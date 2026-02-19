İzmir iftar çadırı yerleri! 19 Şubat-19 Mart Bornova, Selçuk, Buca, Karşıyaka, Konak iftar çadırları nerede?

Kategoriler
Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin 81 ilinde hem belediyeler hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından iftar çadırları kurulacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda kurulacak olan iftar çadırlarında ücretsiz olarak vatandaşlar oruçlarını açabilecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'de kurulacak olan iftar çadırı yerleri açıklandı. Peki Bornova, Selçuk, Buca, Karşıyaka, Konak iftar çadırları nerede? İzmir İftar çadırı yerleri...
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir'de 4 farklı noktada iftar çadırı kurulacak. Konak Polis Evi, Konak Hisar Camii, Bayraklı Şehir Hastanesi ve Bornova Saygılı Camii'nde kurulacak olan iftar çadırlarında vatandaşlar Ramazan ayı boyunca oruçlarını açabilecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ise her gün farklı bir ilçede iftar çadırının kurulacağı açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihlere göre iftar çadırlarının kurulacağı yerler şöyle:
19.02.2026 – GAZİEMİR: Atıfbey Kapalı Pazar Yeri
20.02.2026 – BAYRAKLI: Org. Nafiz Gürman Kapalı Pazar Yeri
21.02.2026 – BAYINDIR: Bayındır Kapalı Pazar Yeri
22.02.2026 – TİRE: Hangar Kapalı Tren İstasyonu
23.02.2026 – BUCA: Kozağaç Kapalı Pazar Yeri
24.02.2026 – MENDERES: Menderes Kapalı Pazar Yeri
25.02.2026 – TORBALI: Ayrancılar Kapalı Pazar Yeri
26.02.2026 – KARŞIYAKA: Volkan Vedat Akay Parkı (1671 Sok. İZBAN Yanı)
27.02.2026 – BORNOVA: Doğanlar Kapalı Pazar Yeri
28.02.2026 – ÖDEMİŞ: Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu
01.03.2026 – ÇİĞLİ: Evka 2 Kapalı Pazar Yeri
02.03.2026 – BALÇOVA & NARLIDERE: Teleferik Kapalı Pazar Yeri ve Narlıdere Kapalı Pazar Yeri
03.03.2026 – GÜZELBAHÇE: Belediye Düğün Salonu
04.03.2026 – FOÇA: Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu
05.03.2026 – KİRAZ: Cem Yazan Kapalı Pazar Yeri
06.03.2026 – BEYDAĞ: 2 Eylül Kurtuluş Parkı (Mareşal Fevzi Çakmak Cd.)
07.03.2026 – SEFERİHİSAR: Seferihisar Kapalı Pazar Yeri
08.03.2026 – MENEMEN: Cumhuriyet Meydanı
09.03.2026 – SELÇUK: Selçuk Açık Pazar Yeri (Türkmen Pazar Alanı)
10.03.2026 – KONAK KEMERALTI: Milli Kütüphane Caddesi
11.03.2026 – KEMALPAŞA: Rekreasyon Alanı
12.03.2026 – KINIK: Cumhuriyet Meydanı (Yağış durumunda Poyracık Kapalı Pazar Yeri)
13.03.2026 – DİKİLİ: Atatürk Meydanı (Yağış durumunda Dikili Kapalı Pazar Yeri)
14.03.2026 – BERGAMA: Cumhuriyet Meydanı
15.03.2026 – ALİAĞA: Demokrasi Meydanı
16.03.2026 – KARABAĞLAR: Vatan Kapalı Pazar Yeri (Kadir Gecesi)
17.03.2026 – KARABURUN: Mordoğan Merkez
18.03.2026 – ÇEŞME: Çeşme Meydanı
19.03.2026 – URLA: Urla Meydanı