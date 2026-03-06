İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8-9 Mart İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, kesintilerin hangi ilçeleri ve mahalleleri kapsadığını araştırıyor. İzmir’de 7-8-9 Mart tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak yerler GEDİZ elektrik tarafından duyuruldu. İşte GEDİZ elektik kesintisi 7 Mart ve 8-9 Mart listesi…

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 MART

Balçova

Balçova ilçesinde 7 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İnciraltı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Şebnem Sokak, Yağmur Sokak, Sandal Sokak ve Pelikan Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3648046’dır.

Bornova

Bornova ilçesinde 7 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gökdere Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti; Akgül Sokak, Ceylan Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, Kale Sokak, Nehir Sokak, Çiğdem Sokak ve İnci Sokak çevresinde etkili olacaktır. Kesinti ID’si 3651578’dir.

Aynı gün 11.00 ile 12.00 saatleri arasında Egemenlik Mahallesi’nde de planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti, 6131. Sokak, 6119. Sokak ve 6108/1. Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3651791’dir.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde 7 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Demirköprü ve Şemikler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Demirköprü Mahallesi’nde 6181/1. Sokak, 6178/2. Sokak, Demirköprü Parkı, 6181/2. Sokak, 6181. Sokak, 6180/1. Sokak, 6180. Sokak, 6179. Sokak, 6178/1. Sokak ve 6178. Sokak çevresi etkilenirken, Şemikler Mahallesi’nde Ordu Bulvarı, 6221/7. Sokak, 6221/10. Sokak, 6205. Sokak, 6204. Sokak, 6203. Sokak, 6202. Sokak, 6200. Sokak ve 6182. Sokak çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3650993’tür.

Aynı gün yine 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Demirköprü ve Şemikler mahallelerinde başka bir planlı kesinti daha uygulanacaktır. Bu kesintide Demirköprü Mahallesi’nde 6182. Sokak ve 6181/1. Sokak, Şemikler Mahallesi’nde ise 6192. Sokak ve Şehit Adem Aydoğan Parkı içi yolu etkilenecektir. Kesinti ID’si 3650997’dir.

Yine 7 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Demirköprü Mahallesi’nde ayrı bir planlı kesinti gerçekleştirilecektir. Kesinti; 6179. Sokak, 6180. Sokak, 6181. Sokak, 6182. Sokak, 6189/2. Sokak, 6190. Sokak, 6190/1. Sokak, 6190/2. Sokak, 6190/3. Sokak, Caher Dudayev Bulvarı, Şehit Piyade Er Turabi Karagöz Sokak ve 1671. Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3651001’dir.

Kınık

Kınık ilçesinde 7 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Arpadere, Kınık OSB, Kalemköy, Elmadere, Değirmencieli, Çanköy, Kocaömer, Yaylaköy, Çaltı, Büyükoba ve Bağalan mahalleleri ile bu mahallelere bağlı çok sayıdaki cadde, sokak, köy iç yolu ve küme evlerini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3650837’dir.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi’nde, Küçük Bölcek Küme Evleri çevresinde de planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3650839’dur.

Konak

Konak ilçesinde 7 Mart 2026 tarihinde 23.00 ile 05.00 saatleri arasında Etiler Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Mürselpaşa Bulvarı, Anafartalar Caddesi ve 9 Eylül Meydanı çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3651739’dur.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde 7 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Cevizalan Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3651549’dur.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında oldukça geniş kapsamlı bir planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti; Kayaköy, Yusufdere, Yeniköy, Veliler, Üzümlü, Tosunlar, Süleymanlar, Suçıktı, Şirinköy, Seyrekli, Sekiköy, Ortaköy, Üç Eylül, Türkmen, Emmioğlu, Köseler, Kızılca, Kerpiçlik, Karakova, Karadoğan, Işık, İlkkurşun, Dereuzunyer, Demircili, Çamyayla, Bülbüller ve Bebekler mahalleleri ile bu mahallelere bağlı çok sayıdaki cadde, sokak, yol ve küme evlerini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3651609’dur.

Seferihisar

Seferihisar ilçesinde 7 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Sığacık Mahallesi’nde üç ayrı planlı kesinti uygulanacaktır.

İlk kesinti, 191. Sokak, 183. Sokak, 190. Sokak, 194. Sokak, 170. Sokak, 181. Sokak, 137. Sokak ve bu bölgedeki bağlantılı çok sayıdaki sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3651557’dir.

İkinci kesinti, Liman Caddesi, Akkum Caddesi, 138/9. Sokak, 138/7. Sokak, 138/5. Sokak, 138/3. Sokak, 138/2. Sokak, 125. Sokak ve çevresindeki bağlantılı sokaklarda uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3651562’dir.

Üçüncü kesinti ise 128. Sokak, Şadırvan Sokak, Park içi yolu, Liman Caddesi, Akkum Caddesi, 136. Sokak, 135. Sokak, 134. Sokak, 130. Sokak, 129. Sokak, 127. Sokak, 126. Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, 133. Sokak, 132. Sokak ve 131. Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3651565’tir.

Tire

Tire ilçesinde 7 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Turan, Hisarlık ve İbni Melek mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Turan Mahallesi’nde Yığıntaş Küme Evleri, Hisarlık Mahallesi’nde Keller Kırığı Küme Evleri, Hisarlık Değirmen Küme Evleri ve Yuvalı Küme Evleri, İbni Melek Mahallesi’nde ise Selçuk Caddesi çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3651285’tir.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kızılcahavlu ve Kahrat mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Kahrat Mahallesi’nde İzmir Ödemiş Yolu çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3651609’dur.

Yine 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Çukurköy, Hisarlık, Kaplan, Turan, Musalar, Başköy, Ortaköy, İbni Melek, Akmescit, Armutlu, Yemişler, Toparlar, Topalak ve Somak mahallelerini kapsayan geniş kapsamlı bir planlı kesinti yapılacaktır. Bu kesinti çok sayıdaki köy yolu, küme evleri ve mahalle içi sokakları kapsamaktadır. Kesinti ID’si 3651699’dur.

Torbalı

Torbalı ilçesinde 7 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Karşıyaka, Yedi Eylül, Taşkesik, Eğerci, Çaybaşı ve Arslanlar mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti, bu mahallelerdeki çok sayıdaki sokak, cadde, küme evi ve bağlantı yollarını kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3651596’dır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yazıbaşı Mahallesi’nde 339. Sokak çevresinde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti ID’si 3651600’dür.

Yine 10.00 ile 15.30 saatleri arasında Muratbey ve Cumhuriyet mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Muratbey Mahallesi’nde 3627. Sokak, 3533. Sokak, 3535. Sokak, 3529. Sokak, 3528. Sokak, 3527. Sokak, 3522. Sokak, 3510. Sokak, 3508. Sokak, 3523. Sokak, 3506. Sokak ve 3502. Sokak; Cumhuriyet Mahallesi’nde ise Doğan Bursalıoğlu Caddesi çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3651601’dir.

8 MART İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bornova

Bornova ilçesinde 8 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gökdere Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Akgül Sokak, Ceylan Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, Kale Sokak, Nehir Sokak ve İnci Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3652269’dur.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde 8 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında İmbatlı, Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. İmbatlı Mahallesi’nde 1595. Sokak, 6093. Sokak, 7403. Sokak ve Anadolu Caddesi; Cumhuriyet Mahallesi’nde 6612. Sokak’tan 6601. Sokak çevresine kadar uzanan çok sayıdaki sokak; Örnekköy Mahallesi’nde ise belirtilen bölge genelinde kesinti uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3652406’dır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde 8 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Bağyurdu Yeni, Yiğitler, Ören 75. Yıl Cumhuriyet ve Armutlu Hürriyet mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, bu mahallelere bağlı çok sayıdaki cadde, sokak, mevki yolu ve küme evlerini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3651711’dir.

Aynı gün 11.00 ile 13.00 saatleri arasında Çambel ve Akalan mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Çambel Mahallesi’nde Ankara Caddesi, Çambel Mahallesi Yolu Küme Evleri, 1558. Sokak ve Evrangürü Sokak; Akalan Mahallesi’nde ise 1552. Sokak çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3651725’tir.

Yine 07.00 ile 12.30 saatleri arasında Ulucak Cumhuriyet ve Ulucak İstiklal mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Gazi Bulvarı ile Ulucak Sanayi Sitesi ve 9129. Sokak çevresi kesintiden etkilenecektir. Kesinti ID’si 3652352’dir.

Ayrıca 13.30 ile 17.00 saatleri arasında Kızılüzüm ve Çınarköy mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti; 5011. Sokak, Kemalpaşa Kızılüzüm Caddesi, Kırovası Küme Evleri, Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri, Kemalpaşa Çınarköy Caddesi, 5010. Sokak ve Çınarköy Kırovası Küme Evleri çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3652379’dur.

Kınık

Kınık ilçesinde 8 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi’nde, Küçük Bölcek Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3650839’dur.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde 8 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Anafartalar ve İnönü mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Anafartalar Mahallesi’nde Saraçoğlu Caddesi, Göksenin Sokak, Sağlık Caddesi, Hisar Sokak, Destan Sokak, Sigortalar Sokak, Yurt Sokak, Özlem Sokak ve Anadolu Caddesi çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3652257’dir.

Tire

Tire ilçesinde 8 Mart 2026 tarihinde 08.30 ile 16.30 saatleri arasında Ayaklıkırı, İbni Melek, Akkoyunlu, Alacalı, Eskioba, Işıklar, Karateke, Mahmutlar, Turgutlu ve Yenioba mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, bu mahallelerdeki çok sayıdaki sokak, köy içi yol ve küme evini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3651038’dir.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında İbni Melek ve Turan mahallelerinde de planlı kesinti yapılacaktır. İbni Melek Mahallesi’nde Çakallık Küme Evleri ile 1. Namazgâh Küme Evleri, Turan Mahallesi’nde ise Selçuk Caddesi ve Yığıntaş Küme Evleri etkilenecektir. Kesinti ID’si 3651288’dir.

Torbalı

Torbalı ilçesinde 8 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Çaybaşı, Şehitler, Pamukyazı, Mustafa Kemal Atatürk, Eğerci, Arslanlar ve Yeni mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, bu mahallelerdeki çok sayıdaki sokak, cadde, küme evi ve bağlantı yollarını kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3652364’tür.

Aynı gün 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal ve Karakuyu mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde Yaren Dede Sokak, Mimar Sinan Caddesi, Sedir Sokak, Veskar Sokak, Çimen Sokak, Hüdaver Köse Sokak, Taştepe Caddesi ve çevresindeki birçok sokak etkilenecektir. Kesinti ID’si 3652369’dur.

Yine 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Çaybaşı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; 7137. Sokak, Aydın Caddesi, Ziya Güler Sokak, Menderes Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, 95/1. Sokak, 7139. Sokak, 7107. Sokak, 7102. Sokak, 7101. Sokak ve 7132/1. Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3652374’tür.

Ayrıca 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Arslanlar Mahallesi’nde 6131/1. Sokak, 6131. Sokak ve Bayındır Asfaltı Caddesi çevresinde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti ID’si 3652376’dır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 MART

Bornova

Bornova ilçesinde 9 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Gökdere Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Ceylan Sokak, Kale Sokak ve Çiğdem Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3651643’tür.

Aynı gün 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Erzene ve Evka 3 mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Erzene Mahallesi’nde 124/1. Sokak ile 113/13. Sokak, Evka 3 Mahallesi’nde ise Şehitler Caddesi, Şehit Taha Carım Caddesi, 124. Sokak ve çok sayıdaki bağlantılı sokak etkilenecektir. Kesinti ID’si 3652289’dur.

Yine 14.00 ile 14.30 saatleri arasında Evka 3 ve Erzene mahallelerinde başka bir planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3652292’dir.

Ayrıca 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Evka 3 ve Erzene mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Evka 3 Mahallesi’nde 124. Sokak, Şehit Taha Carım Caddesi ve 127/1. Sokak; Erzene Mahallesi’nde 124/1. Sokak, 113/13. Sokak ve 113. Sokak çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3652294’tür.

Aynı gün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Mevlana Mahallesi’nde planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti; 1754. Sokak, 1751/1. Sokak, 1751/2. Sokak, 1755. Sokak, 1759/3. Sokak, 1758. Sokak, 1757. Sokak, 1756. Sokak, 1760. Sokak, 1776. Sokak, 1751/5. Sokak ve 1751. Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3652493’tür.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinde 9 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahriye Üçok Mahallesi’nde üç ayrı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İlk kesinti; 1763. Sokak, 1762/2. Sokak, 1762/1. Sokak, 1762. Sokak, Berin Taşan Sokak, Rüştü Sardağ Caddesi, Latife Hanım Sokak, Girne Bulvarı, 1854. Sokak, 1824. Sokak, 1822. Sokak, 1766. Sokak, 1769. Sokak ve 1764. Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3650007’dir.

İkinci kesinti; Latife Hanım Sokak, Rüştü Sardağ Caddesi, 1671. Sokak ve 1764. Sokak çevresinde uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3650012’dir.

Üçüncü kesinti ise 1671. Sokak, 1762. Sokak, 1763. Sokak, 1766. Sokak ve 1778. Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3650013’tür.

Aynı gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti; Doçent Doktor Bahriye Üçok Bulvarı, Şehit Bersan Doğantekin Parkı içi yolu, Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak, 1841. Sokak, Cevdet Bilsay Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 1841/1. Sokak, 1841/2. Sokak ve 1841/3. Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3650020’dir.

Yine 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Cumhuriyet Mahallesi’nde 7535/1. Sokak ve 7535. Sokak, Örnekköy Mahallesi’nde ise 7539. Sokak, 7548. Sokak, 7548/1. Sokak, 7548/2. Sokak, Fatih Yürektürk Parkı içi yolu, 7557. Sokak’tan 7549. Sokak’a kadar uzanan birçok sokak ile 6601. Sokak çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3652341’dir.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde 9 Mart 2026 tarihinde 10.30 ile 14.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy ve Sekiz Eylül mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 163. Sokak, Atatürk Bulvarı, Kemalpaşa Stadı Caddesi, Şehit Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu Caddesi, Kemalpaşa Belediyesi Açık Otoparkı içi yolu, 152. Sokak, 153. Sokak, 157. Sokak, 157/2. Sokak, 159. Sokak, 160. Sokak, 161. Sokak ve 162. Sokak; Sekiz Eylül Mahallesi’nde ise 143. Sokak ve İzmir Caddesi çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3652389’dur.

Konak

Konak ilçesinde 9 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Halkapınar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 1203/2. Sokak, 1203/10. Sokak ve 1203/1. Sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3651745’tir.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde 9 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Ocaklı, Birgi, Bucak, Cevizalan, Hacıhasan, Kemer, Kutlubeyler, Üçkonak, Beyazıtlar, Büyükavulcuk, Gerçekli, Küçükavulcuk ve Zafer mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, bu mahallelere bağlı çok sayıdaki cadde, sokak, küme evi ve bağlantı yollarını kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3652460’tır.

Seferihisar

Seferihisar ilçesinde 9 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Tepecik Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti; 115. Sokak, Bahçeköy Önü Küme Evleri, Tepecik Caddesi, 111. Sokak, Bahçeköy Küme Evleri, 101. Sokak’tan 118. Sokak’a kadar uzanan çok sayıdaki sokak ile Kavakdere Caddesi ve Kuşadası Caddesi çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3652283’tür

Aynı gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Turgut ve Ulamış mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Turgut Mahallesi’nde Çiçek Sokak, Depo Sokak, Ege Sokak, Gazi Paşa Sokak, Pınar Sokak, Tepe Sokak, Yakıcılar Sokak, Bozyer Küme Evleri, Demokrasi Meydanı Çıkmaz Sokak, Araplar Küme Evleri, Cami Sokak ve Eğitim Sokak; Ulamış Mahallesi’nde ise 1432/5. Sokak çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3652393’tür.

Selçuk

Selçuk ilçesinde 9 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 13.00 saatleri arasında Barutçu, Zafer, İsa Bey, Atatürk ve Belevi mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti; Selçuk Yolu Sokak, Civaşır Sokak, Pranga Mevkii Küme Evleri, Selçuk İzmir Yolu, Tarış Arkası Küme Evleri, Kuyumcu Mevkii Küme Evleri, 2048. Sokak, 2050. Sokak, 2049. Sokak, Andon Boğazı Mevkii, Korudağ Mevkii, Şarapçı Kuyu Mevkii ve Çorak Mevkii çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3652444’tür.

Tire

Tire ilçesinde 9 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Somak ve Dağdere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Somak Mahallesi’nde Somak Köyü ve Somak Cumhuriyet Sokak, Dağdere Mahallesi’nde ise Darı Deresi Küme Evleri, Orta Sokak, Dağdere Cumhuriyet Sokak, Dağdere Dere Sokak, Dağdere Okul Sokak, Hacı Şükrü Küme Evleri, köy içi yol ve Dağdere Yolu çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3651019’dur.

Torbalı

Torbalı ilçesinde 9 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Arslanlar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3652360’dır.

Aynı gün 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Özbey, Ahmetli, Kaplancık, Çaybaşı, Cumhuriyet, Kuşçuburun, Muratbey, Yeniköy, Yeni, Yemişlik ve Torbalı mahallelerinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti, belirtilen mahallelerdeki çok sayıdaki cadde, sokak, köy içi yol ve bağlantı yolunu kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3652383’tür.

Yine 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Cumhuriyet ve Ertuğrul mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ertuğrul Mahallesi’nde 3002. Sokak, 3007. Sokak, 3011. Sokak, 3013. Sokak, 3020. Sokak, 3018. Sokak, 3016. Sokak, Sadık İleri Bulvarı, Necati Doğanoğlu Sokak ve 3022. Sokak çevresi etkilenecektir. Kesinti ID’si 3652386’dır.

Urla

Urla ilçesinde 9 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kalabak Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti; 3320. Sokak, 3332. Sokak, 3263. Sokak, 3306. Sokak, 3342. Sokak, 3346. Sokak, 3016. Sokak, 3340. Sokak, İzmir Çeşme Otoyolu, Muammer Aksoy Caddesi, Kocadağ Sokak ve çok sayıdaki bağlantılı sokak çevresini kapsayacaktır. Kesinti ID’si 3652415’tir.