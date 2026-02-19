İzmir iftar çadırı yerleri! 19 Şubat-19 Mart Bornova, Selçuk, Buca, Karşıyaka, Konak iftar çadırları nerede?

Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin 81 ilinde hem belediyeler hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından iftar çadırları kurulacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda kurulacak olan iftar çadırlarında ücretsiz olarak vatandaşlar oruçlarını açabilecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'de kurulacak olan iftar çadırı yerleri açıklandı. Peki Bornova, Selçuk, Buca, Karşıyaka, Konak iftar çadırları nerede? İzmir İftar çadırı yerleri...

İZMİR İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir'de 4 farklı noktada iftar çadırı kurulacak. Konak Polis Evi, Konak Hisar Camii, Bayraklı Şehir Hastanesi ve Bornova Saygılı Camii'nde kurulacak olan iftar çadırlarında vatandaşlar Ramazan ayı boyunca oruçlarını açabilecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ise her gün farklı bir ilçede iftar çadırının kurulacağı açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihlere göre iftar çadırlarının kurulacağı yerler şöyle:

19.02.2026 – GAZİEMİR: Atıfbey Kapalı Pazar Yeri

20.02.2026 – BAYRAKLI: Org. Nafiz Gürman Kapalı Pazar Yeri

21.02.2026 – BAYINDIR: Bayındır Kapalı Pazar Yeri

22.02.2026 – TİRE: Hangar Kapalı Tren İstasyonu

23.02.2026 – BUCA: Kozağaç Kapalı Pazar Yeri

24.02.2026 – MENDERES: Menderes Kapalı Pazar Yeri

25.02.2026 – TORBALI: Ayrancılar Kapalı Pazar Yeri

26.02.2026 – KARŞIYAKA: Volkan Vedat Akay Parkı (1671 Sok. İZBAN Yanı)

27.02.2026 – BORNOVA: Doğanlar Kapalı Pazar Yeri

28.02.2026 – ÖDEMİŞ: Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu

01.03.2026 – ÇİĞLİ: Evka 2 Kapalı Pazar Yeri

02.03.2026 – BALÇOVA & NARLIDERE: Teleferik Kapalı Pazar Yeri ve Narlıdere Kapalı Pazar Yeri

03.03.2026 – GÜZELBAHÇE: Belediye Düğün Salonu

04.03.2026 – FOÇA: Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu

05.03.2026 – KİRAZ: Cem Yazan Kapalı Pazar Yeri

06.03.2026 – BEYDAĞ: 2 Eylül Kurtuluş Parkı (Mareşal Fevzi Çakmak Cd.)

07.03.2026 – SEFERİHİSAR: Seferihisar Kapalı Pazar Yeri

08.03.2026 – MENEMEN: Cumhuriyet Meydanı

09.03.2026 – SELÇUK: Selçuk Açık Pazar Yeri (Türkmen Pazar Alanı)

10.03.2026 – KONAK KEMERALTI: Milli Kütüphane Caddesi

11.03.2026 – KEMALPAŞA: Rekreasyon Alanı

12.03.2026 – KINIK: Cumhuriyet Meydanı (Yağış durumunda Poyracık Kapalı Pazar Yeri)

13.03.2026 – DİKİLİ: Atatürk Meydanı (Yağış durumunda Dikili Kapalı Pazar Yeri)

14.03.2026 – BERGAMA: Cumhuriyet Meydanı

15.03.2026 – ALİAĞA: Demokrasi Meydanı

16.03.2026 – KARABAĞLAR: Vatan Kapalı Pazar Yeri (Kadir Gecesi)

17.03.2026 – KARABURUN: Mordoğan Merkez

18.03.2026 – ÇEŞME: Çeşme Meydanı

19.03.2026 – URLA: Urla Meydanı