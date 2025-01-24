İzmir Urla, Bornova ve Buca’da su kesintisinin ne zaman bitecek? 24 Ocak İZSU paylaştı

24 Ocak 2025 10:41 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:49

Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde yaşanan arıza nedeniyle ekipler bakım çalışmalarına başladı. 24 Ocak Cuma günü erken saatlerde başlayan kesintinin sonlanacağı saat netleşti.

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24 Ocak Cuma günü sabahın erken saatlerinde su kesintisi​ ile karşılaşan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini bekliyordu. İZSU günlük arıza ve bakım çalışmalarını paylaşıyor.

İZMİR​ URLA​, BORNOVA​ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün Bayraklı Emek ve Gümüşpala’da 10.00 ile 11. aralığında yaşanan kesintinin nedeni branşman arızası olurken

Bayraklı Muhittin Erener, R.Şevket İnce, Çay ve Çiçek mahallelerinde 10.30 ile 13.30 aralığında su olmayacak.

Bornova Çamkule Mahallesi'nde yaşanacak arıza şöyle duyuruldu:

"23.01.2025 saat 10:00 ile 24.01.2025 saat 10:00 arasında yaklaşık 1 gün su kesintisi olacaktır."

İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

Buca Ufuk ve Çamlık mahallelerinde dün 18.00'de başlayan arıza 24 Ocak 10.00'da sonlanacak.

Çeşme İsmet İnönü ve Musalla mahallelerinde bugün 10.00 ile 15.00 aralığında kesinti yaşanacak ve Karabağlar General Kazım Özalp Mahallesi’nde ise 09.10 ile 12.10 aralığında çalışma yapılacak.

Konak Çınartepe, Mehmet Akif ve Ulubatlı mahallelerinde 10.15 ile 12.15 aralığında su kesintisi yaşanacak.

Menemen Yanıkköy’de bugün 09.30'da başlayan arıza 11.30'da sona erecek.

Ödemiş Gölcük, Birgi, Kazanlı, Artıcak, Ortaköy, Üzümlü, Karadoğan, Demircilik, Tosunlar, Köseler, Çamyayla, Işık ve çevresinde bugün 09.00'da başlayan arıza 17.30'a kadar devam edecek.