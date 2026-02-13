Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir su kesintisi listesi 13 Şubat! İZSU Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli, Karaburun su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli, Karaburun su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek vatandaşlar tarafından merka ediliyor. İZSU resmi internet sitesi üzerinden 13 Şubat İzmir su kesintisi listesini paylaştı. Listede yer alan bilgilere göre 8 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı İzmir su kesintilerinin detayları paylaşıldı. Peki Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli, Karaburun su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte İzmir 13 Şubat su kesintisi listesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir su kesintisi listesi 13 Şubat! İZSU Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli, Karaburun su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 16:48

İzmir su kesintisi listesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü () tarafından paylaşıldı. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı su pompalarının devre dışı kalmasından dolayı yaşanan su kesintilerinin sona ereceği saat paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli, Karaburun su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek merak ediliyor.

İzmir su kesintisi listesi 13 Şubat! İZSU Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli, Karaburun su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ İZSU 13 ŞUBAT

İzmir'in Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli ve Karaburun ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Elektrik, boru, vana ve branşman arızaları nedeniyle meydana gelen su kesintilerinin sona ereceği saat duyuruldu.

Karabağlar Su Kesintisi 13 Şubat

Karabağlar'ın Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat ERden, Bahriye Üçok, Cennetçeşme, Devrim, Gazi, Gülkaya, Günaltay, İhsan, Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Özgür, Peker, Refet Bele, Sevgi, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde yaşanan su kesintisi elektrik arızası nedeniyle meydana geldi. İZSU tarafından yapılan açıklamada "GDZ Elektrik kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı pompalar devre dışı kalmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı. Kesintinin saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.

İzmir su kesintisi listesi 13 Şubat! İZSU Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli, Karaburun su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Balçova Su Kesintisi 13 Şubat

Balçova ilçesinin ise Çetin Emeç Mahallesi yaşanan elektrik kesintisinden etkilendi. Su kesintisnin Çetin Emeç Mahallesi'nde de saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.

Gaziemir Su Kesintisi 13 Şubat

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Aktepe ve Emrez mahallelerinde elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 17.00'de sona erecek.

Konak Su Kesintisi 13 Şubat

Konak ilçesine bağlı olan Çınarlı ve Mersinli mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam ediyor. Su kesintisinin saat 17.08 civarında sona ereceği açıklandı.

İzmir su kesintisi listesi 13 Şubat! İZSU Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli, Karaburun su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Ödemiş Su Kesintisi 13 Şubat

Ödemiş ilçesinin Küçükavlucuk Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Sabah saat 09.07 sıralarında başlayan su kesintisinin saat 17.07'de sona ermesi beklenyior.

Urla Su Kesintisi 13 Şubat

Urla ilçesinin Kalabak ve Şirinkent mahallelerinin yüksek kesimlerinde basınç düşüklüğü nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin tahmini olarak saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

İzmir su kesintisi listesi 13 Şubat! İZSU Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Konak, Ödemiş, Urla, Çiğli, Karaburun su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Çiğli Su Kesintisi 13 Şubat

İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre Çiğli ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde branşman arızası nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Yaşanan su kesintisinin saat 16.42 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

Karaburun Su Kesintisi 13 Şubat

Karaburun ilçesinin Parlak Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin ana boru arızasından kaynaklandığı aktarıldı. Saat 10.30 sıralarında başlayan kesintinin saat 17.00 sıralarında sona ereceği duyuruldu.

ETİKETLER
#izsu
#Ana Boru Arızası
#Elektrik Arızası
#İzmir Su Kesintisi Gün
#Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.