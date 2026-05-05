İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 5-6-7 Mayıs listesi! İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir’de farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri programı açıklandı. Üç gün boyunca sürecek çalışmalar kapsamında çok sayıda mahallede belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bayraklı, Bergama, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiler bu ilçelerde birçok mahalleyi kapsayacak şekilde programlandı.

Bayraklı

05 Mayıs 2026 tarihinde Doğançay Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Cengizhan Mahallesi’nde saat 09.30 ile 15.30 arasında yine planlı kesinti yapılacaktır.

06 Mayıs 2026 tarihinde Cengizhan Mahallesi’nin farklı sokaklarında saat 09.30 ile 15.30 arasında birden fazla planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Bergama

05 Mayıs 2026 tarihinde Çobanlar, Dereköy Hacılar, Akçenger ve Tırmanlar bölgelerinde saat 09.30 ile 16.30 arasında planlı kesinti yapılacaktır. Aynı gün Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde saat 09.30 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

06 Mayıs 2026 tarihinde Örlemiş ve Kızıltepe mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti olacaktır. Yenikent Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır. Fevzipaşa, Atatürk ve İslamsaray mahallelerinde de saat 10.00 ile 16.00 arasında geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır. Ertuğrul, Maltepe, Zafer ve Bahçelievler mahallelerinde ise saat 09.00 ile 16.00 arasında kesinti planlanmıştır.

07 Mayıs 2026 tarihinde Karahıdırlı Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında, Yukarıbey Kaplan ve Aşağıbey bölgelerinde ise saat 09.30 ile 17.30 arasında kesinti uygulanacaktır.

Buca

05 Mayıs 2026 tarihinde Çamlık Mahallesi’nde saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

06 Mayıs 2026 tarihinde Adatepe Mahallesi’nde saat 09.00 ile 13.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

07 Mayıs 2026 tarihinde Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı kesinti gerçekleştirilecektir.

Karabağlar

06 Mayıs 2026 tarihinde Şehitler, Poligon, Metin Oktay ve Esenyalı mahallelerinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

05 Mayıs 2026 tarihinde Sancaklı ve Yamanlar bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.

06 Mayıs 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

07 Mayıs 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Menderes

05 Mayıs 2026 tarihinde Çukuraltı Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

05 Mayıs 2026 tarihinde Yusufdere ve Kayaköy bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti yapılacaktır. Aynı gün Artıcak bölgesinde de saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

06 Mayıs 2026 tarihinde Artıcak bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti devam edecektir. Büyükavulcuk, Gerçekli, Küçükavulcuk, Ocaklı ve Birgi bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır.

07 Mayıs 2026 tarihinde Yusufdere ve Kayaköy bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti olacaktır. Cevizalan’da saat 09.15 ile 15.15 arasında kesinti yapılacaktır. Çamyayla’da saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır. Birgi’de saat 09.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacak olup ayrıca saat 09.00 ile 10.00 arasında kısa süreli ek kesinti de olacaktır. Yılanlı bölgesinde ise saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti planlanmıştır.

Selçuk

07 Mayıs 2026 tarihinde Atatürk Mahallesi’nde saat 09.30 ile 15.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Torbalı

07 Mayıs 2026 tarihinde Dağteke Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Urla

07 Mayıs 2026 tarihinde Torasan, İçmeler, Gülbahçe ve Özbek bölgelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır. Kadıovacık, Barbaros, Nohutalan ve Zeytinler bölgelerinde saat 12.00 ile 18.00 arasında kesinti yapılacaktır. Zeytineli ve Uzunkuyu bölgelerinde saat 10.30 ile 16.30 arasında kesinti planlanmıştır. Aynı gün bazı bölgelerde saat 10.30 ile 11.30 arasında kısa süreli kesinti uygulanacaktır. Ayrıca saat 16.00 ile 16.30 arasında Birgi, Barbaros, Uzunkuyu, Zeytineli ve Zeytinler bölgelerinde ek kesinti yapılacaktır.