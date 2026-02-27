Menü Kapat
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir genelinde 28 Şubat, 1 Mart ve 2 Mart 2026 tarihlerinde birçok ilçede planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Buca’dan Karşıyaka’ya, Torbalı’dan Ödemiş’e kadar farklı saat aralıklarında uygulanacak elektrik kesintileri kapsamında çok sayıda mahalle, cadde ve sokakta elektrik verilemeyecek. Çalışmalar bazı bölgelerde gün boyu sürerken bazı mahallelerde ise kısa süreli kesintiler uygulanacak. Kesinti programında sabah saatlerinden geceye kadar değişen zaman dilimleri yer alıyor. İzmir elektrik kesintisi 28 Şubat, 1-2 Mart listesi açıklandı. İşte İzmir GEDİZ elektrik kesintisi detayları…

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
’de planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Üç gün sürecek program kapsamında farklı mahalle ve sokaklarda belirlenen saat aralıklarında enerji verilemeyecek. İşte 28 Şubat, 1-2 Mart İzmir elektrik kesintisi listesi…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ŞUBAT / 1-2 MART

28 Şubat ve 1-2 Mart tarihlerinde İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler şöyledir:

BUCA

28 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yıldızlar Mahallesi’nde Hasan Çavuş Sokak, Manastır Sokak ve Şehit Er Zeki Toker Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3644494’tür.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

KARABAĞLAR

28 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Refet Bele Mahallesi’nde 9139 Sokak, 9143 Sokak, 9139/2 Sokak, 9178 Sokak, 9143/1 Sokak, 9143/2 Sokak, 9167 Sokak, 9169 Sokak, 9171 Sokak ve 9176 Sokak etkilenecektir. Tahsin Yazıcı Mahallesi’nde ise 9168/10 Sokak, 9168/3 Sokak, 9168/5 Sokak, 9168/6 Sokak, Aşıklar Caddesi, Kültür Caddesi, Mevlana Caddesi ve Yurtsever Caddesi’nde kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3645454’tür.

KARŞIYAKA

28 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde bakım çalışması yapılacaktır. Cumhuriyet Mahallesi’nde 6626, 6629, 6631, 6632, 6638, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644 ve 6653 numaralı sokaklar ile bu sokakların bağlantılı kolları etkilenecektir. Örnekköy Mahallesi’nde 7532 Sokak’ta kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3640936’dır.

Aynı gün 10.00 ile 10.15 saatleri arasında Tersane, Alaybey ve Tuna mahallelerinde kısa süreli kesinti yapılacaktır. Şehit Asım Aksoy Caddesi, Yalı Bulvarı ve mahallelerdeki birçok sokak çalışmadan etkilenecektir. Kesinti numarası 3646171’dir.

Yine 28 Şubat 2026 tarihinde 16.00 ile 16.15 saatleri arasında Tersane, Tuna ve Alaybey mahallelerinde ikinci bir kısa süreli kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3646173’tür.

1 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde Gün Sazak Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Cevdet Bilsay Caddesi, Anadolu Caddesi ve Doçent Doktor Bahriye Üçok Bulvarı çevresinde kesinti yapılacaktır. Kesinti numarası 3644847’dir.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

2 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde tekrar bakım çalışması yapılacak olup benzer sokaklar etkilenecektir. Kesinti numarası 3647061’dir.

BAYRAKLI

28 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 10.15 saatleri arasında Turan Mahallesi’nde kısa süreli kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3646171’dir.

Aynı gün 16.00 ile 16.15 saatleri arasında Turan Mahallesi’nde ikinci bir kısa süreli kesinti yapılacaktır. Kesinti numarası 3646173’tür.

1 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Emek Mahallesi’nde Anadolu Caddesi ile Soğukkuyu Mahallesi’nde 6061/2 Sokak, 6062 Sokak, 6062/1 Sokak ve Barış Caddesi’nde kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3644847’dir.

2 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Org. Nafiz Gürman Mahallesi’nde Kubilay Caddesi ve mahalledeki birçok sokakta bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3646615’tir.

TORBALI

28 Şubat 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında Gazi Mustafa Kemal, Ertuğrul, Yedi Eylül, Muratbey ve çevre mahallelerde geniş kapsamlı bakım çalışmaları yapılacaktır. Bazı bölgelerde kesintiler 01.00 ile 03.00 saatleri arasında, bazı bölgelerde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Çok sayıda sokak ve cadde kesintiden etkilenecektir. Kesinti numaraları 3646192, 3646197, 3646199 ve 3646200’dür.

1 Mart 2026 tarihinde Bülbüldere, Yazıbaşı, Taşkesik ve çevre mahallelerde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları yapılacaktır. Kesinti numaraları 3646337, 3647126 ve 3647464’tür.

2 Mart 2026 tarihinde Yedi Eylül, Ertuğrul, Tepeköy, Muratbey ve diğer bazı mahallelerde gece ve gündüz saatlerinde planlı bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Kesinti numaraları 3647140, 3647472, 3647475 ve 3647479’dur.

MENEMEN

28 Şubat 2026 tarihinde Hatundere, Esatpaşa, Günerli ve 29 Ekim mahallelerinde farklı saat aralıklarında bakım çalışmaları yapılacaktır. Kesinti saatleri 09.00 ile 16.00 arasında değişmektedir. Kesinti numaraları 3638296, 3644667 ve 3646527’dir.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28 Şubat ve 1-2 Mart İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

2 Mart 2026 tarihinde Kazımpaşa, Ahıhıdır, Musabey, Buruncuk, Yıldırım, Kesik, Atatürk ve Camiikebir mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesintiler uygulanacaktır. Kesinti numaraları 3645366, 3645368, 3647408 ve 3647410’dur.

ÇİĞLİ

28 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Çağdaş ve Egekent mahallelerinde bakım çalışması yapılacaktır. Kesinti numarası 3646158’dir.

2 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi’nde planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3646612’dir.

ÖDEMİŞ

28 Şubat 2026 tarihinde Balabanlı, Bozcayaka, Çamlıca, Çayır, Demirdere, Güney, Hamam, Kazanlı, Küçükören ve Küre mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapılacaktır. Kesinti numarası 3641018’dir.

Aynı gün Horzum ve Çamyayla mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3645628’dir.

Demircili, Seyrekli, Üç Eylül, Karadoğan ve Gölcük mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Kesinti numaraları 3646153 ve 3646157’dir.

1 ve 2 Mart 2026 tarihlerinde İlkkurşun, Yeniköy, Sekiköy, Kayaköy, Işık, Şirinköy, Bebekler, Dereuzunyer, Köseler, Ortaköy, Suçıktı, Tosunlar ve Üzümlü mahallelerinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. İlgili kesinti numaraları 3646986, 3646988, 3646994, 3647000 ve 3647062’dir.

