Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İzmir su kesintisi listesi 2 Mart! İZSU Çiğli, Seferihisar, Torbalı, Menderes, Karabağlar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İzmir su kesintisi listesi İZSU tarafından paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) İzmir'in 11 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. arıza kaynaklı su kesintilerinden Bergama, Çiğli, Karabağlar, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçeleri etkilendi. Vatandaşlar tarafından Çiğli, Seferihisar, Torbalı, Menderes, Karabağlar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek merak ediliyor.

İzmir su kesintisi listesi 2 Mart! İZSU Çiğli, Seferihisar, Torbalı, Menderes, Karabağlar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
11:50
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
11:50

tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir'in birçok ilçesinde bugün meydana geldi. Vana, ana boru, elektrik, branşman arızaları ve bağlantı ile boru deplasman çalışması nedeniyle yaşanan su kesintilerinin biteceği saatler açıklandı. Buca ve Çiğli ilçelerinde yaşanan su kesintisinin 1 saat süreceği belirtilirken, Torbalı ilçesinde ise 24 saat su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Vatandaşlar tarafından Çiğli, Seferihisar, Torbalı, Menderes, Karabağlar su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. işte 2 Mart İZSU İzmir su kesintisi listesi...

İzmir su kesintisi listesi 2 Mart! İZSU Çiğli, Seferihisar, Torbalı, Menderes, Karabağlar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ 2 MART

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Bergama, Buca, Çiğli, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen mahalleler ve bitiş tarihleri ise şöyle:

Bergama Su Kesintisi

Bergama ilçesinin Atmaca, Bahçelievler, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii ve Zafer mahallelerini etkileyen vana arızası meydana geldi. yaşanan su kesintisinin saat 13.40'ta sona ermesi bekleniyor.

Çiğli Su Kesintisi

Çiğli ilçesinin Evka-2 ve Evka-6 mahallelerinde elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 13.00'te sona ereceği tahmin ediliyor.

Karabağlar Su Kesintisi

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre ilçeye bağlı olan Ali Fuat Cebesoy, Esenlik, Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Ana boru arızası sebebiyle yaşanan su kesintisinin saat 13.40'ta sona ereceği duyuruldu.

İzmir su kesintisi listesi 2 Mart! İZSU Çiğli, Seferihisar, Torbalı, Menderes, Karabağlar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Kiraz Su Kesintisi

Kiraz ilçesine bağlı olan Cumhuriyet Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintisinin 9 saat sürmesi ve saat 18.00'de sona ermesi tahmin ediliyor.

Konak Su Kesintisi

Konak ilçesine bağlı olan Anadolu, Saygı ve Zeybek mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Yaşanan su kesintisinin saat 13.02'de sona ereceği duyuruldu.

Menderes Su Kesintisi

Menderes ilçesine bağlı olan Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gazipaşa, Gölcükler, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Elektrik arızası nedeniyle 7 saat sürecek olan su kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

İzmir su kesintisi listesi 2 Mart! İZSU Çiğli, Seferihisar, Torbalı, Menderes, Karabağlar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Menemen Su Kesintisi

Menemen ilçesinin ise Çavuş, Kesik ve Musabey mahallelerinde elektrik arızası kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Üç mahalleyi etkileyen su kesintisinin saat 16.00'da sona ereceği açıklandı. İlçeye bağlı olan Gazi ve İstiklal mahallelerinde yaşanan su kesintisi ise saat 16.00'da sona erecek.

Ödemiş Su Kesintisi

Emmioğlu ve Umurbey mahallelerinde bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Bağlantı çalışmalarının saat 17.00'de sona ereceği tahmin ediliyor. İlçeye bağlı olan Karadoğan ve Seyrekli mahallelerinde ise elektrik arızası kaynaklı su kesintisi meydana geldi. Kesintinin yaklaşık olarak 7 saat sürmesi ve 15.55 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

İzmir su kesintisi listesi 2 Mart! İZSU Çiğli, Seferihisar, Torbalı, Menderes, Karabağlar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Seferhisar Su Kesintisi

İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre Seferihisar ilçesinin Atatürk mahallesinde su kesintisi meydana geldi. Ana boru arızası nedeniyle meydana gelen su kesintisi saat 15.34'te sona erecek. Düzce, Turgut ve Ulamış mahallelerinde yaşanan elektrik arızası kaynaklı kesintintinin ise saat 17.00'de bitmesi bekleniyor.

Torbalı Su Kesintisi

Torbalı ilçesine bağlı olan Ayrancılar, Fevzi Çakmak, İnönü ve Türkmenköy mahallelerinde boru deplasman çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanyıor. 24 saat sürmesi beklenen su kesintisinin 3 Mart 2026 Salı günü saat 08.00'de sona ereceği duyuruldu.

Urla Su Kesintisi

Urla ilçesine bağlı olan Maiatik Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren su kesintisi meydana geldi. Bağlantı çalışması nedeniyle yaşanan su kesintisinin saat 16.00'da sona ereceği açıklandı.

