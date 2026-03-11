İzmir su kesintisi 11 Mart! İZSU Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İzmir su kesintisi listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'in Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde meydana gelen arızalar sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan arızalardan dolayı birçok mahallenin etkilendiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek merak ediliyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ 11 MART

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'in Karabağlar, Konak, Seferihisar, Narlıdere, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintileriyle ilgili yapılan açıklamalar ve detaylar şöyle:

Karabağlar Su Kesintisi 11 Mart

Karabağlar ilçesinin Uzundere ve Yaşar Kemal mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru arızası kaynaklı yaşanan su kesintilerinin saat 12.31 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

Konak Su Kesintisi 11 Mart

Konak ilçesinin Altay, Dolaplıkuyu, Sakarya, Süvari, Tuzcu, Ülkü ve Yeni mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre ana boru arızası kaynaklı yaşanan su kesintisinin saat 12.00'de sona ereceği açıklandı.

Seferihisar Su Kesintisi 11 Mart

Seferihisar ilçesinin Orhanlı Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru arızası kaynaklı su kesintisinin saat 13.23'te sona ereceği duyuruldu.

Narlıdere Su Kesintisi 11 Mart

İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Yaşanan su kesintisinin branşman arızasından kaynaklandığı bildirildi. Kesintinin saat 11.00'de sona ereceği duyuruldu.

Narlıdere Su Kesintisi 11 Mart

Narlıdere ilçesinin ise Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintisinin saat 11.00'de sona ermesi bekleniyor.

Kiraz Su Kesintisi 11 Mart

Kiraz ilçesinin Yeni ve Cumhuriyet mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Arıza kaynaklı yaşanan su kesintisinin Yeni Mahalle'de saat 13.30'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

Ödemiş Su Kesintisi 11 Mart

İZSU'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Seyrekli, Süleyman Demirel, Zafer ve Bozdağ mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Bozdağ ve Seyrekli mahallelerinde yaşanan su kesintisinin saat 12.00'de, Süleyman Demiral ve Zafer mahallelerinde yaşanan kesintinin saat 14.00'te sona ereceği duyuruldu.