İzmir Ödemiş, Urla, Buca su kesintisi ne zaman sona ereceği açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

26 Aralık 2024 16:39 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:51

26 Aralık Perşembe günü İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir'in Ödemiş, Urla ve Buca ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ arıza nedeniyle meydana gelen Ödemiş, Urla ve Buca'da su kesintisinin ne zaman sona ereceğini açıkladı. Urla'da sular tahmini verilere göre 20.00'de geri gelecek.

Bugün öğle saatlerinin ardındanİzmir'de elektrik ve ana boru arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İSKİ ekipleri tarafından arızaları ortadan kaldırmak ve vatandaşlara tekrardan su sağlamak için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlar tarafından İzmir Urla, Ödemiş ve Buca su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İZMİR ÖDEMİŞ, URLA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? İzmir'in Urla ilçesine bağlı Gülbahçe mahallesinde TEDAŞ'ın enerji kaynaklı arızasından dolayı meydana gelen su kesintisi saat 15.45'te başladı. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kesinti saat 20.00'de sona erecek ve bölgeye tekrardan sular gelecek. Ödemiş ilçesinin ise Konaklı ve Türkmen mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Türkmen Mahallesi'nde saat 12.40 sıralarında ana boru arızası nedeniyle meydana gelen su kesintisinin saat 16.40 sıralarında düzeltileceği tahmin ediliyordu. Konaklı ilçesinde ise depo temizliği nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin 20.30'da sona ermesi bekleniyor. İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK? Buca ilçesinin Seyhan mahallesini etkileyen ana boru arızası nedeniyle saat 15.30'dan beri bölgeye su verilemiyor. 722/4 Sokak içerisinde meydana gelen su arızası nedeniyle meydana gelen zorunlu su kesintisinin 17.30'da sona ereceği tahmin ediliyor. İlgili Haberler İzmir'de dehşete düşüren olay! Müftülük çalışanı intikam için öldürüldü Ankara Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek? ASKİ açıklama yaptı