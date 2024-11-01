İzmir Karabağlar'da elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

01 Kasım 2024 11:13 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:15

1 Kasım günü İzmir'in birkaç ilçesinde elektrik kesintisi yaşanırken vatandaşlar ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Cuma günü erken saatlerde başlayan arıza çalışmaları henüz sonlanmazken ilçeler ve mahalleler belli oldu.

Bugün İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar elektriklerin geleceği saati bekliyor. GDZ internet sitesinde yer alan bilgilere göre İzmir'de elektrik arızasının biteceği saat netleşti. İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 KASIM? Karabağlar'da 09.00'da başlayan kesinti Yüzbaşı Şerafettin ( 3960/1. Sk. 3960/2. Sk. 3915. Sk. 3930. Sk. 3932. Sk. 3933. Sk. 3940. Sk. 3951. Sk. 3951/1. Sk. 3952. Sk. 3953. Sk. 3954. Sk. 3955. Sk. 3955/1. Sk. 3956. Sk. 3956/1. Sk. 3957. Sk. 3958. Sk. 3959. Sk. 3960. Sk. ) Yurdoğlu ( 3946/8. Sk. 3946/2 ) bölgelerini kapsarken 15.00'te sona erecek. Aliağa Kalabak ( KALABAK CUMHURİYET Göl Sk. Hasan Ağa Sk. Kuyular Sk. Merkez 1 Sk. Zeki Sk. Çevre Yolu Cd. Çeşme 1 Sk. Kalabak Köyü ) Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Karakuyular Kümeevleri Hacıömerli Köyü ) bölgelerinde de 15.00 civarında sonlanacak. Bayındır'da Kızılcaova, Çırpı Cami, Hasköy, Yeşilova, Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler ) bölgelerinde yaşanan kesinti 17.00'de bitecek. Beydağ'da Kurudere ( Kurudere Köyü İç Yolu Patıka Kurudere Köyü ), Karaoba ( ÇİFTEKUYULAR ), Eğridere bölgelerindeki kesinti 16.00'da bitecek. İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İzmir Gaziemir'de Atıfbey ( 67. Sk. Akçay Cd. Etiler Cd. 72. Sk. ) bölgelerinde yaşanan arıza 12.00'ye kadar devam edecek. Ödemiş'te Kurucuova'da 12.15'te bitecek olan kesinti Balabanlı, Gereli ( GERELİ KÜME EVLERİ ), Ertuğrul, Ovakent, Karakova, Emmioğlu ( Şeytanlı Kraağaç çiftlik küme evleri ), Umurbey, Yolüstü bölgelerinde 15.00'e kadar devam edecek. Tire Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU ), Yeniçiftlik bölgelerinde kesinti 17.00'ye kadar sürerken Musalar ( Musalar Köyü Musalar Köyü İç Yolu ), Başköy ( akkaya mevkıı patika yol KOĞUK KAYA akmescit YEŞİLDERE Başköy Başköy Köyü İç Yolu kureys 2. karsıyaka dag yolu ), Çayırlı ( KARACAOĞLAN KÜME EVLER KARŞIYAKA ÇAYIRLI YOL ÜSTÜ Çayırlı Köyü İç Yolu ), Çukurköy ( çukurköy yolu dağ Çukurköy Çukurköy Köyü İç Yolu ), Hisarlık ( YUVALI SELÇUK Hasançavuşlar Köyü İç Yolu Hisarlık Köyü ara yol hısarlık ova yolu yuvalı HİSARLIK YUVALI YOLU ), Kaplan ( çukurköy ceritler yolu KAPLAN ), Karateke ( isimsiz3 ), Turan ( YIHGINTAŞ KUMEEVLERİ YIĞINTAŞ KÜME EVLER yığıntas yıgıntas yığıntaş küme evleri mevkii iç yolu ), Ortaköy ( YAYLA KÜME EVLER ORTAKÖY YAYLA (KÜME EVLER) ortaköy yayla küme evleri kayalı mvk. Ortaköy Köyü İç Yolu ORTAKÖY YAYLA Yemişler Köyü ), Somak ( İNCİRLİOVA YOLU incirliova yolu küme evler ), Topalak ( TOPALAK KOY YOLU Topalak Köyü Topalak Köyü İç Yolu MERSİNDERE ), Toparlar ( Toparlar Köyü İç Yolu Toparlar Yolu ), Yemişler ( Yemişler Köyü İç Yolu ), İbni Melek ( SELÇUK CAD. OVA YOLU turan mah. karapınar mevkıı ), Akçaşehir ( BELEVİ YOLU Akcasehir Camii Sk. Akçaşehir Köyü İç Yolu Akşehir Yolu Maden Sk. Sirsir Sk. akcasehir degirmen AKKUYU KUME EVLERİ ), Akyurt ( Akyurt Köyü Akyurt Köyü İç Yolu AKYURT YOLU ), Alaylı ( Alaylı Köyü İç Yolu Alaylı Yolu ), Büyükkale, Kurşak ( Kurşak Köyü İç Yolu Kurşak Yolu ), Akmescit ( Akmescit Köyü Akmescit Köyü İç Yolu akmescıd akkaya kume evleri ), Alacalı, Armutlu ( Yemişler Yolu Armutlu köyü iç yol ARMUTLU armutlu ara yol ) bölgelerinde 17.00'ye kadar devam edecek. Urla'da ise 1 Kasım günü Atatürk ( 2142 2170/1 2025. Sk. 2026 2157. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2161. Sk. 2160. Sk. 2168 2169. Sk. 2189. Sk. NEYZEN TEVFİK 2176. Sk. 2170. Sk. 2173. Sk. 2175 ) bölgelerinde geçerli olan kesinti 15.00'te sona erecek. İlgili Haberler Togg zirveyi kimseye kaptırmadı! Elektrikli araç pazarının lideri oldu 2025'e damga vuracak elektrikli SUV geliyor! İki otomobil devi güçlerini birleştirdi