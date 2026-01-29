Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İzmir su kesintisi İZSU listesi 29 Ocak, son dakika! Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İzmir Karabağlar, Buca, Gaziemir, Bornova, Konak su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek belli oldu. İZSU tarafından yapılan açıklamalara göre İzmir genelinde birçok ilçede bugün sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanıyor. Ana boru hatlarında meydana gelen arızadan dolayı yaşanan su kesintisinin öğle saatlerinde sona ereceği açıklanmıştı. İZSU tarafından İzmir su kesintisi son dakika açıklaması yapıldı. Konak, Karabağlar, Buca ve Gaziemir su kesintisinin biteceği saat güncellendi. Bornova ilçesinde ise branşman ve şebeke zararı arızası meydana geldi. Peki Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Bornova su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte İZSU İzmir su kesintisi listesi 29 Ocak...

İzmir su kesintisi İZSU listesi 29 Ocak, son dakika! Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 15:58

'de bugün birçok ilçede yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü () tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintileri 5 saate kadar devam edecek. Su kesintilerinin ana boru hatlarında meydana gelen arızadan dolayı kaynaklandığı belirtildi. Ana boru hattı arızasının yanı sıra bazı ilçelerde ise vana arızasının meydana geldiği açıklandı. Vatandaşlar tarafından , , , Karabağlar, Bornova su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. İZMİR İZSU su kesintisi listesi 29 Ocak yayımlandı.

İzmir su kesintisi İZSU listesi 29 Ocak, son dakika! Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İZMİR İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ 29 OCAK

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'in Buca, Gaziemir, Konak, Karabağlar, Menemen ve Bornova ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintileri ile ilgili yapılan açıklamalar ve detaylar şöyle:

Bornova Su Kesintisi 29 Ocak

Bornova ilçesinin Doğanlar ve Mevlana mahallelerinde "başka kurumun şebekeye zarar vermesi" nedeniyle arıza meydana geldi. Yaşanan arızanın 17.29 sıralarında sona ermesi bekleniyor. İlçeye bağlı Erzene Mahallesi'nde ise branşman arızasının yaşandığı belirtildi. Su kesintisinin 15.55'te sona ereceği tahmin ediliyor.

İzmir su kesintisi İZSU listesi 29 Ocak, son dakika! Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Gaziemir Su Kesintisi 29 Ocak

Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı, Reşatbey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevg, Yeşil, Zafer ve Zafer SB mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Ana boru hatlarında meydana gelen arızanın ilk yapılan açıklamalarda 12.00'de giderilmesi bekleniyordu. Ancak İZSU tarafından yapılan son açıklamaya göre su kesintisi saat 15.00'te sona erecek. İZSU tarafından yapılan açıklamada "Ana hatta meydana gelen arızadan dolayı su verilememektedir." ifadeleri yer aldı.

İzmir su kesintisi İZSU listesi 29 Ocak, son dakika! Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Karabağlar Su Kesintisi 29 Ocak Son Dakika

Karabağlar ilçesinin ise tamamında su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre ana boru arızası nedeniyle yaşanan su kesintisinin yaklaşık 8 saat sürmesi ve 15.00'te sona ermesi tahmin ediliyor.

Konak Su Kesintisi 29 Ocak

İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre ana boru hattında meydana gelen arıza Konak ilçesini de etkiledi. Konak ilçesinin Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Çankaya, Çimentepe, Dayıemir, Dautepe, Göztepe, Hasan Özdemir, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocatepe, Murat Reis, Piri Reis, Selçuk, Turgut Reis, Vezirağa, Zafertepe, 1. Kadriye, 19 Mayıs ve 2. Kadriye mahalleleri kesintiden etkilendi. Yaşanan su kesintisinin 15.00'te sona ereceği açıklandı.

Menderes Su Kesintisi 29 Ocak

Menderes ilçesinin Ata, Görece, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde meydana gelen su kesintisi bugün saat 19.00'da bitecek.

İzmir su kesintisi İZSU listesi 29 Ocak, son dakika! Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Menemen Su Kesintisi 29 Ocak

Menemen ilçesinin ise Gölcük, Irmak, İncirli Pınar ve Yeşil Pınar mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre su kesintisnin saat 16.51'de sona erecek. Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus mahallelerinde yaşanan kesinti ise saat 17.00'de sona erecek.

İzmir su kesintisi İZSU listesi 29 Ocak, son dakika! Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 29 OCAK?

İzmir'un Buca ilçesinin Efeler, Ufuk, Adatepe, akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Belenbaşı, Buca KOOP, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Fırat, Gaziler, Göksü, Güven, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karaağaç, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kırklar, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathqan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer, 29 Ekim mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Sabah saat 07.00 sıralarında başlayan ve ana boru hattı arızasından dolayı meydana gelen su kesintisinin saat 19.00'da sona ermesi bekleniyor.

TGRT Haber
