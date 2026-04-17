İzmir’de planlı elektrik kesintilerine ilişkin yeni program açıklandı. Çalışmalar nedeniyle birçok ilçede farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak.

HABERİN ÖZETİ İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18-19 Nisan İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir'de 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır. İzmir elektrik kesintisi! Bornova, Bayındır, Bergama ve Torbalı başta olmak üzere birçok ilçede farklı saatlerde elektrik kesintileri duyurulmuştur. İzmir elektrik kesintisi 17 Nisan! Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir. Gediz elektrik kesintisi! Balçova'da 17 ve 18 Nisan tarihlerinde, Bayındır'da 17 ve 18 Nisan tarihlerinde, Bergama'da 17 ve 18 Nisan tarihlerinde, Bornova'da 17 ve 18 Nisan tarihlerinde, Buca'da 17 ve 18 Nisan tarihlerinde, Dikili'de 17 ve 18 Nisan tarihlerinde, Gaziemir'de 17 ve 18 Nisan tarihlerinde elektrik kesintileri uygulanacaktır. Gediz elektrik kesintisi 17 Nisan! Kesinti programları, günün farklı saatlerini ve bazı bölgelerde gece saatlerini de kapsamaktadır.

Başta Bornova, Bayındır, Bergama ve Torbalı ilçeleri olmak üzere çok sayıda mahallede ve farklı saat dilimlerinde kesintiler duyuruldu. Bu ilçelerde hem gündüz hem gece saatlerini kapsayan kesinti programları bulunuyor. İşte İzmir’de 17-18-19 Nisan tarihlerinde yaşanacak kesintiler…

Balçova

17 Nisan 2026 tarihinde Balçova ilçesinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Korutürk Mahallesi’nde Baraj Yolu Sokak ve Yaşam Sokak çevresini, ayrıca Teleferik bölgesini kapsayacaktır. Kesinti ID numarası 3683233’tür.

18 Nisan 2026 tarihinde Balçova ilçesinde, yine şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.30 ile 13.30 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Bahçelerarası Mahallesi’nde Mithatpaşa Caddesi, Ay Sokak, Deniz Feneri Sokak ve Üçkuyular Terminali çevresinde etkili olacaktır. Kesinti ID numarası 3684025’tir.

Bayındır

17 Nisan 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti Dernekli Mahallesi’nde Dernekli Sokak’ı, Balcılar Mahallesi’nde Balcılar Köyü İç Yolu, Ortaca Kozulca Sokak ve Balcılar Yolu Sokak çevresini, Osmanlar Mahallesi’nde ise Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu, Küme Evleri, Kestanelik Sokak ve Tüfekçi Küme Evleri bölgesini kapsayacaktır. Kesinti ID numarası 3682535’tir.

17 Nisan 2026 tarihinde Bayındır’da 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yusuflu Mahallesi’nde Çiçek Sokak, Gazi Atatürk Küme Evleri ve Cin Kulesi Küme Evleri ile Yakacık bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3682663’tür.

17 Nisan 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Kızılcaova Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3683322’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yusuflu Mahallesi, Fatih Mahallesi’nde Beylik Küme Evleri ve Arap Kirli Küme Evleri ile Yakacık bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683681’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yeşilova Mahallesi’nde Köy İçi Yol, Tokatbaşı Mahallesi’nde İkinci Malal Küme Evleri, Tokatbaşı Yolu Küme Evleri ve Macit Kasap Oğlu Grup Sulama bölgesi, ayrıca Elifli, Sadıkpaşa, Fatih Mahallesi’nde Arap Kirli Küme Evleri ile İsmail Uslu Sulama Grubu çevresi ve Fırınlı Mahallesi’nde Yenice Kuyu Küme Evleri bölgesi planlı kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3683682’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde 02.00 ile 03.00 saatleri arasında Zeytinova Mahallesi’nde Burgaz Sokak ve Pınarlı bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683690’dır.

Bergama

17 Nisan 2026 tarihinde Bergama ilçesinde 09.05 ile 17.00 saatleri arasında Pınarköy Mahallesi’nde Tepe Küme Evleri ve Pınarköy Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3679452’dir.

17 Nisan 2026 tarihinde Bergama’da 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde Kaplanköy Köyü İç Yolu ile Aşağıbey bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3682633’tür.

17 Nisan 2026 tarihinde Bergama ilçesinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında İsmailli Hacılar Mahallesi’nde Hacılar İsmaili Bucağı Sokak ve Hacılar Köyü İç Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3682654’tür.

18 Nisan 2026 tarihinde Bergama’da 09.05 ile 17.00 saatleri arasında Pınarköy Mahallesi’nde Pınarköy Küme Evleri ve Tepe Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3679454’tür.

18 Nisan 2026 tarihinde Bergama ilçesinde Zeytindağ Mahallesi’nde üç ayrı planlı kesinti uygulanacaktır. İlk kesinti 09.00 ile 09.30 saatleri arasında yapılacak olup 1. Küme Evleri, İskele Sokak, İzmir Çanakkale Yolu, 3487. Sokak, 3489. Sokak, 2299/2. Sokak, 2299/7. Sokak, 3. Küme Evleri ve Örnek Mavi Kent Küme Evleri çevresini kapsayacaktır. Bu kesintinin ID numarası 3680541’dir.

Aynı bölgede ikinci kesinti 09.31 ile 15.31 saatleri arasında uygulanacaktır. Kesinti alanı yine İzmir Çanakkale Yolu, 3487. Sokak, 3489. Sokak, 2299/2. Sokak, 2299/7. Sokak, 3. Küme Evleri, Örnek Mavi Kent Küme Evleri, 1. Küme Evleri ve İskele Sokak çevresidir. Bu kesintinin ID numarası 3680547’dir.

Üçüncü kesinti ise 15.00 ile 15.30 saatleri arasında yine aynı bölgede uygulanacak olup Kesinti ID numarası 3680549’dur.

18 Nisan 2026 tarihinde Bergama ilçesinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde Kaplanköy Köyü İç Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3682639’dur.

Bornova

17 Nisan 2026 tarihinde Bornova ilçesinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Yeşilova Mahallesi’nde 4139. Sokak, 4137/2. Sokak, 4135. Sokak, Abdi İpekçi Caddesi, 4162. Sokak, 4160/1. Sokak ve 4156. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3682819’dur.

Aynı gün yine 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Yeşilova Mahallesi’nde 4162. Sokak, 4119/1. Sokak, 4141. Sokak, 4160/1. Sokak ve Abdi İpekçi Caddesi çevresinde ikinci bir planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3682825’tir.

17 Nisan 2026 tarihinde Bornova’da gece saatlerinde de planlı kesintiler olacaktır. 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve Refik Tulga Caddesi çevresi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 5137. Sokak, 5139. Sokak, 5140. Sokak ve Yıldırım Beyazıt Caddesi çevresi, Barbaros Mahallesi’nde Fatih Caddesi ve bağlantılı sokaklar ile Çınar Mahallesi’nde 5030. Sokak, 5031. Sokak, 5032. Sokak, 5033. Sokak, 5034. Sokak, 5035. Sokak, 5040. Sokak ve 5070/1. Sokak çevresi planlı elektrik kesintisinden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3683225’tir.

17 Nisan 2026 tarihinde 02.00 ile 02.30 saatleri arasında Atatürk Mahallesi’nde 916/1. Sokak, Ziya Gökalp Caddesi, Süleymaniye Caddesi ve bağlantılı sokaklar; İnönü Mahallesi’nde Barbaros Caddesi, Özdar Caddesi ve bağlantılı sokaklar; Evka 4 Mahallesi’nde Ahmet Arvasi Caddesi, İsa Yusuf Alptekin Caddesi, Satuk Buğra Han Caddesi, Park Sokak ve ilgili sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683255’tir.

17 Nisan 2026 tarihinde 01.00 ile 01.15 saatleri arasında Atatürk Mahallesi’nde 911. Sokak ve Osmangazi Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3683258’dir.

17 Nisan 2026 tarihinde 01.30 ile 01.45 saatleri arasında Kazımdirik Mahallesi’nde 195. Sokak, 200. Sokak, Gediz Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi çevresi ile Ergene Mahallesi’nde Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve bağlantılı sokaklarda planlı elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3683260’dır.

17 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Yunus Emre Mahallesi’nde 7509. Sokak, 7508. Sokak, 7511. Sokak, 7517. Sokak, 7518. Sokak, 7506. Sokak ve 7507. Sokak çevresinde planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683334’tür.

Aynı gün 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Yunus Emre Mahallesi’nde 7509. Sokak, 7511. Sokak, 7512. Sokak, 7513. Sokak, 7519. Sokak, 7520. Sokak, 7522. Sokak, Çocuk Parkı İçi Yolu, 7505. Sokak, 7507. Sokak ve 7504. Sokak çevresinde ikinci bir planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3683337’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde Bornova ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gökdere Mahallesi’nde Akgül Sokak, Ceylan Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, Kale Sokak, Nehir Sokak, Çiğdem Sokak ve İnci Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3684010’dur.

18 Nisan 2026 tarihinde 01.00 ile 01.15 saatleri arasında Atatürk Mahallesi’nde Osmangazi Caddesi ve 911. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3684011’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde 01.30 ile 01.45 saatleri arasında Kazımdirik ve Ergene mahallelerinde, bir önceki gün belirtilen bölgelerle aynı sokak ve caddelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3684012’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde 02.00 ile 02.30 saatleri arasında İnönü, Atatürk ve Evka 4 mahallelerinde, belirtilen çok sayıdaki sokak ve caddeyi kapsayan planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3684014’tür.

18 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Beşyol Mahallesi’nde 8001. Sokak, Beşyol Caddesi, Badem Sokak, Çelik Sokak, Çavdar Sokak, Yamaç Sokak, Sardunya Sokak, Burçak Sokak ve Buket Sokak; Sarnıçköy Mahallesi’nde Filiz Sokak, Akyar Sokak, Kordelya Sokak ve Sarnıç Caddesi; Kurudere Mahallesi’nde Kurudere Caddesi, Kartal Sokak ve Doğa Sokak; Karaçam Mahallesi’nde İstanbul Caddesi; Yakaköy Mahallesi’nde ise 10751/2. Sokak ve Özbek Sokak çevresi planlı kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3684020’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Karaçam Mahallesi’nde ayrıca ayrı bir planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3684024’tür.

18 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi’nde 4386. Sokak, 4382. Sokak, 4384. Sokak, 4388. Sokak, 4386/1. Sokak ve 4386/2. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3684079’dur.

18 Nisan 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Kemalpaşa Mahallesi’nde 7073. Sokak, 7075. Sokak, 7077/1. Sokak, 7079. Sokak, 7081. Sokak, 7083. Sokak, 7085. Sokak, 7087. Sokak, Pınar Caddesi ve bağlantılı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3684080’dir.

Buca

17 Nisan 2026 tarihinde Buca ilçesinde 12.05 ile 17.00 saatleri arasında Doğancılar Mahallesi’nde 6004. Sokak, 6005. Sokak, 6006. Sokak, 6007. Sokak, 6004/1. Sokak, 6001. Sokak, Yunus Emre Caddesi, 6003. Sokak ve 6003/1. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3682936’dır.

17 Nisan 2026 tarihinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Çamlıpınar Mahallesi’nde çok sayıdaki 293’lü sokaklar ile 254. Sokak ve 220. Sokak çevresi, ayrıca Mustafa Kemal Mahallesi’nde 696/1. Sokak çevresi planlı elektrik kesintisinden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3683227’dir.

17 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Doğancılar Mahallesi’nde birçok sokak ve Yunus Emre Caddesi çevresi ile Kırklar Mahallesi’nde Demokrasi Caddesi, Mevlana Caddesi, Karatekeli Caddesi, Karabağlar Sokak ve çok sayıdaki bağlantılı sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683271’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde Buca ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 29 Ekim Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3684010’dur.

Dikili

17 Nisan 2026 tarihinde Dikili ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Salihler Mahallesi’nde çok geniş bir alanı kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; çok sayıdaki sokak, site, cadde ve yerleşim alanını içine alan geniş bir bölgede etkili olacaktır. Ayrıca Kabakum, Kıratlı, Cumhuriyet ve Bahçeli mahallelerinin belirtilen kısımları da bu kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3677955’tir.

17 Nisan 2026 tarihinde Dikili ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gökçeağıl Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3677958’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde Dikili ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yine Salihler Mahallesi başta olmak üzere Cumhuriyet, Kıratlı, Kabakum ve Bahçeli mahallelerinin belirtilen bölümlerinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683239’dur.

18 Nisan 2026 tarihinde Dikili ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gökçeağıl Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3683241’dir.

Gaziemir

17 Nisan 2026 tarihinde Gaziemir ilçesinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Emrez Mahallesi’nde 196. Sokak, 210. Sokak, 211. Sokak, 214. Sokak, 215. Sokak, 219. Sokak, 220. Sokak ve 4317. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683221’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde Gaziemir ilçesinde 13.30 ile 17.30 saatleri arasında Zafer Mahallesi’nde Akçay Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3684040’tır.

18 Nisan 2026 tarihinde Gaziemir ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Dokuz Eylül Mahallesi’nde 319/1. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3684064’tür.

Karabağlar

17 Nisan 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Peker Mahallesi’nde çok sayıdaki sokak, Aydın Mahallesi’nde 4294. Sokak ve bağlantılı sokaklar ile İhsan Alyanak Mahallesi’nde 5048. Sokak ve bağlantılı sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3683221’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde 9114/1. Sokak, 502/2. Sokak, 502/4. Sokak, 505. Sokak, 506. Sokak, 508. Sokak, 509 ve bağlantılı sokaklar ile Ali Rıza Avni Bulvarı, Halide Edip Adıvar Caddesi ve Saim Çıkrıkçı Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3684035’tir.

Karşıyaka

17 Nisan 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yamanlar Mahallesi’nde Karagöl Yolu Küme Evleri ve Yamanlar Küme Evleri, ayrıca Sancaklı Mahallesi’nde Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köyü ve Sancaklı Köy Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683231’dir.

17 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde Çocuk Parkı İçi Yolu ile 1851/10. Sokak, 1851/11. Sokak, 1851/14. Sokak, 1851/15. Sokak, 1851/16. Sokak, 1851/7. Sokak ve 1851/8. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3683381’dir.

Aynı gün yine 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde 1851/10. Sokak, 1851/11. Sokak, 1851/4. Sokak ve Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu çevresinde ikinci bir planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683387’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde Cevdet Bilsay Caddesi, 1851. Sokak ve bağlantılı sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3683404’tür.

18 Nisan 2026 tarihinde 12.00 ile 13.00 saatleri arasında Tersane Mahallesi’nde Yalı Bulvarı, Şehit Asım Aksoy Caddesi ve bağlantılı sokaklar; Bahariye Mahallesi’nde Şehit İbrahim Er Sokak; Bahçelievler Mahallesi’nde Zübeyde Hanım Caddesi, Cevdet Bilsay Caddesi ve bağlantılı sokaklar; Tuna Mahallesi’nde Mehmet İhsan Zeyrek Sokak ve çevresi; Alaybey Mahallesi’nde ise 1677. Sokak, 1678. Sokak, 1679. Sokak, 1683. Sokak, 1684. Sokak ve Muammer Aksoy Parkı İçi Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3684007’dir.

Kemalpaşa

17 Nisan 2026 tarihinde Kemalpaşa ilçesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Kamberler Mahallesi’nde Kamberler Yolu Küme Evleri ve Kamberler Köyü İç Yolu, Yenikurudere Mahallesi’nde Yeni Kurudere Yolu, Bayramlı Mahallesi’nde ise Bayramlı Yolu Küme Evleri ve Bayramlı Köyü İç Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3682535’tir.

17 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Ansızca Mahallesi’nde Ansızca Köyü Yolu, Ansızca Köy Yolu ve Ansızca Köyü İç Yolu, Kuyucak Mahallesi’nde Kuyucak Yolu Küme Evleri ile Yenmiş bölgesinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3683324’tür.

18 Nisan 2026 tarihinde Kemalpaşa ilçesinde 04.00 ile 08.00 saatleri arasında Bağyurdu Yeni Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683368’dir.

Menderes

17 Nisan 2026 tarihinde Menderes ilçesinde 09.15 ile 15.00 saatleri arasında Kuyucak Mahallesi’nde 7754. Sokak, Menderes Orhanlı Yolu Sokak ve Aski Köy Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3683219’dur.

17 Nisan 2026 tarihinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında Karakuyu ve Çakaltepe bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683286’dır.

17 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Akçaköy, Dereköy, Görece Cumhuriyet ve Barbaros mahallelerinin belirtilen sokak, cadde ve küme evlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti özellikle Dereköy Caddesi, Menderes Orhanlı Yolu, Merkez Sokak, Kuva-i Milliye Caddesi ve bağlantılı birçok sokakta etkili olacaktır. Kesinti ID numarası 3683350’dir.

17 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Oğlananası Atatürk ve Oğlananası Cumhuriyet mahallelerinde çok sayıda sokak, küme evi ve caddeyi kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683361’dir.

Ödemiş

17 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Küçükavulcuk, Ocaklı, Birgi, Büyükavulcuk ve Gerçekli mahallelerinin belirtilen alanlarında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, özellikle küme evleri ve kırsal yol bağlantılarını kapsayacaktır. Kesinti ID numarası 3683236’dır.

17 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mescitli Mahallesi’nde Mescitli Köyü İç Yolu ve Mescitli Küme Evleri, Ovakent Mahallesi’nde Mescitli Köyü Yolu, Köleoğlu Küme Evleri ve Dutlukuyu Küme Evleri ile Bademli bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683243’tür.

18 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Konaklı Mahallesi’nde 9 Eylül Caddesi, Şehit Kamil Alkanlar Caddesi, Gazi İsmetpaşa Caddesi ve çok sayıda bağlantılı sokakta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3683982’dir.

Selçuk

17 Nisan 2026 tarihinde Selçuk ilçesinde 09.30 ile 14.00 saatleri arasında Şirince Mahallesi’nde 214. Sokak ve 206. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683359’dur.

18 Nisan 2026 tarihinde Selçuk ilçesinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi’nde Arvalya Mevkii Küme Evleri ve Arvalya bölgesinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3684061’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde Selçuk ilçesinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Gökçealan Mahallesi’nde 649. Sokak ve 648. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3684067’dir.

Torbalı

17 Nisan 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında Özbey Mahallesi’nde 4056. Sokak ve 4034. Sokak ile Kaplancık bölgesinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3683286’dır.

17 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Ertuğrul Mahallesi’nde Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, 3023. Sokak, Hükümet Caddesi ve 3002. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3683288’dir.

17 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Türkmenköy Mahallesi’nde 215. Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3683361’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Ertuğrul Mahallesi’nde Üzeyir Dalgıç Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve çok sayıdaki bağlantılı sokakta; Tepeköy Mahallesi’nde Kazım Karabekir Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Hüseyin Yener Caddesi, Hükümet Caddesi ve ilgili sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3684022’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Yazıbaşı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3684027’dir.

18 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Kazım Karabekir Paşa Caddesi, Barış Manço Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Koyuncuoğlu Caddesi, 29 Ekim Caddesi ve çok sayıdaki bağlantılı sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3684030’dur.