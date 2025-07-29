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 | Hüseyin Bahcivan

İzmir Konak, Bornova su kesintisi 29-30 Temmuz! İZSU 22 saat suların olmayacağını açıkladı

İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İki ilçede toplam 21 mahalleyi etkileyen su kesintisinin 22 saat süreceği açıklandı. Vatandaşlar tarafından İzmir Konak, Bornova suların ne zaman geleceği araştırılıyor. Konuyla ilgili İZSU açıklama yaptı.

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İzmir Konak, Bornova su kesintisi 29-30 Temmuz! İZSU 22 saat suların olmayacağını açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:28

tarafından açıklanan bilgilere göre bugün 'in Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarında bağlantı çalışması gerçekleştirilecek.

Bağlantı çalışması nedeniyle ve ilçelerinin bazı mahallelerinde yaşanacak. Vatandaşlar tarafından İzmir Konak, Bornova su kesintisi ne zaman biteceği merak ediliyor.

İzmir Konak, Bornova su kesintisi 29-30 Temmuz! İZSU 22 saat suların olmayacağını açıkladı

KONAK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 29-30 TEMMUZ?

İzmir'in Konak ilçesinde çalışmalar nedeniyle 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00'dan itibaren su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintisinin 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 08.00'de sona ermesi bekleniyor.

Konak ilçesinde su kesintisinden etkilenen mahalleler ise şöyle:

"Millet, Mehtap, Zeybek, Ferahlı, İsmet Paşa, Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Yavuz Selim, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif ve Levent mahalleleri."

İzmir Konak, Bornova su kesintisi 29-30 Temmuz! İZSU 22 saat suların olmayacağını açıkladı

BORNOVA SULAR NE ZAMAN GELECEK 29-30 TEMMUZ?

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre Bornova ilçesinde ise Çamkule ve Meriç Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinin 30 Temmuz sabah saat 08.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

ETİKETLER
#konak
#su kesintisi
#bornova
#izsu
#İzmir
#Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi
#Aktüel
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