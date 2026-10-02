İzmir'in farklı ilçelerinde elektrik dağıtım şebekesine yönelik çeşitli çalışmalar kapsamında planlı kesintiler yapılacak. Çalışmaların uygulanacağı bölgeler ve kesinti saatleri ilçelere göre değişiklik gösterecek. 3-4-5 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne kadar sürecek? Detaylar…

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HABERİN ÖZETİ İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3-4-5 Eylül İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir'in çeşitli ilçelerinde 3, 4, 5 ve 6-7-8 Ekim 2026 tarihlerinde elektrik dağıtım şebekesine yönelik planlı kesintiler yapılacaktır. İzmir gediz elektrik kesintisi, Elektrik kesintileri 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde farklı ilçelerde çeşitli saat aralıklarında gerçekleşecektir. İzmir gediz elektrik kesintisi 3 ekim, Kesintilerin nedenleri arasında şebeke bakım çalışması, üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması, manevra çalışması, ağaç kesimi çalışması, TEİAŞ trafo bakım çalışması, role akü redresör arızası, AG Box arızası ve yük aktarımı çalışması bulunmaktadır. İzmir gediz elektrik kesintisi 4 ekim, Kesintilerin uygulanacağı bölgeler ve saatleri ilçelere göre değişiklik gösterecektir. İzmir gediz elektrik kesintisi 5 ekim 2026, Kesintilerden etkilenecek mahalleler, caddeler ve sokaklar detaylı olarak metinde belirtilmiştir. Kesintilerin ID numaraları da metinde yer almaktadır.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 3-4-5 EYLÜL 2026

3, 4 ve 5 Ekim 2026 tarihlerinde farklı ilçelerde çeşitli saat aralıklarında elektrik kesintileri bulunuyor. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri çalışma yapılacak bölgeye göre değişiyor. İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

BERGAMA

3 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Çamoba Köyü İç Yolu'nda elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3823866'dır.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.30 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Durmuşlar Küme Evleri'nde elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3823871'dir.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 13.40 ile 18.40 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Durmuşlar, Hacıveliler ve Koca Oba küme evlerinde elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3823875'tir.

5 Ekim 2026 tarihinde saat 10.30 ile 16.30 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu, Balaban Köyü ve Maruflar Köyü İç Yolu'nda elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3824699'dur.

3 Ekim 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında, üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle Ertuğrul, İnkılap ve Maltepe mahallelerinin belirli cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Ertuğrul Mahallesi'nde 1. Bağlar Sokak, 2. Bağlar Sokak, Böblingen Caddesi ve Kayhan Caddesi; İnkılap Mahallesi'nde Hal Sokak, Kantar Sokak, Kar Sokak, Kayhan Caddesi ve Vakıf Sokak; Maltepe Mahallesi'nde ise 404. Sokak, 405. Sokak, Adnan Menderes Bulvarı, Ayyıldız Sokak, Böblingen Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, Çaldıran Sokak, Fidan Sokak, Kosova Sokak, Malazgirt Sokak, Plevne Caddesi ve Salkım Sokak etkilenecektir. Çalışmanın ID numarası 3828793'tür.

5 Ekim 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Bölcek Mahallesi Ortaokul Caddesi ile Kadıköy Köyü İç Yolu'nda elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3828864'tür.

5 Ekim 2026 tarihinde saat 10.30 ile 16.30 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Atçılar, Bayramcılar, Bekirler, İsmailli, İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Koyuneli, Öksüzler, Rahmanlar, Seklik ve Tavukçukuru bölgelerinin çeşitli yollarında elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3828909'dur.

4 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Zeytindağ Mahallesi'nde bulunan 1. Küme Evleri, 3. Küme Evleri ve İzmir Çanakkale Yolu'nda elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3829449'dur.

4 Ekim 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Zeytindağ Mahallesi Örnek Mavi Kent Küme Evleri'nde elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3829452'dir.

6 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Bahçelievler Mahallesi'ndeki 508. Sokak, 509. Sokak ve 540. Sokak'ta elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3829536'dır.

5 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında, manevra çalışması nedeniyle Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ bölgelerinde elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3830802'dir.

6 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Bozköy, Eğrigöl ve Karahıdırlı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3830842'dir.

7 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Bozköy, Eğrigöl ve Karahıdırlı bölgelerinde yeniden elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3830847'dir.

BAYINDIR

6 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Zeytinova Mahallesi Burgaz Sokak'ta elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3829798'dir.

5 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Yeşilova Mahallesi'ndeki Mıstak Sokak ve Nizam Sokak'ta elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3830593'tür.

6 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Cumhuriyet ve Yeşilova mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Etkilenecek yerler arasında Canlı İstasyon Caddesi, Göl Çıkmazı Sokak, Gönül Sokak, Konak Sokak, Mıstak Sokak, Nizam Sokak, Orta Sokak, Paşa Çıkmazı Sokak, Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sokak, Yeşilova Hacı Hüseyin Sokak ve Yeşilova Park Sokak bulunmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3830597'dir.

7 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Yeşilova Mahallesi'ndeki Mıstak Sokak, Nizam Sokak, Orta Sokak ve Yakapınar Çayırı Küme Evleri'nde elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3830600'dür.

5 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Yakacık Mahallesi Yüksel Sokak'ta elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3830628'dir.

5 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Yakacık Mahallesi Yüksel Sokak'ta elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3830629'dur.

6 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında, şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Atatürk, Cumhuriyet ve Yeşilova mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Atatürk Mahallesi'nde Armağan Sokak, Çamlık Sokak, Çınar Sokak, Fırıncı Sokak, Gül Çıkmazı Sokak, Hamidiye Sokak, İnönü Caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Şehit Eray Dağlı Sokak; Cumhuriyet Mahallesi'nde 801. Sokak, Alibey Sokak, Asma Sokak, Bahçe Sokak, Demirci Sokak, İnönü Caddesi, Mehtap Sokak, Ömerbey Sokak, Sabribey Sokak ve Tepe Sokak; Yeşilova Mahallesi'nde ise İnönü Caddesi etkilenecektir. Çalışmanın ID numarası 3830640'tır.

6 Ekim 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Çırpı Cami, İbrahimçavuş, Mektep ve Necati Uza bölgelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3831406'dır.

6 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Çırpı Cami, İbrahimçavuş ve Mektep bölgelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3831409'dur.

6 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Arıkbaşı, Çırpı Cami ve Mektep bölgelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3831415'tir.

5 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke bakım çalışması nedeniyle Kızılkeçili Mahallesi'ndeki Darıyüzü Sokak ve Kızılkeçili Sokak'ta elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın ID numarası 3831487'dir.

7 Ekim 2026 tarihinde saat 13.00 ile 16.00 arasında da şebeke bakım çalışması kapsamında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

ALİAĞA

3 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Hacıömerli ve Kalabak mahallelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

5 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çakmaklı Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması yapılacaktır.

5 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Samurlu Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

6 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Şakran Sayfiye ve Yalı mahallelerinde şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

7 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Yalı Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

FOÇA

3 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi'nin belirli bölümlerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih, Fevzi Çakmak ve İsmetpaşa mahallelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

KARŞIYAKA

3 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Tersane Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Ekim 2026 tarihinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında Aksoy Mahallesi'nde TEİAŞ trafo bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

Aynı gün 08.00 ile 14.00 saatleri arasında Mustafa Kemal Mahallesi'nde ağaç kesimi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEMALPAŞA

3 Ekim 2026 tarihinde 13.30 ile 18.00 saatleri arasında Bağyurdu Yeni, Çambel, Gökçeyurt, Halilbeyli, Halilbeyli OSB, Hamzababa, Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Ören Egemen, Sarıçalı, Sinancılar, Yeşilyurt, Yiğitler ve Zeamet bölgelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

5 Ekim 2026 tarihinde 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Bağyurdu Yeni ve Halilbeyli mahallelerinde role akü redresör arızası nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENEMEN

3 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Uğur Mumcu Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

Aynı gün 11.00 ile 13.00 saatleri arasında Bozalan, Görece, İğnedere, Kır, Süleymanlı, Telekler ve Turgutlar bölgelerinde üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma gerçekleştirilecektir.

Aynı saatlerde Esatpaşa, Kasımpaşa ve Zafer mahallelerinin belirli bölümlerinde de üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi'nde AG Box arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

7 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Esatpaşa, Gaybi, Kasımpaşa, Mermerli, Seydinnasrullah, Tülbentli, Yahşelli ve Zafer mahallelerinin belirli bölümlerinde üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

3 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

5 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Üç Eylül Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 09.30 saatleri arasında Kaymakçı Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi planlanmıştır.

5 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bademli, Çaylı, Emirli, Kaymakçı, Kemenler, Mescitli ve Pirinççi bölgelerinde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı bölgelerde 16.30 ile 17.00 saatleri arasında da şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

5 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Yusufdere Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 09.30 saatleri arasında Alaşarlı ve Çaylı mahallelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

Aynı gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında İlkkurşun Mahallesi'nde şebeke bakım çalışması yapılacaktır.

6 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Alaşarlı ve Çaylı mahallelerinde ağaç kesimi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

6 Ekim 2026 tarihinde 16.30 ile 17.00 saatleri arasında Alaşarlı, Çaylı ve Kaymakçı bölgelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

7 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Alaşarlı, Çaylı ve Kaymakçı bölgelerinde şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Pirinççi Mahallesi'nde de şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

SEFERİHİSAR

07 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında Kavakdere ve Orhanlı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Kavakdere Caddesi, Kavakdere Yolu Küme Evleri ile Orhanlı bölgesi ve çok sayıda bağlantılı sokak, küme evi ve tarımsal alan kesintiden etkilenecektir.

05 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Turgut ve Ulamış mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışmadır. Turgut Mahallesi'nde Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sokak, Çiçek Sokak, Çıkmaz Sokak, Demokrasi Meydanı, Depo Sokak, Ege Sokak, Eğitim Sokak, Gazi Paşa Sokak, Pınar Sokak, Tepe Sokak ve Yakıcılar Sokak; Ulamış Mahallesi'nde ise 1432/5. Sokak kesintiden etkilenecektir.

SELÇUK

03 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 14 Mayıs Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmasıdır. 4010, 4029, 4030, 4031 ve 4033. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

BUCA

05 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 29 Ekim ve Kaynaklar Merkez mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmasıdır. 29 Ekim Mahallesi'nde 2159, 2160, 2161, 2163, 2164, 2166, 2169, 2171, 2172, 2173. sokaklar, Atatürk Caddesi, Bahçebağ Sokak, Balcıbağ Sokak ve Şehit Nurettin Gök Sokak; Kaynaklar Merkez Mahallesi'nde ise 2053 ve 2058. sokaklar, Bahçebağ Sokak ve Gazi Hasan Şen Sokak kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 13.30 saatleri arasında 29 Ekim Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni şebeke bakım çalışmasıdır. 2140, 2141, 2253 ve Orta Tepe Sokak kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Menderes Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni şebeke bakım çalışmasıdır. 120/1, 134, 136, 136/1, 153, 155 ve 157. sokaklar, Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sokak ve Menderes Caddesi kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 29 Ekim Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 2174, 2189, 2193 ve 2194. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 460, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 474/1, 476, 478, 480, 488, 490, 492/1, 493 ve 493/1. sokaklar ile Mehmet Akif Caddesi ve Namık Kemal Caddesi kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi'nin 456, 458, 460, 462, 464, 464/1, 480, 486, 495, 497, 499, 501 ve 501/1. sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır.

03 Ekim 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 448, 469, 471, 473, 492, 492/1 ve 494. sokaklar ile Mehmet Akif Caddesi ve Namık Kemal Caddesi kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Hürriyet ve Laleli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Hürriyet Mahallesi'nde 434, 440, 443 ve 451/1. sokaklar ile Menderes Caddesi ve Namık Kemal Caddesi; Laleli Mahallesi'nde ise 399/1, 404, 406, 410, 426, 427 ve 429. sokaklar ile Menderes Caddesi kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 435, 438, 440, 442, 443, 444, 445, 447, 455, 457, 459, 461 ve 461/1. sokaklar ile Aydın Hatboyu Caddesi ve Namık Kemal Caddesi kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Güven, Hürriyet ve Laleli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni direk değişimi çalışmasıdır. Güven Mahallesi'nde 397, 400 ve 402. sokaklar; Hürriyet Mahallesi'nde 451, 453 ve 455. sokaklar ile Menderes Caddesi ve Namık Kemal Caddesi; Laleli Mahallesi'nde ise 397. Sokak kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Dumlupınar Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni yük aktarımı çalışmasıdır. 117, 119, 124, 81 ve 88. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Yeşilbağlar Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni yük aktarımı çalışmasıdır. 289, 289/37, 637/19, 637/51, 637/52, 637/64, 647, 647/1, 647/50, 647/51, 647/52, 647/53, 647/54 ve 647/55. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

05 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Fırat ve Yeşilbağlar mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Fırat Mahallesi'nde 289, 289/43, 289/44, 289/60 ve 289/61. sokaklar; Yeşilbağlar Mahallesi'nde ise 278/1, 278/2, 278/3, 279, 289, 289/28, 289/37, 289/41, 292/35, 637/49, 637/50, 637/55, 637/59, 637/60, 647, 647/1, 647/52, 647/53, 647/57, 647/58, 647/59 ve 647/61. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

05 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Dumlupınar Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 111, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95 ve 97. sokaklar ile Barış Manço Kültür Sokağı kesintiden etkilenecektir.

05 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Dumlupınar ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Dumlupınar Mahallesi'nde 102, 117, 119, 121, 124, 83, 86, 88 ve 97. sokaklar ile Barış Manço Kültür Sokağı, Kalender Yılmaz Sokağı ve Uğur Mumcu Caddesi; Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde ise 121. Sokak, Menderes Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi kesintiden etkilenecektir.

05 Ekim 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Adatepe ve Dumlupınar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Adatepe Mahallesi'nde 2/3, 24, 64, 65, 67, 69, 71 ve 73. sokaklar ile Erdem Caddesi ve Kıbrıs Caddesi; Dumlupınar Mahallesi'nde ise 66, 68, 70, 72 ve 75. sokaklar, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü girişi, Erdem Caddesi, Kıbrıs Caddesi ve Özmen Caddesi kesintiden etkilenecektir.

05 Ekim 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Dumlupınar, Kozağaç ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Dumlupınar Mahallesi'nde 86 ve 91. sokaklar ile Özmen Caddesi; Kozağaç Mahallesi'nde 256, 258, 258/1 ve 258/2. sokaklar ile Özmen Caddesi; Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde ise 123, 127 ve 129. sokaklar, Özmen Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi kesintiden etkilenecektir.

05 Ekim 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Dumlupınar Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 117, 119, 124, 81, 84, 88, 90, 97 ve 99. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

05 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Dumlupınar ve Kozağaç mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni yük aktarımı çalışmasıdır. Dumlupınar Mahallesi'nde 78, 80, 82, 83, 87 ve 89. sokaklar ile Özmen Caddesi; Kozağaç Mahallesi'nde ise 224. Sokak ve Özmen Caddesi kesintiden etkilenecektir.

05 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Kuruçeşme Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni yük aktarımı çalışmasıdır. 205/10, 205/11, 205/12, 205/2, 205/21, 205/28, 205/29, 205/3, 205/31, 205/32, 205/33, 205/34, 205/35, 205/37, 205/40, 205/45, 205/52, 205/54, 205/6, 205/7 ve 205/8. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

07 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Buca Koop. ve Kuruçeşme mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni şebeke bakım çalışmasıdır. Buca Koop. Mahallesi'nde 205. Sokak; Kuruçeşme Mahallesi'nde ise 205, 205/16, 205/2, 205/20, 205/24, 205/27, 205/39 ve 205/52. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

06 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 29 Ekim Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 2174, 2189, 2193 ve 2194. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

06 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Efeler ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Efeler Mahallesi'nde 315, 317, 319, 323, 336, 338, 340, 346 ve 348. sokaklar, 358/3. Sokak, Forbes Sokak, Menderes Caddesi ve Şehit Teğmen İhsan Sezgin Sokak; Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde ise Menderes Caddesi kesintiden etkilenecektir.

06 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Efeler Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 325. Sokak ve Forbes Sokak kesintiden etkilenecektir.

06 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Efeler Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 325, 344, 358, 358/1, 358/2 ve 358/3. sokaklar ile Forbes Sokak kesintiden etkilenecektir.

06 Ekim 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Efeler Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 306, 306/2, 306/5, 306/6 ve 309. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

06 Ekim 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Efeler, Güven ve İnkılap mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Efeler Mahallesi'nde 321, 323, 329, 346, 350 ve 356. sokaklar, Atilla Erarslan Sokak, Forbes Sokak, Koşuyolu Caddesi ve Menderes Caddesi; Güven Mahallesi'nde Menderes Caddesi ve Onat Caddesi; İnkılap Mahallesi'nde ise Şirinyer Parkı İç Yolu kesintiden etkilenecektir.

07 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Şirinkapı ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Şirinkapı Mahallesi'nde Gazi Osman Paşa Caddesi; Yaylacık Mahallesi'nde ise 190/4, 190/6, 190/7 ve 190/8. sokaklar ile Gazi Osman Paşa Caddesi kesintiden etkilenecektir.

07 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Yaylacık Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 172/3, 172/4, 172/5, 173, 174, 177, 46/1, 46/2, 46/5 ve 46/6. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

07 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Yaylacık Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 191/3, 191/4, 191/5, 191/7 ve 191/8. sokaklar, 46/8 ve 46/9. sokaklar ile Gazi Osman Paşa Caddesi kesintiden etkilenecektir.

07 Ekim 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Şirinkapı ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Her iki mahallede de Yavuz Sultan Selim Caddesi kesintiden etkilenecektir.

07 Ekim 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Şirinkapı ve Ufuk mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Şirinkapı Mahallesi'nde 1044, 1058/1, 1058/10, 1058/11, 1058/12, 1058/13, 1058/14, 1058/15, 1058/16, 1058/17, 1058/18, 1058/19, 1058/2, 1058/20, 1058/21, 1058/22, 1058/3, 1058/4, 1058/5, 1058/6, 1058/7, 1058/8 ve 1058/9. sokaklar, 1060, 1060/1 ve 1060/2. sokaklar, Dinlenme Yeri İç Yolu ve Şehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi kesintiden etkilenecektir.

07 Ekim 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Gaziler ve Şirinkapı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Gaziler Mahallesi'nde 1054, 1055 ve 1056. sokaklar ile Yavuz Sultan Selim Caddesi; Şirinkapı Mahallesi'nde ise aynı sokaklara ek olarak 1057 ve 1059. sokaklar, 1060. Sokak, Şehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi kesintiden etkilenecektir.

05 Ekim 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında Yaylacık Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni üçüncü şahıs talebiyle gerçekleştirilecek planlı çalışmadır. 161, 163, 164, 164/1, 165, 166, 172, 172/3, 173, 174 ve 177. sokaklar ile 48. ve 55. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

ÇİĞLİ

06 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında İnönü Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmasıdır. 9 Eylül Caddesi ile 9202, 9202/1, 9203, 9216, 9219, 9220, 9221, 9222, 9223, 9225, 9501, 9501/1, 9503, 9503/1 ve 9505/3. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

07 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Evka 5 Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmasıdır. 8809, 8925, 8927, 8928, 8929 ve 8930. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

07 Ekim 2026 tarihinde 00.30 ile 04.30 saatleri arasında Evka 5 Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni şebeke bakım çalışmasıdır. 8927, 8927/2, 8927/3, 8927/4 ve 8927/7. sokaklar kesintiden etkilenecektir.

08 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ataşehir, Köyiçi ve Şirintepe mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni şebeke bakım çalışmasıdır. Ataşehir Mahallesi'nde 8001/2 ve 8001/3. sokaklar ile Anadolu Caddesi; Köyiçi Mahallesi'nde Anadolu Caddesi; Şirintepe Mahallesi'nde ise 8124 ve 8136. sokaklar ile Anadolu Caddesi kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni şebeke bakım çalışmasıdır.

GÜZELBAHÇE

03 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında Yelki Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni şebeke bakım çalışmasıdır.

03 Ekim 2026 tarihinde 16.30 ile 17.00 saatleri arasında Yelki Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni şebeke bakım çalışmasıdır.

06 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yelki Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmasıdır.

03 Ekim 2026 tarihinde 08.00 ile 10.00 saatleri arasında Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. Çelebi Mahallesi'nde 329, 333, 335, 343, 345, 365, 371, 383, 405, 407, 488, 526, 528, 530, 534, 538, 542, 544, 548 ve 572. sokaklar, Erler Caddesi, Eski Seferihisar Caddesi, Park İçi Yolu ve Şehit Kemal Caddesi; Kahramandere Mahallesi'nde ise 514. Sokak ve Şehit Kemal Caddesi kesintiden etkilenecektir.

KARABAĞLAR

03 Ekim 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Esenlik Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ağaç kesimi çalışmasıdır. 9025, 9033, 9042 ve 9054. sokaklar ile Ant Caddesi, Polat Caddesi ve Şükrü Karaduman Caddesi kesintiden etkilenecektir.

03 Ekim 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Esenlik ve Vatan mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintinin nedeni şebeke bakım çalışmasıdır. Esenlik Mahallesi'nde 9031, 9056, 9209 ve 9209/1. sokaklar ile Ant Caddesi, Mızraklı Caddesi ve Polat Caddesi; Vatan Mahallesi'nde ise 9059 ve 9061. sokaklar ile Mızraklı Caddesi ve Polat Caddesi kesintiden etkilenecektir.