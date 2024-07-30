İzmir Menemen'de makilik alan yangınında çalışmalar sürüyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Temmuz 2024 12:16 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:20
30 Temmuz günü İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen orman yangını vatandaşları endişelendirirken Menemen'de yangın söndürüldü mü merak ediliyor. Son dakika olayıyla ilgili son durum bilgisi de paylaşıldı.
Bugün sabah saatlerinde meydana gelen makilik alan yangınında dumanların yükselmesiyle beraber ihbar sonucunda ekipler olay yerine sevk edildi.
İZMİR MENEMEN SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
30 Temmuz günü İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyorken henüz kontrol altına alınmadı.
10.10 civarında Göktepe Mahallesi'nde olan makilik alan yangının sebebi henüz belirlenemezken İzmir orman bölge müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın yerinden görüntüler:
Kaynak: TGRT Haber