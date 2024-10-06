İzmir Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde suların ne zaman geleceği açıklandı

06 Ekim 2024 16:26 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:28

6 Ekim Pazar günü İzmir'in Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Ödemiş ilçesinde sular 7 Ekim saat 17.00'da gelecek. 42 saat süren su kesintisinin nedeni açıklandı.

Meteoroloji'ye göre bu hafta sonu (5 - 6 Ekim) İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'ye göre bu hafta sonu (5 - 6 Ekim) İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar artıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı bazı mahallelerde 5 Ekim Cumartesi günü başlayan su kesintisi hala devam ediyor.

Gece saatlerinde başlayan su kesintisinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK, SAAT KAÇTA?

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Başova Yaylası Mahallesi'nde meydana gelen pompa motor arızası nedeniyle yaşanan su kesintisi Suçıktı, Tosunlar, Dereuzunyer ve Derebebekler mahallelerini etkiledi.

İZSU yetkilileri tarafından açıklanan bilgilere göre 5 Ekim saat 22.15'te başlayan su kesintisinin 7 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de sona ermesi planlanıyor.

İZMİR TİRE - TORBALI SULAR NE ZAMAN GELECEK 6 EKİM?

Tire ilçesinde ana boru arızası nedeniyle yaşanan su kesintisi Boynuyoğun mahallesini etkiledi.

Boynuyoğun mahallesinde suların 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece saat 02.00 sıralarında gelmesi bekleniyor.

Torbalı ilçesinde ise Ahmetli, Yeniköy, Özbey, Eğerci ve Kaplancık mahallelerinde saat 13.00'dan itibaren başlayan su kesintisinin saat 19.00 sıralarında sona erecek.

İZMİR BORNOVA, MENDERES SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Bornova ilçesinin Atatürk mahallesinde sabah saatlerinde başlayan su kesintisi 17.00'da bitecek.

Menderes ilçesinin ise Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet mahallelerinde meydana gelen su kesintisi ise 17.25 sıralarında sona erecek.