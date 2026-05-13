GEDİZ Elektrik tarafından yayımlanan planlı kesinti listesinde İzmir genelinde üç güne yayılan yoğun bir çalışma programı yer aldı. İlçelerde bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak.

HABERİN ÖZETİ 13-14-15 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! Ödemiş ve Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gediz Elektrik tarafından İzmir genelinde 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. İzmir elektrik kesintisi! Kesintiler Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Menderes, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde farklı saatlerde ve mahalle/sokak bazında gerçekleştirilecektir. İzmir elektrik kesintisi 13 Mayıs! Balçova'da 15 Mayıs 2026 tarihinde Bahçelerarası Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır. Gediz elektrik kesintisi 13 Mayıs! Bayraklı'da 14 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde Mansuroğlu ve Adalet Mahallelerinde planlı kesintiler olacaktır. Bornova'da 13, 14 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde Beşyol, Işıklar, Egemenlik, Ümit, Yunus Emre, Naldöken ve Koşukavak Mahallelerinde kesintiler yaşanacaktır. Buca'da 13, 14 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde Ufuk, Kuruçeşme, Adatepe, Karacaağaç, Kırklar, Gaziler, Şirinkapı, Yaylacık, Belenbaşı ve 29 Ekim Mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacaktır. Çeşme'de 13, 14 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde Musalla, Boyalık, Sakarya, İsmet İnönü, Çakabey, Fahrettinpaşa, Altınyunus, Ovacık, Germiyan ve Ildır Mahallelerinde çeşitli sokaklarda elektrik kesintileri olacaktır.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 13-14-15 MAYIS

GEDİZ Elektrik’in yayımladığı planlı kesinti listesine göre Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Menderes, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler mahalle ve sokak bazlı planlanırken bazı bölgelerde geniş kapsamlı çalışmalar yapılacak.

BALÇOVA

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 03.00 ile 03.15 arasında Bahçelerarası Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704261’dir.

BAYRAKLI

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.30 ile 16.30 arasında Mansuroğlu Mahallesi’nde 283/7, 283/1, 283/15, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5, 283/6, 286/10, 286/3, 286/4, 286/5 ve 286/6 sokaklarında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703426’dır.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 14.00 arasında Mansuroğlu Mahallesi’nde 269/10, 269/2, 269/9, 273/1 sokakları ile 75. Yıl Parkı İçi Yolu’nda elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3704250’dir.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 14.30 arasında Adalet Mahallesi Manas Bulvarı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3704421’dir.

BORNOVA

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.30 ile 15.30 arasında Beşyol Mahallesi’nde Çelik, Yamaç, Sardunya, Burçak, Badem sokakları, Beşyol Caddesi ve 8001. Sokak ile Karaçam bölgesinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701597’dir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 16.00 arasında Işıklar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi ile Egemenlik Mahallesi Aydınlar Caddesi, 6065, 6066 sokakları, Alp Caddesi, Emek Parkı İçi Yolu ve Işıkkent Mezarlığı İçi Yolu’nda elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3703748’dir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 12.00 arasında Ümit Mahallesi’nde 7408/6, 7408, 7408/2, 7406/1 sokakları ve Kemalpaşa Caddesi; Yunus Emre Mahallesi’nde 7404/13, 7404/2 ve 7402 sokakları ile Kemalpaşa bölgesinde kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703767’dir.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 14.00 arasında Naldöken Mahallesi’nde 1243, 1254, 1256, 1258, 1259, 1261, 1264, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270 ve 1271 numaralı sokaklar ile Mareşal Fevzi Çakmak Sokak ve Naldöken Mezarlığı çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704253’tür.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 16.00 arasında Koşukavak Mahallesi’nde 4236/1, 4233, 4229, 4226, 4225/1, 4223 ve 4222 sokakları ile Birlik Mahallesi’nde 4233/2 ve 4228 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3704415’tir.

BUCA

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 13.00 arasında Ufuk Mahallesi’nde 1012, 903, 870, 869, 868, 861, 860, 1016, 883, 889, 1010, 1007, 1005 ve 1003 sokakları ile Mehmetçik Caddesi ve Dicle bölgesinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3699616’dır.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 12.00 ile 16.00 arasında Kuruçeşme Mahallesi’nde 203 ve 205 numaralı sokakların çeşitli kollarında, Ahmet Piriştina Bulvarı’nda ve Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3699621’dir.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Karacaağaç Mahallesi’nde Yolüstü Mevkii, Meşelik Yolu, Dede Sokak, Belenbaşı Yolu çevresi, 4001 ile 4028 arasındaki birçok sokak ve Şehit Er Zeki Toker Caddesi’nde; ayrıca Kırklar Mahallesi’nde 5025 numaralı sokaklar ile Karabağlar Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3701625’tir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 13.00 arasında Ufuk Mahallesi’nde 900, 903, 906, 907, 914, 916, 918, 1003, 1001, 898, 895, 894, 893 ve 889 sokakları ile Ceylan Sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3699627’dir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 12.00 ile 16.00 arasında Gaziler Mahallesi’nde Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 1054, 1055 ve 1056 sokaklarında; Şirinkapı Mahallesi’nde Şehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi ile 1057, 1059 ve 1060 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3699629’dur.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 16.00 arasında Yaylacık Mahallesi’nde 190/2, 190/3 ve 190/4 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703472’dir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Belenbaşı Mahallesi’nde 3001 ile 3023 arasındaki birçok sokak, Karatekeli Caddesi, Hürriyet Caddesi, Beylik Caddesi, Belen Caddesi ve Goca Yörük Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3703650’dir.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 08.00 ile 14.00 arasında 29 Ekim Mahallesi’nde 2177, 2178, 2188, 2190 sokakları ve Atatürk Caddesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3703440’tır.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında 29 Ekim Mahallesi’nde 2202, 2203, 2205, 2208, 2209, 2253, 2256, 2210, 2254, 2206, 2131, 2140, 2141 ve 2211 sokakları ile Atatürk Caddesi, Şehit Er Arif Serçe Sokak ve Orta Tepe Sokak çevresinde kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704555’tir.

ÇEŞME

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 15.00 arasında Musalla Mahallesi’nde 1065, 1066, 1090, 1093, 1095, 1097, 1099, 1106, 1106/1 ve 1107 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701410’dur.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Boyalık, Sakarya, İsmet İnönü, Çakabey, Fahrettinpaşa ve Altınyunus mahallelerinde çok sayıda sokak, Çeşme Asfaltı Caddesi ve İzmir Çeşme Yolu çevresinde kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3701417’dir.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Altınyunus Mahallesi’nde Ege Çeşme Sitesi, 3215, 3427, 3435, 3437, 3445, 3446 ve 3448 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3701423’tür.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Ovacık Mahallesi Kabaçelik Sokak ve 7152. Sokak ile Alaçatı ve Çakabey bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701427’dir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 16.00 arasında Alaçatı Mahallesi Haydariye Mevkii, 12080/2, 12113/8, 12113/7 ve 7152 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3703480’dir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Altınyunus Mahallesi 3215. Sokak’ta elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3703483’tür.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Fahrettinpaşa ve Çakabey mahallelerinde 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311 ve 2312 sokakları ile Mağara Küme Evleri, Sarnıç Mevkii ve Çeşmeköy çevresinde kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703485’tir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Ovacık Mahallesi 7152. Sokak ve Kabaçelik Sokak ile Çakabey ve Alaçatı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3703487’dir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 14.00 ile 17.00 arasında Boyalık, Altınyunus, Fahrettinpaşa, İsmet İnönü, Sakarya ve Çakabey mahallelerinde çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703491’dir.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 12.00 ile 18.00 arasında Germiyan Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3704346’dır.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 15.00 arasında Ildır ve Germiyan mahallelerinde çok sayıda sokak, Ildır Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ildır Cumhuriyet Caddesi ve Ildır Atatürk Caddesi çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704374’tür.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 17.00 arasında Çakabey Mahallesi 7201. Sokak ve Manastır Sokak ile Ovacık Mahallesi 7152, 7171/1, 7172, 7175 ve 7176 sokaklarında kesinti olacaktır. Kesinti ID numarası 3704379’dur.

FOÇA

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 16.00 arasında Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk ve Yenibağarası mahallelerinde, özellikle Zeytinköy Mevkii Küme Evleri çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3698983’tür.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 16.00 arasında Kazım Dirik, Hacıveli, Yeniköy, Yenibağarası, Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Koca Mehmetler, Kemal Atatürk, Ilıpınar, Kozbeyli ve Fevzi Çakmak mahallelerinde çok sayıda sokak ve caddeyi kapsayan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3703873’tür.

KARABAĞLAR

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.30 ile 15.30 arasında Ali Fuat Erden Mahallesi’nde 9754, 9757, 9761, 9763/1, 9770, 9770/1, 9771, 9780, 9782, 9783 sokakları ve Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak ile Limontepe bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703608’dir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 16.00 arasında Şehitler, Maliyeciler ve Metin Oktay mahallelerinde 52 numaralı sokakların çeşitli kollarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3703612’dir.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 03.00 ile 03.15 arasında Özgür, Abdi İpekçi, Devrim, İhsan Alyanak, Gazi, Yunus Emre, Uzundere, Peker, Yurdoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde çok sayıda sokak, Eski İzmir Caddesi ve Atatürk çevresinde kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704261’dir.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.30 ile 15.30 arasında Ali Fuat Erden Mahallesi’nde Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak, 9754, 9773, 9779, 9780, 9781, 9782, 9783, 9786, 9797, 9798, 9799 ve 9800 sokaklarında kesinti olacaktır. Kesinti ID numarası 3704500’dür.

KARŞIYAKA

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 16.00 arasında Örnekköy ve İmbatlı mahallelerinde 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7454/1, 7455/1, 7458, 1847, 1847/4, 1847/9, 6070, 6070/1, 6070/3 ve 1825 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701261’dir.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 16.00 arasında Demirköprü Mahallesi’nde 6180, 6180/1, 6180/3, 6186, 6187, 6188, 6190/3 sokakları ile Şehit Piyade Er Turabi Karagöz Sokak ve Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak’ta elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3701263’tür.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 16.00 arasında İnönü Mahallesi’nde 6730, 6732, 6739, 6740, 6743, 6746, 6747, 6748, 6749, 6758, 6759 ve 6760 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3701266’dır.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 15.00 arasında Bostanlı Mahallesi’nde 2013. Sokak, Cemal Bülbül Sokak, Cemal Gürsel Caddesi, Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak ve Cengiz Topel Caddesi’nde kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701321’dir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 11.00 ile 17.00 arasında Donanmacı Mahallesi Park İçi Yolu, Yalı Bulvarı ve 1743. Sokak ile Aksoy bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3703447’dir.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 11.00 ile 13.00 arasında Bostanlı Mahallesi’nde Cemal Bülbül Sokak, Cemal Gürsel Caddesi, İsmail Sivri Sokak, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı İçi Yolu ve 1807/2. Sokak’ta kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703598’dir.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 15.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi’nde 6604, 6607, 6615, 6616, 6617, 6618, 6620, 6621, 6633/1, 6636, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6650, 6651, 6652, 6654, 6657 ve 6722 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3704242’dir.

MENDERES

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Barbaros, Küner, Altıntepe, Cüneytbey, Dereköy, Keler, Develi ve Şaşal mahallelerinde çok sayıda sokak, çevre yolu, Menderes Gümüldür Caddesi ve Şaşal Köyü İç Yolu çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701463’tür.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Görece Cumhuriyet Mahallesi’nde 5016, 5025, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5036, 5037, 5039 ve 5040 sokakları ile Muhtar Nihat Sertel Caddesi, Gazi Caddesi, Mehmet Ali Metin Caddesi ve Ahmet Kaçkınoğlu Caddesi’nde kesinti olacaktır. Kesinti ID numarası 3701468’dir.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Görece Cumhuriyet Mahallesi’nde 5038, 5040, 5043, 5044, 5046, 5050, 5051, 5052, 5053, 5056, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5065, 5066, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5075, 5076, 5078, 5079, 5080 ve 5081 sokakları ile Gazi Caddesi, Muhtar Nihat Sertel Caddesi, Vali Kazım Dirik Caddesi ve Vali Kemal Hadımlı Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3701473’tür.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Oğlananası Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3701625’tir.

ÖDEMİŞ

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Konaklı Mahallesi’nde Dere, Dindar, Hanaylı, Harman, Mehmet Kutlu, Pehlivan, Sarı, Eğitim, Mayıs, Olgun, Coşkun, Sinan, Türkmen, Urgancı, Yalçın, Çengelli, Çiçek, Asya, Ali Gazi, Balcı, Baltacı, Başaran, Canavar ve Ceylan sokakları ile Gazi İsmetpaşa Caddesi, 9 Eylül Caddesi ve Şehit Kamil Alkanlar Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701381’dir.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Tosunlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701389’dur.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 12.00 arasında Bıçakçı Mahallesi Ovacık Yaylası Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3701392’dir.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Köseler, Emmioğlu, Türkmen, Suçıktı, Şirinköy, Seyrekli, Sekiköy, Ortaköy, Üç Eylül, Kayaköy, Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Yusufdere, Yeniköy, Veliler, Üzümlü, Tosunlar, Dereuzunyer, İlkkurşun, Süleymanlar, Işık, Karadoğan, Karakova, Kerpiçlik ve Kızılca mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701395’tir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında İnönü Mahallesi’nde 520, 750 ve 767 sokakları ile Kuvvetli Mahallesi’nde 482, 503, 527 sokakları, Günlüce Köy Yolu Mevkii, Kır Sokak ve Ödemiş Caddesi’nde kesinti olacaktır. Kesinti ID numarası 3703351’dir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında İnönü Mahallesi Anacık Çeşmesi Küme Evleri ve 750. Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703352’dir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 16.00 arasında Birgi Mahallesi’nde Beyzade sokakları, Şaşallı Küme Evleri, İncir Sokak, Aydınoğlu Sokak, İmamı Birgivi Sokak, Allame Sokak, Çay Sokak, İsabey Sokak, Yarbaşı Sokak, Muhittin Efendi Sokak, Meydanbaşı Sokak, Karaoğlu Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi ve Uluselvi Sokak’ta kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703354’tür.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 13.00 arasında Kayaköy Mahallesi’nde 23 Nisan Caddesi, Hasan Çavuş Caddesi, Fevzi Çakmak Sokak, 19 Mayıs Caddesi, Halk Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Kayaköy Caddesi ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3703355’tir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Üzümlü, Yusufdere, Yeniköy, Seyrekli, Sekiköy, Ortaköy, Üç Eylül, Türkmen, Emmioğlu, Köseler, Kızılca, Kerpiçlik, Karakova, Karadoğan, Işık, İlkkurşun, Dereuzunyer, Demircili, Çamyayla, Bülbüller, Bebekler, Kayaköy, Veliler, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar ve Tosunlar mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703356’dır.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Sekiköy ve Yusufdere Mahallesi Tek Bıçak Küme Evleri’nde elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3704245’tir.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Yılanlı Mahallesi Yılanlı Küme Evleri ve Dokuzlar Yolu’nda elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704255’tir.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.30 ile 17.30 arasında İlkkurşun Mahallesi İlkkurşun Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3704330’dur.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.15 ile 15.15 arasında Birgi Mahallesi’nde Birgi Atatürk Sokak, Birgi Cumhuriyet Sokak, Gökçen Sokak, Spor sokakları, Dumlupınar Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, Hacı Abdullah Efendi Sokak, Karaoğlu Sokak, Saraçlar Sokak, Umurbey Caddesi, Yarbaşı Sokak, İsabey Sokak, Hacı Osman Sokak, Taşpazar Küme Evleri ve çevresinde kesinti yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704336’dır.

TORBALI

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 20.00 ile 04.00 arasında Yedi Eylül Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701369’dur.

13 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Demirci Mahallesi 6262/1. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3701625’tir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 22.00 ile 06.00 arasında Kuşçuburun, Gazi Mustafa Kemal, Eğerci, Çapak, Yazıbaşı, Arslanlar, Yedi Eylül ve Torbalı bölgelerinde çok sayıda sokak, cadde ve küme evlerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703449’dur.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 22.00 ile 06.00 arasında Gazi Mustafa Kemal, Karakızlar, Ortaköy, Yedi Eylül, Ormanköy, Karakuyu, Bozköy, Çakırbeyli, Dağkızılca, Karaot, Saipler, Çamlıca, Dağteke, Düverlik, Helvacı, Dirmil ve Çapak mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3703455’tir.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 22.00 ile 06.00 arasında Yedi Eylül Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703469’dur.

14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında Türkmenköy, Yoğurtçular, Ayrancılar, İnönü ve Demirci bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numarası 3703538’dir.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 16.00 arasında Eğerci, Karşıyaka ve Çaybaşı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704343’tür.

15 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 ile 16.00 arasında Eğerci Mahallesi Eğerci 2. Küme Evleri ve Killik Küme Evleri ile Karşıyaka Mahallesi 7319, 7311, 7306, 1519 sokakları ve Eğerci 1. Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3704347’dir.