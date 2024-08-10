İzmir Urla’da orman yangınına ekipler sevk edildi

10 Ağustos 2024 17:28 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:32

İzmir'de Orman yangını! Havadan karadan müdahale devam ediyor

İzmir'de Orman yangını! Havadan karadan müdahale devam ediyor

Yaz aylarının gelmesiyle beraber orman yangınları arttı. Bugün İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen yangın henüz kontrol altına alınamazken müdahale sürüyor.

İZMİR URLA SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

10 Ağustos günü Urla'da çıkan yangın henüz kontrol altına alınamazken ekipler havadan ve karadan desteğe devam ediyor.

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16.08'de Bademler Mahallesi'nde ormanın dışında başlayan yangın ormana sıçrarken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi ile karadan destek sağlıyor.