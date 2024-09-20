İzmir Seferihisar elektrik kesintisinde çalışmalar devam ediyor
20 Eylül günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen elektrik arıza çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanıyor. Bugün erken saatlerde başlayan kesintinin saat kaçta sona ereceği belli oldu.
Bugün erken saatlerde Seferihisar'da başlayan çalışmalar henüz sonlanmadı.
Planlanan bakımlar arasında yer alan kesintide ekiplerin çalışması devam ederken vatandaşlar da ne zaman biteceğini bekliyor.
İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
20 Eylül günü Seferihisar Hıdırlık ( 2186/1 2186/2 2186/8 Sk. 2199 Sk. KUŞADASI 2186/4 2184/9 2184/2 2186/5 2186/5 2186/3 2184/3 2186/10 100/10. Sk. 2184 2186 2184/5 ), Tepecik bölgelerindeki arıza çalışmaları 09.00'da başladı.
Planlamaya göre 13.00'te bitmesi beklenirken henüz sonlanmadı.
Kısa süre içerisinde elektriklerin gelmesi bekleniyor.
İZMİR KARABURUN KESİNTİ 20 EYLÜL
Karaburun ilçesinde arıza çalışmalarının
Yayla ( YAYLA Yaylaköy Yolu ), Bozköy ( AKÇEKİLİSE 1119 1120 1111 1106 1112 KOLCA Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Yolu Taşkın Deniz Sk. Yıldıztepe Sitesi Çamlık 1121 GAZİ MUSTAFA KEMAL ), Hasseki ( HASSEKİ yatak küme evler Cikmaz Hasseki Yolu Hastayiz Sakıztepe Sitesi İç Yolu Tenha ), Saip ( 3200 3142 3123 3106 3113 3116 3129 3128 3132 3105 3120 3127 3110 3107 3136 3112 3114 3118 3115 3103 3131 3133. Sk. Nergis Sitesi Sk. İzmir Cd. 3108 3139 3111 3137 3109 3126 ), Sarpıncık ( sarpıncık Sarpıncık Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık Yolu ), Tepeboz ( yok Ayışığı Sitesi Tepeboz Yolu Yeniliman YENİLİMAN TEPEBOZ )
İskele ( 2256 2247 BODRUM BURGAZ okul 2266 2274 2224 2250 2148 2111 2297 KUYUCAK DEĞİRMEN 2235 2259 104. Sk. 105. Sk. 2215. Sk. 2250. Sk. 2252. Sk. 2255. Sk. 2298. Sk. Ada Sk. Akasya Sk. Akvaryum Sitesi Sk. Aslanburnu Cd. Azmak Cd. Bambu Sk. 2270 Burgaz Cd. Burgaz. Cd. Deliklitaş Cd. Deniz 2. Sk. Deniz Sk. Dere Sk. 2180 Ekinece Sk. Fehim Aytekin Cd. Fener Sk. Gül Sk. Halil Altın Cd. Hisarcık Sk. Hükümet Cd. Karaburun Karayer Cd. Kepez Cd. Kubilay Sk. Liman Cd. Mine Sk. Okul Sk. ORKİDE Oruç Reis Sk. Papatya Sk. Piri Reis Sk. Radika Seyranyüzü Cd. Tarişbank Sitesi Turgutreis Sk. Yasemin Sk. Yaya Yolu Sk. Yağhane 1 Sk. Zambak Sk. Çınaraltı İnci Sk. İskele Cd. İsmet Kırant Sk. 2233 2220 fesleğen 2175 IHLAMUR 2155 DENİZ SEYRANYÜZÜ 2205 2253 PELİT ADA ÇINAR 2216 2275/2 2276 2290 2280 2282 YAĞHANE 2 2299 2296 2228 2118 HARMANYERİ 5 2236 2241 2115 2292 2214 2279 2298 2207 2302 2230 102. Sk. 103. Sk. ) bölgelerini kapsadığı eklendi ve 15.00'te sona ereceği belirtildi.