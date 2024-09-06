İzmir Urla'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

06 Eylül 2024 14:49 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:50

6 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde İzmir'in Urla ilçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekipler tarafından yangına müdahale ediliyor.

Bugün saat 14.22 sıralarında İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'nde bulunan ormanlık, makilik ve tarım arazilerinin yer aldığı alanda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ekip gönderildi.

Vatandaşlar tarafından İzmir Urla yangın söndürüldü mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

İZMİR URLA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın büyümeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor.