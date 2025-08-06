İzmir su kesintisi saat kaçta? Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka dahil 11 ilçede sular kesilecek

İzmir’de su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi nedeniyle planlı ve dönüşümlü su kesintileri 6 Ağustos’tan itibaren başlayacak. İZSU, 11 ilçeyi kapsayan kesinti programını duyururken, 8 ilçede bu akşam arıza kaynaklı kesintiler yaşanacak.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN KESİLECEK?

İzmir’de planlı ve dönüşümlü su kesintileri, 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren gece saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacak ve 21 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kesintiler, Bayraklı, Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Buca, Karabağlar, Bornova, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 11 ilçeyi kapsayacak.

İZSU, küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle su kaynaklarının kritik seviyelere gerilediğini, Tahtalı Barajı’nda su seviyesinin düştüğünü ve Gördes Barajı’ndan su temininin durduğunu belirtti. Vatandaşların, kesinti saatleri öncesinde su ihtiyaçlarını karşılaması ve tasarruf önlemlerine uyması gerektiği vurgulandı. Kesinti programı, suyun adil ve dengeli dağıtımı için 5 bölgeye ayrılarak planlandı.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ HANGİ SEMTLERDE OLACAK?

Planlı su kesintileri, 6-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında 11 ilçede belirli mahalleleri etkileyecek.

Bölge 1’de Bayraklı (75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar), Konak (1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek) ve Gaziemir (Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer) mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Bölge 2’de Karşıyaka (Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı) ve Çiğli (Ahmet Efendi, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Çağdaş, Güzeltepe, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Yenimahalle, Yakakent) mahalleleri kesintiye maruz kalacak.

Bölge 3’te Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka’nın bazı mahalleleri,

Bölge 4’te Bornova ve Bayraklı,

Bölge 5’te ise Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak ve Karabağlar’ın belirli mahalleleri etkilenecek. Ayrıca, bu akşam (5 Ağustos) Balçova (Çetin Emeç), Bergama (Atmaca, Barbaros, Selçuk, Ulucami, Zafer), Buca (Zafer), Çiğli (Ahmet Efendi, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Çağdaş, Güzeltepe, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Yenimahalle, Yakakent), Güzelbahçe (Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yelki), Karabağlar (Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon, Üçkuyular), Karşıyaka (yukarıda belirtilen mahalleler) ve Kemalpaşa (Ulucak Mustafa Kemal Atatürk) mahallelerinde 2 ila 8 saatlik kesintiler yaşanacak.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ SAATLERİ

Planlı su kesintileri, 6-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanacak.

Bölge 1 (Bayraklı, Konak, Gaziemir) için kesinti tarihleri 6-7 Ağustos, 11-12 Ağustos, 16-17 Ağustos,

Bölge 2 (Karşıyaka, Çiğli) için 7-8 Ağustos, 12-13 Ağustos, 17-18 Ağustos,

Bölge 3 (Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka) için 8-9 Ağustos, 13-14 Ağustos, 18-19 Ağustos,

Bölge 4 (Bornova, Bayraklı) için 9-10 Ağustos, 14-15 Ağustos, 19-20 Ağustos,

Bölge 5 (Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar) için 10-11 Ağustos, 15-16 Ağustos, 20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

BUCA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Buca’da planlı su kesintileri, Bölge 3 kapsamında 8-9 Ağustos, 13-14 Ağustos ve 18-19 Ağustos 2025 tarihlerinde gece saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacak. Kesintilerin mahalle bazında farklılık gösterebileceği ve İZSU’nun resmi duyurularıyla güncellenebileceği belirtildi.

KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karabağlar’da planlı su kesintileri, Bölge 3 (8-9 Ağustos, 13-14 Ağustos, 18-19 Ağustos) ve Bölge 5 (10-11 Ağustos, 15-16 Ağustos, 20-21 Ağustos) kapsamında gece saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacak. Kesintilerin, su şebekesi ve arıza durumlarına göre mahalle bazında farklılık gösterebileceği belirtildi.

BORNOVA SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BİTECEK?

Bornova’da planlı su kesintileri, Bölge 3 (8-9 Ağustos, 13-14 Ağustos, 18-19 Ağustos) ve Bölge 4 (9-10 Ağustos, 14-15 Ağustos, 19-20 Ağustos) kapsamında gece saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacak.