İzmir polis karakoluna kim saldırdı, yakalandı mı? 2 polis şehit oldu

İzmir'in Balçova ilçesinde yer alan Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis Memuru Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memuru Murat Dağlı hafif yaralandı.

Vatandaşlar tarafından İzmir karakol saldırısı kim yaptı, yakalandı mı soruları araştırılmaya başlandı.

İZMİR KARAKOL SALDIRISI KİM YAPTI, YAKALANDI MI?

İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan saldırının 16 yaşındaki bir çocuk tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Bakan Yerlikaya konuyla ilgili açıklamasında "Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklama ise şöyle:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum.

Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."