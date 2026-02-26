Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir su kesintisi 26 Şubat! İZSU Menemen, Bayraklı, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Urla, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Menemen, Bayraklı, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Urla, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir'in bugün 7 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı yaşanan su kesintileri nedeniyle birçok mahalleye su verilemiyor. İZSU tarafından arızaların ne zaman, saat kaçta giderileceğini duyurdu. Vatandaşlar tarafından İzmir su kesintisi listesi merak ediliyor. İZSU Menemen, Bayraklı, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Urla, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir su kesintisi 26 Şubat! İZSU Menemen, Bayraklı, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Urla, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 16:38

İzmir su kesintisi 26 Şubat listesi paylaşıldı. Listede yer alan bilgilere göre , , , Kınık, Kiraz, Urla, Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru arızası, müteahhit çalışması, bölge vana arızası ve elektrik arızası nedeniyle yaşanan su kesintilerinden etkilenen mahalleler duyuruldu. Ekiplerin yaşanan arızaları gidermek için bölgede çalışmalara devam ettiği ve arızaların giderildiği saat açıklandı. Vatandaşlar tarafından İzmir su kesintisi 26 Şubat listesi merak ediliyor.

İzmir su kesintisi 26 Şubat! İZSU Menemen, Bayraklı, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Urla, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ 26 ŞUBAT İZSU

tarafından açıklanan bilgilere göre Balçova ilçesine bağlı olan Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi saat 17.35'te sona erecek. Branşman arızasından kaynaklanan su kesintisini gidermek için ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Karabağlar ilçesinin ise Özgür, Yüzbaşı ve Şerafettin mahallelerinde ise ana boru arızası nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Saat 14.45'te başlayan su kesintisinin 17.45'te sona ermesi bekleniyor.

Kınık ilçesinin Fatih Mahallesi'nde su kesintisi meydana geldi. Ana boru arızası kaynaklı su kesintisinin saat 17.06'da sona ereceği belirtildi.

İzmir su kesintisi 26 Şubat! İZSU Menemen, Bayraklı, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Urla, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

KİRAZ, URLA, MENEMEN, ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Menemen ilçesinin Gazi, İstiklal ve 30 Ağustos mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Bölgede oluşan pompa bakım çalışmasından dolayı basınç düşüklüğü ve kesintilerin yaşanabileceği belirtildi. 8 sat sürmesi beklenen su kesintisinin 22.13'te sona ermesi bekleniyor.

Urla ilçesinin ise Yaka mahallesinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Mahalleye bağlı Çay Sokak ve civarında yaşanan su kesintisinin 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

İzmir su kesintisi 26 Şubat! İZSU Menemen, Bayraklı, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Urla, Ödemiş su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre Kiraz ilçesinin ise Cumhuriyet Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamada "Yağmursuyu imalatı yapan müteahhit ekiplerinin çalışma yapmasından dolayı Cumhuriyet Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacaktır" ifadeleri yer aldı. Su kesintisinin saat 18.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

Ödemiş ilçesinin ise Seyrekli, Akıncılar, Bengisu, İnönü, Mimar Sinan ve Dolaylar mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Akıncılar, Bengisu, İnönü, Mimar Sinan ve Dolaylar mahallelerinde yaşanan su kesintisinin saat 17.00'de, Seyrekli Mahallesi'nde ise saat 19.00'da sona ermesi bekleniyor.

ETİKETLER
#bayraklı
#karabağlar
#menemen
#izsu
#İzmir Su Kesintisi Gün
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.