İzmir su kesintisi listesi 13 Şubat! İZSU Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli, Karaburun su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İzmir su kesintisi listesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşıldı. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı su pompalarının devre dışı kalmasından dolayı yaşanan su kesintilerinin sona ereceği saat paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli, Karaburun su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek merak ediliyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ İZSU 13 ŞUBAT

İzmir'in Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli ve Karaburun ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Elektrik, boru, vana ve branşman arızaları nedeniyle meydana gelen su kesintilerinin sona ereceği saat duyuruldu.

Karabağlar Su Kesintisi 13 Şubat

Karabağlar'ın Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat ERden, Bahriye Üçok, Cennetçeşme, Devrim, Gazi, Gülkaya, Günaltay, İhsan, Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Özgür, Peker, Refet Bele, Sevgi, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde yaşanan su kesintisi elektrik arızası nedeniyle meydana geldi. İZSU tarafından yapılan açıklamada "GDZ Elektrik kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı pompalar devre dışı kalmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı. Kesintinin saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.

Balçova Su Kesintisi 13 Şubat

Balçova ilçesinin ise Çetin Emeç Mahallesi yaşanan elektrik kesintisinden etkilendi. Su kesintisnin Çetin Emeç Mahallesi'nde de saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.

Gaziemir Su Kesintisi 13 Şubat

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Aktepe ve Emrez mahallelerinde elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 17.00'de sona erecek.

Konak Su Kesintisi 13 Şubat

Konak ilçesine bağlı olan Çınarlı ve Mersinli mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam ediyor. Su kesintisinin saat 17.08 civarında sona ereceği açıklandı.

Ödemiş Su Kesintisi 13 Şubat

Ödemiş ilçesinin Küçükavlucuk Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Sabah saat 09.07 sıralarında başlayan su kesintisinin saat 17.07'de sona ermesi beklenyior.

Urla Su Kesintisi 13 Şubat

Urla ilçesinin Kalabak ve Şirinkent mahallelerinin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüğü nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin tahmini olarak saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

Çiğli Su Kesintisi 13 Şubat

İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre Çiğli ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde branşman arızası nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Yaşanan su kesintisinin saat 16.42 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

Karaburun Su Kesintisi 13 Şubat

Karaburun ilçesinin Parlak Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin ana boru arızasından kaynaklandığı aktarıldı. Saat 10.30 sıralarında başlayan kesintinin saat 17.00 sıralarında sona ereceği duyuruldu.