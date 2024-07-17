İzmir Selçuk'ta ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

17 Temmuz 2024 15:54 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:56

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının sayısı da giderek artmaya başladı.

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı olan Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 15.28 sıralarında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

İZMİR SELÇUK ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekipler tarafından hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediliyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ve 4 yer ekibi tarafından çalışmalar sürdürülüyor.