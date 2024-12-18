İzmir Ödemiş, Karaburun ve Seferihisar’da su kesintisi yaşanıyor! İZSU kesintinin biteceği saati paylaştı

18 Aralık 2024 11:20 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:24

İZSU aracılığıyla İzmir'de yaşanan su kesintilerinin biteceği saati öğrenebiliyoruz. 18 Aralık Çarşamba günü İzmir Ödemiş, Çeşme ve Karaburun'da meydana gelen kesintinin bitiş saati belli oldu.

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Bugün İzmir​'in birkaç ilçesinde meydana gelen su arızası sonrasında saat kaçta biteceği araştırılmıştı. Erken saatlerde başlayan arıza için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

18 Aralık günü kesintilerine göre Çeşme Musalla Mahallesi’nde, 18.12.2024 tarihinde saat 10.15 ile 13.00 arasında ana boru arızası nedeniyle 1003 Sokak ve çevresinde yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi yaşanacak.

Bugün Karaburun İskele Mahallesi’nde 10.00 ile 12.00 arasında ana boru arızasından dolayı Kepez Caddesi, Hastane Sokağı ve Saipaltı Küme Evleri’nde 2 saat su kesintisi olacak.

Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi’nde, 18.12.2024 tarihinde saat 10:30 ile 11:30 arasında bölge sayaç arızası nedeniyle Alim Dağhan Caddesi’nde (Dadaş Market önü) yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ödemiş’in Bozdağ, Süleymanlar, Küre, Küçükören, Hamam, Güney, Çayır, Çamlıca, Küçükavulcuk, Tekke, Bayezitler ve Demirdere Mahallelerinde, 18.12.2024 tarihinde saat 09:00 ile 18:00 arasında GDZ EDAŞ’ın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinden kaynaklı yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanabilir.

Seferihisar’ın Ulamış ve Düzce Mahallelerinde, 18.12.2024 tarihinde saat 09:00 ile 16:00 arasında GDZ Elektrik’in bakım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi yaşanacağından, su basıncında düşüklük ve su kesintisi yaşanması beklenmektedir.