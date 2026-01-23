Menü Kapat
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak (GÜNCEL) İzmir’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İzmir elektrik kesintisi 24 Ocak ve 25, 26 Ocak 2026 kesinti listesi GEDİZ elektrik kesintisi planlı/plansız kesintiler bilgi merkezinde paylaşıldı. İzmir GEDİZ 24-25-26 Ocak elektrik kesintisi son dakika listesine göre İzmir’de başta Urla, Karşıya, Buca olmak birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 24, 25 ve 26 Ocak 2026 tarihlerinde çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintileri bekleniyor. Çalışmalar Karşıyaka’dan Buca’ya, Aliağa’dan Urla’ya kadar geniş bir alanı kapsarken, kesintiler mahalle ve sokak bazlı olarak farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek. Vatandaşların günlük planlarını kesinti saatlerine göre ayarlamaları gerekecek. İşte GEDİZ elektrik kesintisi 24, 25 ve 26 Ocak kesinti saatleri…

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak (GÜNCEL) İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?
İzmir’de planlı elektrik kesintilerine ilişkin program netleşti. Üç gün boyunca farklı ilçelerde uygulanacak çalışmalar, bakım ve yenileme faaliyetleri nedeniyle yapılacak.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak (GÜNCEL) İzmir’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25-26 OCAK

İzmir’de Karşıyaka, Urla, Buca, Aliağa, Konak, Güzelbahçe, Ödemiş, Torbalı başta olmak üzere 24-25-26 Ocak tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İlçe ilçe elektrik kesintileri şöyledir:

Karşıyaka

24 Ocak 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birden fazla mahalleyi kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde kesintiler sabah saat 09.00’da başlayacak ve 15.00’e kadar devam edecektir. Bu kesintiler mahalle içlerindeki birçok sokağı kapsamakta olup bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji tekrar verilecektir.

Aynı gün Bostanlı, Atakent ve Yalı mahallelerinde ise kesintiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında planlanmıştır. Bu bölgelerde ana caddeler ve bağlantılı sokaklar çalışmalardan etkilenecektir. Ayrıca Tersane ve Alaybey mahallelerinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında daha kısa süreli kesintiler uygulanacaktır.

Buca

24 Ocak 2026 tarihinde Buca ilçesinde Yenigün, Çamlık, Ufuk ve Adatepe mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda sabah 09.00’da başlayacak kesintiler bazı mahallelerde 15.00’e, bazı mahallelerde ise 16.00’ya kadar sürecektir. Çalışmalar sırasında sokak bazlı enerji kesintileri uygulanacaktır.

25 Ocak 2026 tarihinde Atatürk, Mustafa Kemal, Fırat, İnönü, Menderes ve Yaylacık mahallelerinde planlı elektrik kesintileri devam edecektir. Bu kesintiler genellikle sabah 09.00’da başlayacak ve öğleden sonra sona erecektir. Bazı bölgelerde öğle saatlerinde başlayan ve daha kısa süren kesintiler de planlanmıştır.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak (GÜNCEL) İzmir’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

26 Ocak 2026 tarihinde ise Şirinkapı, Kozağaç, Kuruçeşme, Akıncılar ve İnkılap mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler uygulanacaktır. Bu tarihteki kesintiler ağırlıklı olarak 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Aliağa

24 Ocak 2026 tarihinde Aliağa ilçesinde Yüksekköy, Yenişakran, Kapukaya, Bahçedere ve Bozköy bölgelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Bu kesintiler kırsal mahalleleri ve küme evlerini kapsamakta olup saat 10.00’da başlayacak ve 14.00 ile 16.00 arasında sona erecektir.

Aynı gün ve takip eden günlerde Fatih, Kazım Dirik ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde de bakım çalışmaları devam edecektir. Bu bölgelerde bazı kesintiler kısa süreli olurken bazıları gün boyu sürecek şekilde planlanmıştır. Sanayi bölgeleri ve ana ulaşım yolları çevresi de kesintilerden etkilenecektir.

Urla

24 Ocak 2026 tarihinde Urla ilçesinde Uzunkuyu, Zeytinler, Barbaros, Birgi ve Zeytineli mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler sabah 09.30’da başlayacak ve bazı bölgelerde 16.30’ya kadar devam edecektir. Kırsal alanlar ve küme evleri bu çalışmalardan özellikle etkilenecektir.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak (GÜNCEL) İzmir’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Aynı tarihte Yaka ve Altıntaş mahallelerinde de bakım çalışmaları yapılacak olup kesintiler 10.30 ile 16.30 saatleri arasında gerçekleşecektir. 25 ve 26 Ocak tarihlerinde Kalabak, Kuşçular, Özbek ve çevre mahallelerde kesintiler devam edecektir. Bu kesintiler çoğunlukla 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlanmıştır.

Konak

24 Ocak 2026 tarihinde Konak ilçesinde Kocakapı, Oğuzlar, Hilal ve Çınarlı mahallelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler genellikle 10.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleşecektir ve ana caddeler ile bağlantılı sokakları kapsayacaktır.

Ayrıca Ferahlı, Küçükada ve Lale mahallelerinde gece saatlerinde başlayan ve sabah erken saatlere kadar süren bakım çalışmaları planlanmıştır. Bu kesintiler şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yapılacaktır.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak (GÜNCEL) İzmir’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Güzelbahçe

24 ve 26 Ocak 2026 tarihlerinde Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Kemal Paşa, Yelki, Narlı, Çamlı ve Çamlıçay mahallelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve öğleden sonra ya da akşam saatlerine kadar sürecektir.

Bazı mahallelerde kesintiler kısa süreli olarak planlanmış olup özellikle ana caddeler ve bağlantı sokaklarında çalışma yapılacaktır. Yelki ve çevresindeki kesintiler daha geniş bir alanı kapsayacaktır.

Ödemiş

24, 25 ve 26 Ocak 2026 tarihlerinde Ödemiş ilçesinde İlkkurşun, Kayaköy, Süleyman Demirel, Mescitli, Umurbey ve Ovakent mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler genellikle sabah 09.00’da başlayacak ve 15.00 ile 17.00 arasında sona erecektir.

Sanayi bölgeleri, küme evleri ve merkez mahallelerde farklı saat aralıklarında çalışmalar yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması önerilmektedir.

Torbalı

24, 25 ve 26 Ocak 2026 tarihlerinde Torbalı ilçesinde Torbalı merkez, Çapak, İnönü, Yedi Eylül, Yazıbaşı, Karacaağaç ve Yeşilköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintilerin süresi mahalleye göre değişiklik göstermektedir.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak (GÜNCEL) İzmir’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Seferihisar

24 ve 26 Ocak 2026 tarihlerinde Seferihisar ilçesinde Cumhuriyet, Atatürk, Kavakdere, Akarca ve çevre mahallelerde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler genellikle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Narlıdere

24, 25 ve 26 Ocak 2026 tarihlerinde Narlıdere ilçesinde Narlı, 2. İnönü, Ilıca, Huzur, Çamtepe ve Atatürk mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Bazı kesintiler kısa süreli olarak planlanmıştır.

Menemen

25 Ocak 2026 tarihinde Menemen ilçesinde Tülbentli, Ahıhıdır, Camiikebir, Gaybi, Kazımpaşa, Mermerli, Seydinnasrullah ve Zafer mahallelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlanmıştır.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25-26 Ocak (GÜNCEL) İzmir’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Kemalpaşa

24 ve 25 Ocak 2026 tarihlerinde Kemalpaşa ilçesinde Yukarıkızılca, Aşağıkızılca, Ulucak ve sanayi bölgelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Bornova

24, 25 ve 26 Ocak 2026 tarihlerinde Bornova ilçesinde Karaçam, Karacaoğlan, 29 Ekim ve Evka 3 mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler çoğunlukla gündüz saatlerinde yapılacaktır.

