İzmir'de 2024 yılı kurban kesim yerleri açıklandı! Karşıyaka, Bornova ve Konak'ta kurulacak

13 Haziran 2024 16:57 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:23

Kurban Bayramı kapsamında İzmir'in farklı bölgelerinde kurban kesimhaneleri vatandaşlara hizmet verecek.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar kurbanlarını kesmek için bu bölgeleri rahatlıkla kullanabilecekler.

Kesim yerleri, hijyenik koşulların sağlandığı ve belediye ekipleri tarafından denetlendiği için güvenli bir şekilde kurban ibadetlerini gerçekleştirebilecekler.

İZMİR KURBAN KESİM YERLERİ 2024

Karşıyaka Kurban Alanı: Karşıyaka Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, 35530 Karşıyaka/İzmir

Bornova Belediyesi: Çamdibi Mahallesi, 35040 Bornova/İzmir 444 4 444

Konak Kurban Muharebe Alanları: Konak Belediyesi, Şehit Fethi Bey Caddesi, 35230 Konak/İzmir

Kurban kesim yerlerindeki yoğunluğu azaltmak için vatandaşların randevu alarak kesim yapmaları da teşvik ediliyor. Ayrıca, kesim yerlerinde hijyen ve güvenlik önlemlerinin titizlikle uygulanacağı belirtiliyor.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirirken kesim yerlerinin adreslerine dikkat ederek, sağlıklı ve huzurlu bir kurban bayramı geçirebilirler.