İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8-9 Nisan İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı

İzmir’de elektrik altyapısına yönelik planlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede kesintiler yaşanacak. Üç gün boyunca farklı saat dilimlerinde uygulanacak kesintiler geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7-8-9 NİSAN 2026

İzmir’in Tire, Ödemiş, Menemen, Urla, Bergama, Torbalı, Karşıyaka, Buca ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçe ve mahallesinde 7-8-9 Nisan tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İlçe ilçe elektrik kesintileri şöyledir:

Torbalı

Torbalı ilçesinde 7 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3674208 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Bu kesinti Taşkesik, Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Karşıyaka ve Yedi Eylül mahallelerini etkileyecektir. Taşkesik Mahallesi’nde 6370 ile 6377 arasındaki sokaklar, Demiryolu Sokak, Gar Sokak, Bayındır Asfaltı Caddesi ve Eres Sokak; Arslanlar Mahallesi’nde 6130 Sokak; Çaybaşı Mahallesi’nde 12. Cadde ile Çaybaşı 1. Küme Evleri ve Karşıyaka 1. Küme Evleri; Eğerci Mahallesi’nde Eğerci 1, 2 ve 3. Küme Evleri ile Killik Küme Evleri; Karşıyaka Mahallesi’nde 1519, 7306, 7311 ve 7319 sokaklar; Yedi Eylül Mahallesi’nde ise 5601 ve 5646 sokaklar bu kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 11.00 saatleri arasında, 3674220 numaralı kesinti kapsamında Karakuyu, Ormanköy, Karaot, Karakızlar ve Gazi Mustafa Kemal mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Karakuyu Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve cadde etkilenecek olup bunlar arasında Karabekir Caddesi, Fatih Caddesi, Kumluk Caddesi ve Barbaros Ay Caddesi de bulunmaktadır. Ormanköy Mahallesi’nde 6330/1 Sokak, Karaot Mahallesi’nde Karaot Köy Yolu Küme Evleri ve Karaot Köyü İç Yolu, Karakızlar Mahallesi’nde ise çok sayıda sokak ile Karakızlar Mahallesi Atatürk Caddesi kesintiden etkilenecektir. Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde Avcı Sokak, Gonca Gül Sokak ve Yaren Dede Sokak’ta da elektrik kesintisi olacaktır.

Torbalı’da 7 Nisan 2026 tarihinde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3674224 numaralı planlı çalışma kapsamında Düverlik, Dağteke, Çamlıca, Helvacı, Ormanköy, Gazi Mustafa Kemal ve Dirmil mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Dirmil Mahallesi’nde Ata Caddesi, Gazi Caddesi ve çok sayıda ara sokak etkilenecektir. Helvacı ve Ormanköy mahallelerinde de çok sayıda sokak ve küme evinde kesinti yaşanacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3674242 numaralı kesinti kapsamında Yazıbaşı Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Atatürk Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Balkan Caddesi, Pizza Pizza Sokak ve çok sayıda sokak bu çalışmadan etkilenecektir.

8 Nisan 2026 tarihinde Torbalı’da 10.00 ile 14.00 saatleri arasında, 3674274 numaralı planlı çalışma kapsamında Ahmetli, Yeniköy ve Özbey mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Ahmetli Mahallesi’nde 9. Cadde, 15. Cadde, Gazi Atatürk Meydanı ve 6100 ile 6112 arasındaki çeşitli sokaklar etkilenecektir. Yeniköy Mahallesi’nde Bayrak Caddesi’nde, Özbey Mahallesi’nde ise belirtilen bölgelerde kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün 15.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3674279 numaralı kesinti kapsamında Yoğurtçular, Demirci, Fevzi Çakmak ve Yeşilköy mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Yoğurtçular Mahallesi’nde 6441 ile 6454 arasındaki sokaklar, Demirci Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve çok sayıda sokak, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 59/4 Sokak ve 8103/1 Sokak, Yeşilköy Mahallesi’nde ise Tahtalı Küme Evleri ile 6421’den 6428’e kadar uzanan sokaklar ve İzmir Aydın Caddesi etkilenecektir.

Torbalı’da 8 Nisan 2026 tarihinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında, 3674284 numaralı planlı kesinti kapsamında Alpkent, Ertuğrul ve Yedi Eylül mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Alpkent Mahallesi’nde Naci Tuncel Caddesi ve Aydın Caddesi, Ertuğrul Mahallesi’nde Torbalı Caddesi ve Ziya İnceoğlu Caddesi, Yedi Eylül Mahallesi’nde ise 5572, 5593 ve 5632 sokaklar etkilenecektir.

9 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3676880 ve 3676882 numaralı kesintiler kapsamında Yazıbaşı Mahallesi’nin farklı bölümlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Pizza Pizza Sokak, Marmara Sokak, Kumru Sokak, Fırat Sokak, Doğan Sokak, Atmaca Sokak ve Atatürk Caddesi bu kesintilerden etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3676899 ve 3676909 numaralı planlı çalışmalar kapsamında İnönü Mahallesi’nde elektrik kesintileri olacaktır. Ahmet Özkan Bulvarı, İzmir Aydın Caddesi ve 132/1, 132/2, 136, 142/1, 144, 147, 149, 151, 153, 155/1 ve 161 sokaklar etkilenen bölgeler arasındadır.

Tire

Tire ilçesinde 8 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3671695 numaralı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Eğridere, Çobanköy, Saruhanlı, Yenişehir ve Osmancık mahalleleri bu kesintiden etkilenecektir. Eğridere Mahallesi’nde Tarım Ağalar Sokak, Ova Yolu, Vali Sokak, Şehit Astsubay Tevfik Tursun Sokak, Soğanlık Sokak, Yenişehir Merkez Küme Evleri, Ceviz Sokak, Ağıl Sokak, Kuyu Başı Sokak, Serap Sokak, Eğridere Köyü İç Yolu, Camiüstü Sokak, Gaziler Sokak, Ambarkavak Küme Evleri ve Çayır Küme Evleri elektrik kesintisi kapsamındadır. Çobanköy Mahallesi’nde Saruhanlı Merkez Küme Evleri, Çeşmebaşı Küme Evleri, Şehit Mesut Küme Evleri ve Çoban Merkez Küme Evleri; Yenişehir Mahallesi’nde Sedir Küme Evleri, Koyuncu Küme Evleri ve Yenişehir Yolu; Osmancık Mahallesi’nde ise Osmancık Köyü İç Yolu, Şehit Çavuş İlker Arslan Sokak, Osmancık Eğridere Yolu Küme Evleri, Molla Mehmet Sokak, Limon Sokak, Osmancık Yolu Küme Evleri, Akasya Sokak, Yokuş Sokak ve Değirmenaltı Sokak etkilenecektir.

Urla

Urla ilçesinde 7 Nisan 2026 tarihinde birden fazla planlı elektrik kesintisi bulunmaktadır. Zeytineli Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3674337 numaralı kesinti kapsamında elektrik verilemeyecektir. Bu kesinti Cumhuriyet Caddesi, Şahin Bayhan Sokak, Yukarı Mahalle Küme Evleri, Kabasakal Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Narlıkuyu Küme Evleri ve Sahil Caddesi çevresini etkileyecektir.

Aynı gün 10.00 ile 10.30 saatleri arasında, 3674346 numaralı planlı kesinti kapsamında Zeytinler, Birgi, Barbaros, Zeytineli ve Uzunkuyu mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Zeytinler Mahallesi’nde 7600, 7601, 7602 ve 7604 sokaklar, 14 Eylül Caddesi, Kenan Erdiç Sokak, Ali Caner Sokak, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Mustafa Ercan Sokak, Kurtuluş Caddesi, Öztürk Sokak ve Şehit Özkan Elçi Sokak etkilenecektir. Birgi Mahallesi’nde 7500, 7501, 7504, 7505, 7506, 7507, 7509, 7510, 7511, 7513, 7516 ve 7519 sokaklar ile Köyiçi Mevkii Küme Evleri, İzmir Çeşme Yolu, Çimen Sokak, Çeşme Yolu Caddesi, Köyiçi Caddesi, Savran Kule Küme Evleri, Çetin Sitesi Küme Evleri, Harmanyeri Küme Evleri, Begonvil Sokak, Petunya Sokak ve Karaçam Küme Evleri bu kesintiden etkilenecektir. Barbaros Mahallesi’nde Doktorlar Sitesi Küme Evleri, Zeytineli Mahallesi’nde Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Caddesi, Köyaltı Küme Evleri, Kabasakal Küme Evleri, Yukarı Mahalle Küme Evleri, Şahin Bayhan Sokak ve Cumhuriyet Caddesi; Uzunkuyu Mahallesi’nde ise İnönü Caddesi, Kuşalan Küme Evleri, İstiklal Caddesi, Ardıç Sokak, Bağlar Sokak, Atatürk Caddesi, Birgi Yolu, 7520, 7650, 7651 ve 7652 sokaklar, Köyüstü Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri ve Kızılçam Küme Evleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Urla’da yine 7 Nisan 2026 tarihinde 15.30 ile 16.00 saatleri arasında, 3674347 numaralı planlı kesinti kapsamında Zeytinler, Birgi, Uzunkuyu, Zeytineli ve Barbaros mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Etkilenen cadde ve sokaklar büyük ölçüde sabah saatlerindeki kesintiyle aynıdır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3674350 numaralı kesinti kapsamında Kalabak ve M. Fevzi Çakmak mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Kalabak Mahallesi’nde 3043, 3045, 3047, 3049, 3051, 3053, 3057, 3060, 3064, 3066, 3068, 3070, 3072 ve 3074 sokaklar ile Pakize Hanım Caddesi etkilenecektir. M. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ise 4065, 4067, 4067/1, 4075, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4082/1, 4083, 4084, 4090, 4099 ve 4105/2 sokaklar ile Mustafa Kemal Bulvarı ve Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı kesintiden etkilenecektir.

8 Nisan 2026 tarihinde Urla’da Zeytineli Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3674352 numaralı planlı kesinti uygulanacaktır. Cumhuriyet Caddesi, Narlıkuyu Küme Evleri ve Sahil Caddesi bu kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3674356 numaralı planlı çalışma nedeniyle Kalabak ve M. Fevzi Çakmak mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Etkilenen sokak ve caddeler 7 Nisan’daki benzer kesintiyle büyük ölçüde aynıdır.

Urla’da 8 Nisan 2026 tarihinde ayrıca 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3674359 numaralı kesinti kapsamında Kalabak Mahallesi’nde geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti 3251’den 3305’e kadar uzanan çok sayıda sokak ile Neyzen Tevfik Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı ve Çeşme Urla İzmir Asfaltı Caddesi çevresini kapsayacaktır.

9 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3674396 numaralı kesinti nedeniyle Kalabak Mahallesi’nde bir önceki gün kesinti yaşanan bölgelere benzer alanlarda elektrik verilemeyecektir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3674400 numaralı planlı çalışma kapsamında Zeytineli Mahallesi’nde Köyaltı Küme Evleri, Narlıkuyu Küme Evleri ve Sahil Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Urla’da 9 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında, 3677126 numaralı planlı kesinti kapsamında Yenice, Şirinkent, M. Fevzi Çakmak, Atatürk, Çamlıçay, Kalabak ve Zeytinalanı mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi olacaktır. Yenice Mahallesi’nde 2209 sokak, 2300 sokak ve bağlı ara sokaklar ile Akça Sokak, Funda Sokak ve İncirli Küme Evleri; Şirinkent Mahallesi’nde Muammer Aksoy Caddesi ve 4215 ile 4307 arasındaki çok sayıda sokak; M. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 4065’ten 4189’a kadar uzanan çok sayıda sokak ile İsmet İnönü Bulvarı, Mustafa Kemal Bulvarı ve Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı; Atatürk Mahallesi’nde 2025’ten 2236’ya kadar uzanan çok sayıda sokak ile Neyzen Tevfik Caddesi; Çamlıçay Mahallesi’nde 5155’ten 5247’ye kadar uzanan çok sayıda sokak; Kalabak Mahallesi’nde ise oldukça geniş bir alanda çok sayıda sokak, cadde ve bulvar bu kesintiden etkilenecektir. Zeytinalanı Mahallesi’nde de 4126’dan 4297’ye kadar uzanan çok sayıda sokak elektrik kesintisi kapsamındadır.

Aynı gün 17.00 ile 18.00 saatleri arasında, 3677130 numaralı planlı kesinti kapsamında Kalabak, Çamlıçay, M. Fevzi Çakmak, Şirinkent, Yenice, Zeytinalanı ve Atatürk mahallelerinde yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır. Etkilenen alanlar sabah saatlerindeki geniş kapsamlı kesintiyle büyük ölçüde aynıdır.

Urla’da 9 Nisan 2026 tarihinde ayrıca 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3677293 numaralı planlı çalışma kapsamında Güvendik ve Denizli mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Güvendik Mahallesi’nde 132/1 sokaktan 261/1 sokağa kadar uzanan çok sayıda sokak ile Güvendik Caddesi, Harbiye Caddesi, Mavi Plaj Caddesi, Mehmet Ali Aygüven Caddesi ve Güvendik Ören Caddesi etkilenecektir. Denizli Mahallesi’nde ise 31, 38, 38/1, 123 ve 262 sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Seferihisar

Seferihisar ilçesinde 7 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, 3674114 numaralı planlı kesinti kapsamında Çolak İbrahim Bey Mahallesi’nde 91/6 Sokak, 92 Sokak ve 93/1 Sokak’ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün 13.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3674116 numaralı planlı çalışma nedeniyle Camikebir ve Çolak İbrahim Bey mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Camikebir Mahallesi’nde Şehit General Temel Cingöz Caddesi ile İzmir Caddesi etkilenecektir. Çolak İbrahim Bey Mahallesi de bu kesinti kapsamındadır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde 7 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3674138 numaralı planlı çalışma kapsamında Birgi Mahallesi’nde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Hacı Osman Sokak, Arif Çelebi Sokak, Kocaçeşme Sokak, Üç Eylül Sokak, Gökçen Sokak, Güdük Minare Sokak, Onur Sokak, Tarih Sokak, İncir Sokak, Gazi Atatürk Caddesi, Demir Baba Caddesi, Fatih Mehmet Bey Caddesi, Birgi Cumhuriyet Sokak, Şehit Gürol Madan Caddesi, Umurbey Caddesi ve çok sayıda sokak ile küme evi bu kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3674259 numaralı kesinti kapsamında Süleyman Demirel Mahallesi’nde 1044, 1051, 1052, 1058, 1059, 1063, 1066, 1069 ve 1073 sokaklar ile Şehit Adnan Menderes Bulvarı’nda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

8 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş’te 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3674140 numaralı planlı çalışma nedeniyle Birgi Mahallesi’nde yeniden geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Etkilenen sokaklar önceki günkü Birgi kesintisiyle büyük ölçüde aynıdır.

Aynı gün 10.30 ile 14.30 saatleri arasında, 3674146 numaralı kesinti kapsamında Türkmen Mahallesi’nde İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

8 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3674155 numaralı planlı çalışma nedeniyle Üzümlü, Bebekler, Köseler, Karadoğan, Ortaköy, Suçıktı, Tosunlar, Çamyayla, Demircili ve Dereuzunyer mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu kesinti çoğunlukla köy içi yolları, küme evleri ve kırsal yerleşim alanlarını kapsamaktadır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3674267 numaralı kesinti kapsamında Süleyman Demirel Mahallesi’nde önceki gün belirtilen sokaklarda yeniden elektrik kesintisi olacaktır.

8 Nisan 2026 tarihinde 12.00 ile 13.30 saatleri arasında, 3674275 numaralı planlı kesinti kapsamında Umurbey, Türkmen, Kuvvetli, İnönü, Cevizalan, Bucak, Hürriyet, Birgi, Hacıhasan, Kemer, Kutlubeyler, Üçkonak, Beyazıtlar, Büyükavulcuk, Gerçekli, Günlüce, Küçükavulcuk, Akıncılar, Atatürk, Bengisu, Cumhuriyet, Yeniceköy, Ocaklı ve Zafer mahallelerinde çok geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti hem merkez mahalleleri hem de kırsal alanları kapsamakta olup çok sayıda cadde, sokak, küme evi ve mevkii etkilenecektir.

Yine 8 Nisan 2026 tarihinde 12.00 ile 13.30 saatleri arasında, 3674282 numaralı planlı çalışma kapsamında Gölcük, Yolüstü, Oğuzlar, Mursallı, Zafer, Umurbey, İnönü, Hürriyet, Günlüce, Dolaylar, Çobanlar, Çağlayan, Bayırlı, Artıcak, Ovacık, Tekke, Bozdağ ve Birgi mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Gölcük Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve cadde, TOKİ Konutları çevresi ve Ödemiş Gölcük Yolu kesintiden etkilenecektir. Bozdağ Mahallesi’nde de çok sayıda cadde, sokak ve küme evinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3676725 numaralı planlı kesinti kapsamında Ortaköy Mahallesi ile Karadoğan bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Menemen

Menemen ilçesinde 8 Nisan 2026 tarihinde 10.01 ile 16.00 saatleri arasında, 3672858 numaralı planlı çalışma nedeniyle Çukurköy Mahallesi’nde Çukurköy Küme Evleri bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 14.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3672865 numaralı kesinti kapsamında Turgutlar Mahallesi’nde Turgutlar Küme Evleri etkilenecektir.

9 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında, 3673521 numaralı planlı çalışma kapsamında Hatundere Mahallesi’nde 6102 Sokak ve Hatundere Caddesi’nde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3677141 numaralı planlı kesinti kapsamında İnönü, 85. Yıl Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İnönü Mahallesi’nde Kavaklı Caddesi ve 9 Eylül Sokak, 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde 4101, 4103 ve 4105 sokaklar ile Doğu Caddesi, Stadyum Caddesi ve Vatan Caddesi; Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde ise Atatürk Meydanı, Seyrek Atatürk Sokak, Kaynaklar Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

Yine 9 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3677143 numaralı çalışma nedeniyle 85. Yıl Cumhuriyet ve İnönü mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. 4135’ten 4152’ye kadar uzanan çeşitli sokaklar ile 9 Eylül Sokak ve çevresi bu kesintiden etkilenecektir.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde 7 Nisan 2026 tarihinde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3674224 numaralı planlı çalışma kapsamında Yenikurudere, Kamberler ve Bayramlı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Yenikurudere Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri, Kamberler Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri ve Bayramlı Köyü İç Yolu bu kesintiden etkilenecektir.

8 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, 3672960 numaralı planlı çalışma nedeniyle Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Ören Egemen ve Yiğitler mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde Mustafa Kemal Caddesi, Fatih Caddesi, Sakarya Caddesi, Tuna Caddesi, Erdal İnönü Caddesi, Cengiz Topel Caddesi ve çok sayıda sokak etkilenecektir. Ören Egemen Mahallesi’nde Bahçeler Sokak, Dede Sokak, Dere Sokak, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, İncirlipınar Caddesi ve çevre sokaklarda kesinti yaşanacaktır. Yiğitler Mahallesi’nde ise Yiğitler Yolu Küme Evleri elektrik kesintisi kapsamındadır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde 7 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3674078 numaralı planlı kesinti kapsamında Yamanlar ve Sancaklı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Karagöl Yolu Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri, Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köyü ve Sancaklı Köy Yolu bu çalışmadan etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3674484 numaralı kesinti kapsamında Şemikler Mahallesi’nde Anadolu Caddesi ile 6311, 6314, 6315, 6316 ve 6316/1, 6316/4, 6316/5 sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yine 7 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3674494 numaralı planlı çalışma nedeniyle Şemikler Mahallesi’nin başka bir bölümünde 6299/4, 6300, 6300/1, 6300/2, 6300/3, 6302, 6303, 6304, 6306, 6312, 6313, 6316 ve 6316/5 sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3670179 numaralı planlı çalışma kapsamında Şemikler ve Demirköprü mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Şemikler Mahallesi’nde Ordu Bulvarı ile 6182, 6200, 6202, 6203, 6204, 6205, 6221/7 ve 6221/10 sokaklar; Demirköprü Mahallesi’nde ise 6178, 6178/1, 6178/2, 6179, 6180, 6180/1, 6181, 6181/1 ve 6181/2 sokaklar ile Demirköprü Parkı etkilenecektir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3670192, 3670199 ve 3670202 numaralı planlı kesintiler kapsamında Bahriye Üçok Mahallesi’nin çeşitli bölümlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Girne Bulvarı, Rüştü Sardağ Caddesi, Latife Hanım Sokak ile 1671, 1762, 1762/1, 1762/2, 1763, 1764, 1766, 1769, 1778, 1822, 1824 ve 1854 sokaklar bu kesintilerden etkilenecektir.

9 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3670316 numaralı kesinti kapsamında Bostanlı Mahallesi’nde 1735 Sokak, 1787/1 Sokak, Cengiz Kocatoros Sokak, Muharrem Candaş Sokak ve Prof. Dr. Yusuf Vardar Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesinde 9 Nisan 2026 tarihinde iki ayrı planlı elektrik kesintisi bulunmaktadır. 3677126 numaralı kesinti 10.00 ile 11.00 saatleri arasında, 3677130 numaralı kesinti ise 17.00 ile 18.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Her iki kesinti de Yelki Mahallesi’ni kapsayacaktır.

Buca

Buca ilçesinde 7 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3674229 numaralı planlı çalışma nedeniyle Yıldızlar Mahallesi’nde Koca Musa Sokak, Toker Sokak, Çamlık Sokak ve Şehit Er Zeki Toker Caddesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

8 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3674236 numaralı planlı kesinti kapsamında yine Yıldızlar Mahallesi’nde Hasan Çavuş Sokak, Manastır Sokak ve Şehit Er Zeki Toker Caddesi etkilenecektir.

Aynı gün 15.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3674279 numaralı çalışma nedeniyle Karacaağaç Mahallesi’nde 4010 Sokak ile Meşelik Yolu Sokak’ta elektrik kesintisi olacaktır.

9 Nisan 2026 tarihinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3674245 numaralı planlı çalışma kapsamında Yıldızlar Mahallesi’nde Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Toker Sokak, Çamlık Sokak ve Koca Musa Sokak yeniden elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Bergama

Bergama ilçesinde 7 Nisan 2026 tarihinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3671214 numaralı planlı çalışma kapsamında İncecikler Mahallesi’nde Kozak Bergama Yolu, İncecikler Köyü Yolu ve İncecikler Köyü İç Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3673110 numaralı kesinti kapsamında İneşir ve Sarıcaoğlu mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Bergama İvrindi Yolu, İneşir Köyü İç Yolu ve Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu kesintiden etkilenecektir.

8 Nisan 2026 tarihinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3671220 numaralı planlı çalışma nedeniyle İncecikler Mahallesi’nde aynı bölgelerde yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Nisan 2026 tarihinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3671238 numaralı kesinti kapsamında Pınarköy Mahallesi’nde Pınarköy Küme Evleri ve Tepe Küme Evleri’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3672987 numaralı planlı çalışma nedeniyle Kaşıkçı Mahallesi’nde Kaşıkçı Köyü İç Yolu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3674614 numaralı kesinti kapsamında Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde Kaplanköy Köyü İç Yolu etkilenecektir.

Yine aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3676827 numaralı planlı çalışma nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde Madra Sokak, 208 Sokak, Kaya Sokak, Ozan Sokak, Tunç Sokak ve Bakır Sokak’ta elektrik kesintisi olacaktır.

Balçova

Balçova ilçesinde 7 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, 3674478 numaralı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti İnciraltı Mahallesi’nde Pelikan Sokak, Şebnem Sokak, Yağmur Sokak ve Sandal Sokak’ı etkileyecektir.

*Haritalı görseller GDZ Elektrik web sayfasından alınmıştır.