İzmir Urla’da orman yangınına ekipler sevk edildi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Ağustos 2024 17:28 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:32
10 Ağustos günü öğlen saatlerinde İzmir'de başlayan ormanlık alana sirayet eden yangına müdahale devam ederken son dakika olayında son durum merak edildi. Urla yangın söndürüldü mü araştırılırken olay yerine ekipler sevk edildi.
Yaz aylarının gelmesiyle beraber orman yangınları arttı. Bugün İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen yangın henüz kontrol altına alınamazken müdahale sürüyor.
İZMİR URLA SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
10 Ağustos günü Urla'da çıkan yangın henüz kontrol altına alınamazken ekipler havadan ve karadan desteğe devam ediyor.
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16.08'de Bademler Mahallesi'nde ormanın dışında başlayan yangın ormana sıçrarken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi ile karadan destek sağlıyor.
Kaynak: TGRT Haber