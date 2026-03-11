Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir su kesintisi 11 Mart! İZSU Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İzmir Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği taraftarlar tarafından merak ediliyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalara göre İzmir genelinde birçok ilçede bugün sabah saatlerinden itibaren su kesintisi meydana geldi. İZSU tarafından İzmir su kesintisi son dakika bilgileri açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından arıza kaynaklı meydana gelen İzmir su kesintilerinin ne zaman, saat kaçta sona ereceği belli oldu. Peki Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte İZSU İzmir su kesintisi listesi 11 Mart...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir su kesintisi 11 Mart! İZSU Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 11:04

İzmir su kesintisi listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü () tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'in Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde meydana gelen arızalar sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan arızalardan dolayı birçok mahallenin etkilendiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek merak ediliyor.

İzmir su kesintisi 11 Mart! İZSU Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ 11 MART

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'in Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintileriyle ilgili yapılan açıklamalar ve detaylar şöyle:

Karabağlar Su Kesintisi 11 Mart

Karabağlar ilçesinin Uzundere ve Yaşar Kemal mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru arızası kaynaklı yaşanan su kesintilerinin saat 12.31 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

Konak Su Kesintisi 11 Mart

Konak ilçesinin Altay, Dolaplıkuyu, Sakarya, Süvari, Tuzcu, Ülkü ve Yeni mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre ana boru arızası kaynaklı yaşanan su kesintisinin saat 12.00'de sona ereceği açıklandı.

İzmir su kesintisi 11 Mart! İZSU Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Seferihisar Su Kesintisi 11 Mart

Seferihisar ilçesinin Orhanlı Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru arızası kaynaklı su kesintisinin saat 13.23'te sona ereceği duyuruldu.

Narlıdere Su Kesintisi 11 Mart

İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Yaşanan su kesintisinin branşman arızasından kaynaklandığı bildirildi. Kesintinin saat 11.00'de sona ereceği duyuruldu.

Narlıdere Su Kesintisi 11 Mart

Narlıdere ilçesinin ise Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintisinin saat 11.00'de sona ermesi bekleniyor.

İzmir su kesintisi 11 Mart! İZSU Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Kiraz Su Kesintisi 11 Mart

Kiraz ilçesinin Yeni ve Cumhuriyet mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Arıza kaynaklı yaşanan su kesintisinin Yeni Mahalle'de saat 13.30'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

Ödemiş Su Kesintisi 11 Mart

İZSU'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Seyrekli, Süleyman Demirel, Zafer ve Bozdağ mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Bozdağ ve Seyrekli mahallelerinde yaşanan su kesintisinin saat 12.00'de, Süleyman Demiral ve Zafer mahallelerinde yaşanan kesintinin saat 14.00'te sona ereceği duyuruldu.

ETİKETLER
#izsu
#İzmir Su Kesintisi Gün
#Karabağlar Su Kesintisi
#Konak Su Kesintisi
#Seferihisar Su Kesintisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.