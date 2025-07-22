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 | Sumru Tarhan

İzmir Konak'ta 24 saatlik su kesintisi! Karşıyaka, Torbalı, Urla ve Foça'da suların geleceği saat belli oldu

İZSU, İzmir su kesinti bilgilerini paylaşmaya devam ederken İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusunu soran vatandaşlara bilgilendirme duyurusu yapıldı. Konak'ta meydana gelen 24 saatlik su kesintisi sonrasında Karşıyaka, Torbalı, Urla ve Foça'da suların geleceği saat netleşti.

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İzmir Konak'ta 24 saatlik su kesintisi! Karşıyaka, Torbalı, Urla ve Foça'da suların geleceği saat belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:06

'de 22 Temmuz Salı günü meydana gelen su arızası için ekipler çalışmalarına başladı. Erken saatlerde birçok bölgede meydana gelen hakkında bilgilendirme yaptı. çalışması nedeniyle 'ta 24 saat boyunca sular olmayacak.

İZSU İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ 22 TEMMUZ

22 Temmuz Salı günü 09.00'da başlayan kesinti 23 Temmuz Çarşamba günü 09.00'a kadar devam ederken kesinti nedeni "Üçyol metro inşaatının devam etmesi için deplasesi yapılan 600'lük hattın Q1000'lik hatta bağlantı çalışmaları sebebi" olarak belirlendi.

İzmir Konak'ta 24 saatlik su kesintisi! Karşıyaka, Torbalı, Urla ve Foça'da suların geleceği saat belli oldu

Etkilenecek mahallaler arasında Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu, Çahabey, Akarcalı mahalleleriyer aldı. Konak'ta yaşayan vatandaşlar için sular yarın sabah 09.00'a kadar kesik olacak. İZSU, resmi internet sitesinden "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir." notunu paylaştı.

İzmir Konak'ta 24 saatlik su kesintisi! Karşıyaka, Torbalı, Urla ve Foça'da suların geleceği saat belli oldu

İZMİR SU KESİNTİSİ TORBALI, FOÇA, URLA, KARŞIYAKA

22 Temmuz Salı günü arıza bakım çalışmaları bölgesi arasında Karşıyaka ALAYBEY, TERSANE Mahalleleri yer aldı. Su kesintisi 1683 SOKAK NO:9 önü meydana gelen branşman arızası nedeni ile 09.30'da başlarken 10.30'a kadar sürecek.

Seferihisar CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK, TURABİYE bölgelerinde kesinti 09.30 ile 11.30 aralığında yaşanırken, Torbalı MURATBEY'de kesinti 09.51 ile 13.51 aralığında gerçekleşecek. Urla GÜLBAHÇE'de arıza 08.57 ile 10.57 aralığında giderilecek.

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#konak
#su kesintisi
#metro
#izsu
#İzmir
#Aktüel
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