İzmir’in birçok ilçesinde üç gün boyunca planlı elektrik kesintileri yapılacak. Çalışmalar kapsamında farklı saat dilimlerinde çok sayıda mahallede enerji verilemeyecek.

HABERİN ÖZETİ İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27-28 Mart İzmir’de Buca, Foça, Ödemiş elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İzmir'in birçok ilçesinde 26-27-28 Mart 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir. Elektrik kesintileri Bayındır, Balçova, Buca, Çeşme, Foça, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş ve Tire ilçelerini etkileyecektir. Kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler ilçe bazında detaylı olarak belirtilmiştir. Her bir kesinti için planlı ID numarası da verilmiştir.

GEDİZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28 MART

İzmir’de 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ilçe ilçe açıklandı:

Bayındır

27 Mart 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde birden fazla planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Bu kesintinin ID numarası 3660544’tür. Kesintiden Yakacık Mahallesi’nde Yakacık Sokak, Buruncuk Yolu, Şirinkır Sokak, Gazi Atatürk Küme Evleri, Bayındır Yolu ve Yüksel Sokak; Yusuflu Mahallesi’nde Taş Köprü Küme Evleri, Çiçek Sokak, Yusuflu Köyü Küme Evleri ve Cin Kulesi Küme Evleri; Buruncuk Mahallesi’nde Buruncuk Küme Evleri ile Demiryolu Altı Sokak; ayrıca Fatih Mahallesi etkilenecektir. Bu kesinti planlıdır.

Aynı gün Bayındır ilçesinde ikinci bir planlı kesinti daha olacaktır. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 14.00 saatleri arasında uygulanacak bu kesintinin ID numarası 3661463’tür. Kesintiden Çamlıbel Mahallesi’nde Mezarlık Sokak, Çamlıbel Sokak, Karşı Sokak, Köy Yolu ve Ortaca Sokak; Karahalilli Mahallesi’nde Karahalilli Küme Evleri ile Karahalilli Yolu; Kızılcaağaç Mahallesi’nde Kızılcaağaç Küme Evleri, Alankıyı Köy Yolu Caddesi ve Otuzbirler Küme Evleri; Hacı İbrahim, Hatay ve Söğütören mahalleleri etkilenecektir. Söğütören Mahallesi’nde ise Köy İçi Sokak, Çamlıbel Köy Yolu Küme Evleri ve Söğütören Köyü İç Yolu kesinti kapsamındadır. Bu çalışma da planlıdır.

28 Mart 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde yine planlı kesintiler uygulanacaktır. Bunlardan ilki, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak olan ve ID numarası 3660545 olan kesintidir. Bu kesintiden Yusuflu Mahallesi’nde Yusuflu Köyü Küme Evleri, Cin Kulesi Küme Evleri, Bayındır Yolu, Taş Köprü Küme Evleri, Gazi Atatürk Küme Evleri ve Çiçek Sokak; Yakacık Mahallesi’nde Yüksel Sokak, Şirinkır Sokak, Buruncuk Yolu ve Yakacık Sokak; Fatih Mahallesi ile Buruncuk Mahallesi’nde Demiryolu Altı Sokak ve Buruncuk Küme Evleri etkilenecektir. Bu kesinti planlıdır.

Aynı tarihte 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Havuzbaşı Mahallesi’nde de planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3665530’dur. Bayındır Torbalı Yolu, Havuzbaşı Köyiçi Küme Evleri ve Havuzbaşı Köyü İç Yolu bu çalışma kapsamında elektrik kesintisinden etkilenecektir.

28 Mart 2026 tarihinde Bayındır’da yapılacak bir diğer planlı kesinti 11.00 ile 13.00 saatleri arasındadır. Kesinti ID numarası 3665540’tır. Osmanlar Mahallesi’nde Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Kestanelik Sokak ve Tüfekçi Küme Evleri; Dernekli Mahallesi’nde Mersinli Sokak, Çınardibi Köy Yolu Caddesi ve Dernekli Sokak; Çınardibi Mahallesi’nde Osmaniye Köyü Köy İç Yolu, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Ayaydın Küme Evleri, Osmaniye Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Işılay Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Çınardibi Cami Küme Evleri, Merkez Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri ve Çınar Cami Sokak; Balcılar Mahallesi’nde ise Balcılar Köyü İç Yolu, Ortaca Kozulca Sokak ve Balcılar Yolu Sokak etkilenecektir.

Balçova

27 Mart 2026 tarihinde Balçova ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3664876’dır. İnciraltı Mahallesi’nde Şebnem Sokak, Yağmur Sokak, Sandal Sokak ve Pelikan Sokak bu kesintiden etkilenecektir.

Buca

27 Mart 2026 tarihinde Buca ilçesinde Yıldızlar Mahallesi’nde birden fazla planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak olup kesinti ID numarası 3661520’dir. Hasan Çavuş Sokak, Manastır Sokak ve Şehit Er Zeki Toker Caddesi bu kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak ikinci planlı kesintinin ID numarası 3664782’dir. Bu kesinti kapsamında Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Koca Musa Sokak, Çamlık Sokak, Manastır Sokak, Hasan Çavuş Sokak ve Toker Sokak etkilenecektir.

28 Mart 2026 tarihinde Buca ilçesinde Yıldızlar Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bir başka planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3661522’dir. Toker Sokak, Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Çamlık Sokak ve Koca Musa Sokak bu çalışma kapsamında elektriksiz kalacaktır.

Aynı tarihte 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Hürriyet ve İnkılap mahallelerinde de planlı elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3665704’tür. Hürriyet Mahallesi’nde 460, 462, 464, 464/1, 480, 486, 495, 497, 499, 501, 456, 501/1 ve 458. sokaklar; İnkılap Mahallesi’nde ise Mehmet Akif Caddesi, Akdoğan Caddesi, 569, 510 ve 508. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Çeşme

26 Mart 2026 tarihinde Çeşme ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ID numarası 3664252’dir. Şifne Mahallesi’nde 6447’den 6496’ya kadar çok sayıda sokak ile birlikte 6000, 6444, 6445, 6446 ve benzeri sokaklar; Reisdere Mahallesi’nde 6078. Sokak; Celal Bayar Mahallesi’nde ise 6471/1. Sokak bu kesintiden etkilenecektir. Bu bölgede çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

Foça

27 Mart 2026 tarihinde Foça ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak kesintinin ID numarası 3661243’tür. Bu kesintiden Hacıveli, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Yeniköy, Fevzi Çakmak, Ilıpınar, Yenibağarası, Koca Mehmetler, Kemal Atatürk ve Kazım Dirik mahalleleri ile bu mahallelerde listelenen çok sayıdaki cadde, sokak ve küme evi etkilenecektir. Kesinti planlıdır.

Aynı gün Hacıveli Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında iki ayrı planlı kesinti daha uygulanacaktır. İlk kesintinin ID numarası 3664774 olup 414. Sokak, 412. Sokak, 411/1. Sokak, 411. Sokak, 414/1. Sokak ve Foça İzmir Karayolu Sokak etkilenecektir. İkinci kesintinin ID numarası 3664812’dir. Bu kesinti kapsamında 434. Sokak, 30/4. Sokak, 32/1. Sokak, 33/2. Sokak, 33/4. Sokak, Foça İzmir Karayolu Sokak, 481/1. Sokak, 433/1. Sokak, 33/3. Sokak, 432. Sokak, 433. Sokak, 434/2. Sokak ve 435. Sokak yer almaktadır.

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacak bir diğer planlı kesintinin ID numarası 3664813’tür. Hacıveli Mahallesi’nde Foça İzmir Karayolu Sokak ile 412. Sokak; Kazım Dirik Mahallesi’nde ise çok sayıda sokak bu kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yenibağarası Mahallesi’nde de planlı elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3664856’dır. Yenifoça Caddesi, 1019, 1018, 1017, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011/1, 1011, 1005, 1004, 1003, 1002 ve 1001. sokaklar ile Killik Mevkii Küme Evleri ve 1002/1. Sokak etkilenecektir.

28 Mart 2026 tarihinde Foça ilçesinde iki ayrı planlı kesinti daha uygulanacaktır. Bunlardan ilki 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yenibağarası Mahallesi’nde yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3664487’dir. 1033. Sokak, Korunga Sokak, İmamtepe Mevkii Küme Evleri, Gardenya Sokak, Gece Sefası Sokak, Böğürtlen Sokak, Adaçayı Sokak, Yenibahar Sokak, Şebboy Sokak, Zerrin Sokak, Sedir Sokak, Piyan Sokak, Mor Menekşe Sokak, 1035, 1034 ve 1036. sokaklar ile çok sayıdaki çiçek isimli sokak bu kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasındaki ikinci kesintinin ID numarası 3664866’dır. Yenibağarası Mahallesi’nde 1012. Sokak, Yenifoça Caddesi, 1019, 1018, 1017, 1015, 1014, 1013, 1002/1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1011 ve 1011/1. sokaklar ile Killik Mevkii Küme Evleri kesinti kapsamındadır.

Güzelbahçe

27 Mart 2026 tarihinde Güzelbahçe ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3661411’dir. Çamlı Mahallesi’nde Kaptan Sokak, Sağlık Sokak, Karakaya Sokak, Seferihisar Caddesi, Şahin Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, Ulus Sokak, Saray Sokak, Kültür Sokak, Barış Sokak, Çiçek Sokak, Çamlıca Caddesi, Zeytin Sokak, Yasemin Sokak, Yaren Sokak, Ordu Sokak ve Çam Sokak; Yelki Mahallesi’nde ise 2719. Sokak etkilenecektir.

28 Mart 2026 tarihinde Güzelbahçe ilçesinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında bir başka planlı kesinti olacaktır. Kesinti ID numarası 3664868’dir. Yelki Mahallesi’nde 2336 ve 2272. sokaklar; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde ise 2245, 2223, 2211, 2219, 2217, 2215, 2213, 2209, 2207, 2205, 2203, 2201, 2199, 2274, 2292, 2294, 2298, 2300, 2302, 2306, 2312, 2314, 2316, 2318, 2322, 2324, 2326 ve 2328. sokaklar ile Atatürk Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Şehit İlhami Yılmaz Caddesi etkilenecektir.

Karşıyaka

27 Mart 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3660862’dir. Şemikler Mahallesi’nde 6316/5, 6304, 6303, 6302, 6300/3, 6300/2, 6300, 6299/4, 6316, 6313, 6300/1, 6306 ve 6312. sokaklar bu kesintiden etkilenecektir.

Kemalpaşa

27 Mart 2026 tarihinde Kemalpaşa ilçesinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3664277’dir. Armutlu Hürriyet Mahallesi’nde Yakınbağlar Sokak, Yörükyolu Sokak, Kırbağları Sokak ve 2601. Sokak; Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde Namazgâh Sokak, Şerbetçi Sokak, Kırkağaç Sokak ve Ören İzmir Caddesi etkilenecektir.

28 Mart 2026 tarihinde Kemalpaşa ilçesinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında başka bir planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3665540’tır. Bayramlı Mahallesi’nde Bayramlı Yolu Küme Evleri ve Bayramlı Köyü İç Yolu; Yenikurudere Mahallesi’nde Yeni Kurudere Yolu; Kamberler Mahallesi’nde ise Kamberler Yolu Küme Evleri ve Kamberler Köyü İç Yolu elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Menderes

27 Mart 2026 tarihinde Menderes ilçesinde birden fazla planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kemalpaşa Mahallesi’nde yapılacak kesintinin ID numarası 3664892’dir. 102, 107 ve 120. sokaklar bu çalışmadan etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak bir diğer planlı kesintinin ID numarası 3664893’tür. Görece Cumhuriyet Mahallesi’nde 701 ve 5125. sokaklar, Ahmet Necdet Sezer Bulvarı, Gülçırpı Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Çevre Yolu, Cemal Gürsel Bulvarı ve 5120. Sokak; Hürriyet Mahallesi’nde Süleyman Demirel Bulvarı ve 5114. Sokak; Altıntepe Mahallesi’nde Armutluk 3. Sokak ve Armutluk 1 Küme Evleri; Gazipaşa Mahallesi; Gölcükler Mahallesi’nde ise 799. Sokak, Sinafaklar Sokak ve İstasyon Caddesi kesintiden etkilenecektir.

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ahmetbeyli ve Çile mahallelerinde de planlı elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3664909’dur. Ahmetbeyli Mahallesi’nde 4081 ve 4083. sokaklar ile Claros Bulvarı; Çile Mahallesi’nde ise 4048/1. Sokak ve Dedealtı Sokak etkilenecektir.

28 Mart 2026 tarihinde aynı bölgelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında benzer bir planlı kesinti daha yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3664912’dir. Ahmetbeyli Mahallesi’nde 4081 ve 4083. sokaklar ile Claros Bulvarı, Çile Mahallesi’nde ise Dedealtı Sokak ve 4048/1. Sokak kapsam dahilindedir.

Ödemiş

27 Mart 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde çok sayıda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak ve ID numarası 3664784 olan kesintiden Büyükavulcuk, Gerçekli, Küçükavulcuk, Ocaklı ve Birgi mahalleleri etkilenecektir. Birgi Mahallesi’nde Umurbey Caddesi, İrimağzı Küme Evleri, Karataş Küme Evleri ve Çörekbaba Küme Evleri bu çalışma kapsamındadır.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Süleyman Demirel Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3664791’dir. 1088, 1110, 1114, 1107, 1061, 1108, 1112, 1133, 1135, 1127 ve 1137. sokaklar ile Şehit Adnan Menderes Bulvarı etkilenecektir.

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Gölcük ve Süleyman Demirel mahallelerinde de planlı elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3664863’tür. Gölcük Mahallesi’nde Başöğretmen Atatürk Caddesi, Süleyman Demirel Mahallesi’nde ise Şoförler Kooperatifi Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 12.30 ile 18.30 saatleri arasında Birgi Mahallesi’nde çok kapsamlı bir planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3665547’dir. Birgi Mahallesi’nde Aydınoğlu Sokak, Beyzade sokakları, Birgi Deresi Küme Evleri, Berrak Sokak, Arif Çelebi Sokak, Hacı Osman Sokak, Allame Sokak, Çay Sokak, Şehit Gürol Madan Caddesi, İsabey Sokak, Üskesler Küme Evleri, Çakırağa Sokak, Yarbaşı Sokak, Umurbey Caddesi ve çok sayıdaki diğer sokak ile küme evleri etkilenecektir.

28 Mart 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde de çok sayıda planlı kesinti vardır. 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak ve ID numarası 3665515 olan kesintiden Gerçekli, Büyükavulcuk, Küçükavulcuk, Birgi ve Ocaklı mahalleleri etkilenecektir.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Birgi Mahallesi’nde bir başka planlı kesinti daha yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3665524’tür. Mahallede çok sayıda sokak, küme evi ve bağlantı yolu bu çalışma kapsamındadır.

28 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak ve ID numarası 3665533 olan geniş kapsamlı kesinti, Birgi başta olmak üzere İnönü, Hürriyet, Umurbey, Bucak, Üçkonak, Cumhuriyet, Bengisu, Atatürk, Akıncılar, Küçükavulcuk, Günlüce, Gerçekli, Büyükavulcuk, Beyazıtlar, Cevizalan, Yeniceköy, Ocaklı, Hacıhasan, Kemer, Kutlubeyler, Zafer, Türkmen ve Kuvvetli mahallelerini etkileyecektir. Bu kesinti kapsamında çok sayıda cadde, sokak, küme evi ve köy yolu yer almaktadır.

28 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak bir diğer planlı kesintinin ID numarası 3665538’dir. Bu kesintiden Bozdağ, Birgi, Gölcük, Tekke, Ovacık, Artıcak, Bayırlı, Çağlayan, Çobanlar, Dolaylar, Günlüce, Hürriyet, İnönü, Umurbey, Zafer, Mursallı, Oğuzlar ve Yolüstü mahalleleri etkilenecektir. Özellikle Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde çok geniş bir cadde ve sokak listesi bulunmaktadır.

Aynı gün 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Süleyman Demirel Mahallesi’nde de planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3665608’dir. 1066, 1069, 1052, 1044, 1058, 1073, 1063, 1051 ve 1059. sokaklar ile Şehit Adnan Menderes Bulvarı bu kesintiden etkilenecektir.

Tire

27 Mart 2026 tarihinde Tire ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş kapsamlı bir planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3661448’dir. Somak, Karaca Ali, İhsaniye, Duatepe, Dere, Kürdüllü, Küçükkömürcü, Küçükkemerdere, Küçükburun, Işıklı, Dündarlı, Dallık, Dağdere, Çiniyeri, Cambazlı, Büyükkömürcü, Büyükkemerdere, Boynuyoğun, TOKİ, Adnan Menderes, Çeriközü, Dibekçi ve Yamandere mahalleleri ile bu mahallelerde bulunan çok sayıdaki köy yolu, küme evi, sokak ve bağlantı yolu kesintiden etkilenecektir.

*Görseller GDZ Elektrik web sitesinden alınmıştır.