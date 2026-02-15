Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir su kesintisi listesi 15 Şubat! İZSU Karabağlar, Menderes, Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Karabağlar, Menderes, Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği İZSU tarafından duyuruldu. 15 Şubat 2026 Pazar günü İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru ve elektrik arızası nedeniyle yaşanan su kesintilerinden etkilenen mahalleler duyuruldu. Vatandaşlar tarafından İzmir su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek merak ediliyor. İZSU 15 Şubat İzmir su kesintisi listesini duyurdu.

İzmir su kesintisi listesi 15 Şubat! İZSU Karabağlar, Menderes, Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 12:42

İzmir su kesintisi listesi güncel olarak İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü () tarafından paylaşılıyor. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre bugün İzmir'in , ve ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı su kesintilerini gidermek için bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar tarafından Karabağlar, Menderes, Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

İzmir su kesintisi listesi 15 Şubat! İZSU Karabağlar, Menderes, Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ 15 ŞUBAT İZSU

İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde ana boru arızası, Menderes ilçesinde ise elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintilerinin detayları ise şöyle:

İzmir Menderes Su Kesintisi 15 Şubat

İzmir'in Menderes ilçesinin Altıntepe, Cüneytbey, Dereköy, Gazipaşa, Gölcükler, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa ilçelerinde elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintisinin saat 13.00'te sona ermesi bekleniyor. Menderes'in Orta ilçesinde ise ana boru arızası nedeniyle 29 Ekim Caddesi ve çevresinde su kesintisi uygulanıyor. Keisntinin saat 15.39'da bitmesi bekleniyor.

İzmir su kesintisi listesi 15 Şubat! İZSU Karabağlar, Menderes, Buca su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İzmir Buca Su Kesintisi 15 Şubat

İzmir'in Buca ilçesine bağlı olan Aydoğdu Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Sabah saat 10.11'de başlayan su kesintisinin saat 13.11 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

İzmir Karabağlar Su Kesintisi 15 Şubat

İzmir'in Karabağlar ilçesinin Cennetoğlu, Çalıkuşu, Günaltay, Kübar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu ve Yunus Emre mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Ana boru arızası kaynaklı kesintinin saat 15.30'da sona ereceği açıklandı.

