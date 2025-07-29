İzmir Konak, Bornova su kesintisi 29-30 Temmuz! İZSU 22 saat suların olmayacağını açıkladı

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre bugün İzmir'in Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarında bağlantı çalışması gerçekleştirilecek.

Bağlantı çalışması nedeniyle Konak ve Bornova ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar tarafından İzmir Konak, Bornova su kesintisi ne zaman biteceği merak ediliyor.

KONAK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 29-30 TEMMUZ?

İzmir'in Konak ilçesinde çalışmalar nedeniyle 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00'dan itibaren su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintisinin 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 08.00'de sona ermesi bekleniyor.

Konak ilçesinde su kesintisinden etkilenen mahalleler ise şöyle:

"Millet, Mehtap, Zeybek, Ferahlı, İsmet Paşa, Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Yavuz Selim, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif ve Levent mahalleleri."

BORNOVA SULAR NE ZAMAN GELECEK 29-30 TEMMUZ?

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre Bornova ilçesinde ise Çamkule ve Meriç Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinin 30 Temmuz sabah saat 08.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.