihinde Zeytindağ Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde İncecikler Mahallesi’nde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında, Zeytindağ Mahallesi’nde ise 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Beydağ

21 Şubat 2026 tarihinde Halıköy, Bademli, Bıçakçı ve Pirinççi mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bornova

21 Şubat 2026 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi’nde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Aynı gün Kazımdirik Mahallesi’nde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli kesintiler uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde Erzene, Ergene ve Kazımdirik mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler gerçekleştirilecektir.

Buca

21 Şubat 2026 tarihinde Kozağaç, Yıldızlar ve Yıldız mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde Aydoğdu Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde Kozağaç ve Dumlupınar mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çiğli

23 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Ayrıca Atatürk, İzkent ve Egekent mahallelerinde 09.00 ile 12.00 veya 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Dikili

21 Şubat 2026 tarihinde Kabakum Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde Çandarlı Mahallesi’nde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Gaziemir

22 Şubat 2026 tarihinde Fatih Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güzelbahçe

21 Şubat 2026 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karabağlar

23 Şubat 2026 tarihinde Şehitler, Esenyalı, Onur, Üçkuyular, Güzelyalı, Göztepe, Eğitim, Çetin Emeç, Mehmet Ali Akman, Metin Oktay, Maliyeciler, Fahrettin Altay, Poligon ve Salih Omurtak mahallelerinde 03.00 ile 03.15 saatleri arasında kısa süreli kesinti yapılacaktır.

Karaburun

21 Şubat 2026 tarihinde Sarpıncık Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde Eğlenhoca Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karşıyaka

21 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet, Örnekköy ve Yalı mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kemalpaşa

21 Şubat 2026 tarihinde Çınarköy, Sekiz Eylül ve Kızılüzüm mahallelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında kesintiler yapılacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile Ulucak mahallelerinde sabah saatlerinde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün Bağyurdu, Ören, Yiğitler ve çevre mahallelerde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler yapılacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde Ören ve Yiğitler mahallelerinde 09.00 ile 12.00 ve 13.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kiraz

21 Şubat 2026 tarihinde İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerinde 10.00 ile 13.30 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde Dokuzlar Mahallesi’nde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Konak

23 Şubat 2026 tarihinde Esentepe, Üçkuyular, Poligon, Muammer Akar, General Kazım Özalp, Fahrettin Altay, Esenyalı, Basın Sitesi, Onur, Fevzi Çakmak, Çetin Emeç, Güzelyalı ve Göztepe mahallelerinde 03.00 ile 03.15 saatleri arasında kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kınık

22 Şubat 2026 tarihinde Kaşıkçı, İslamsaray, Kurtuluş, Sucahlı ve Yayakent mahallelerinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Menemen

21 Şubat 2026 tarihinde 85. Yıl Cumhuriyet, İnönü ve Gazi Mustafa Kemal mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde İnönü ve Günerli mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde Kazım Dirik, Fatih, Ilıpınar, Kozbeyli, Fevzi Çakmak, Hacıveli, Kemal Atatürk, Koca Mehmetler, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Yenibağarası, Yeniköy ve Yıldırım mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Menderes

21 Şubat 2026 tarihinde Değirmendere, Sancaklı ve Çileme mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

21 Şubat 2026 tarihinde Yolüstü, Cevizalan, Anafartalar ve İnönü mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde Alaşarlı, Çaylı, Kaymakçı, Horzum, İnönü ve Hürriyet mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında çeşitli saat aralıklarında kesinti uygulanacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde Gölcük, Çağlayan, Bayırlı, Oğuzlar, Mursallı, Dolaylar, Emirli ve Mescitli mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seferihisar

22 Şubat 2026 tarihinde Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk, Kuyucak, Kavakdere ve Beyler mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Selçuk

22 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tire

21 Şubat 2026 tarihinde İpekçiler başta olmak üzere çok sayıda mahallede 10.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Torbalı

21 Şubat 2026 tarihinde Eğerci, Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka, Çaybaşı, Arslanlar, Havuzbaşı ve Muratbey mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler yapılacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde Subaşı, Torbalı merkez, Yazıbaşı, Pamukyazı, Sağlık, Tulum, Atalan, Göllüce ve çevre mahallelerde sabah ve öğleden sonra saatlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Urla

21 Şubat 2026 tarihinde Kalabak ve Yelki başta olmak üzere birçok mahallede 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde Kalabak Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

*Görseller GDZ Elektrik web sitesinden alınmıştır.