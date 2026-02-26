İzmir su kesintisi 26 Şubat! İZSU Menemen, Bayraklı, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Urla, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İzmir su kesintisi 26 Şubat listesi paylaşıldı. Listede yer alan bilgilere göre Menemen, Bayraklı, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Urla, Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru arızası, müteahhit çalışması, bölge vana arızası ve elektrik arızası nedeniyle yaşanan su kesintilerinden etkilenen mahalleler duyuruldu. Ekiplerin yaşanan arızaları gidermek için bölgede çalışmalara devam ettiği ve arızaların giderildiği saat açıklandı. Vatandaşlar tarafından İzmir su kesintisi 26 Şubat listesi merak ediliyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ 26 ŞUBAT İZSU

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Balçova ilçesine bağlı olan Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi saat 17.35'te sona erecek. Branşman arızasından kaynaklanan su kesintisini gidermek için ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Karabağlar ilçesinin ise Özgür, Yüzbaşı ve Şerafettin mahallelerinde ise ana boru arızası nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Saat 14.45'te başlayan su kesintisinin 17.45'te sona ermesi bekleniyor.

Kınık ilçesinin Fatih Mahallesi'nde su kesintisi meydana geldi. Ana boru arızası kaynaklı su kesintisinin saat 17.06'da sona ereceği belirtildi.

KİRAZ, URLA, MENEMEN, ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Menemen ilçesinin Gazi, İstiklal ve 30 Ağustos mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Bölgede oluşan pompa bakım çalışmasından dolayı basınç düşüklüğü ve kesintilerin yaşanabileceği belirtildi. 8 sat sürmesi beklenen su kesintisinin 22.13'te sona ermesi bekleniyor.

Urla ilçesinin ise Yaka mahallesinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Mahalleye bağlı Çay Sokak ve civarında yaşanan su kesintisinin 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre Kiraz ilçesinin ise Cumhuriyet Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamada "Yağmursuyu imalatı yapan müteahhit ekiplerinin çalışma yapmasından dolayı Cumhuriyet Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacaktır" ifadeleri yer aldı. Su kesintisinin saat 18.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

Ödemiş ilçesinin ise Seyrekli, Akıncılar, Bengisu, İnönü, Mimar Sinan ve Dolaylar mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Akıncılar, Bengisu, İnönü, Mimar Sinan ve Dolaylar mahallelerinde yaşanan su kesintisinin saat 17.00'de, Seyrekli Mahallesi'nde ise saat 19.00'da sona ermesi bekleniyor.