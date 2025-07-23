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 | Sumru Tarhan

İzmir’de 7 ilçede su kesintisi! 23 Temmuz Çarşamba su arızasında çalışma başladı

Bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Erken saatlerde başlayan su arızası için ekipler çalışmalara başlarken bazı bölgelerde uzun süreli kesinti yaşanacak. İZSU İzmir su kesintisi bilgilerini paylaştı.

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İzmir’de 7 ilçede su kesintisi! 23 Temmuz Çarşamba su arızasında çalışma başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 16:30

internet sitesine yer alan bilgilere göre bugün 'de meydana gelen su arızalarının sonlanacağı saati öğrenebiliyoruz. Bugün İzmir'de 7 ilçede su arızası yaşanırken , Foça, , 'de suların geleceği saat netleşti.

İZMİR SU KESİNTİSİ 23 TEMMUZ NE ZAMAN BİTECEK?

İZSU, günlük ve haftalık olarak yaşanacak olan su kesintilerinin bilgilerini paylaşıyor. Bugün erken saatlerde başlayan arıza bakım çalışmaları bazı bölgelerde devam ederken bazı yerlerde tamamlandı. 23 Temmuz yaşanan yerler şöyle:

(Meriç, Tuna)
Ana boru arızası
23.07.2025 / 16:00 - 18:00

Buca (Çamlıkule, Çamlıpınar)
Ana boru arızası
23.07.2025 / 15:45 - 17:45

İzmir’de 7 ilçede su kesintisi! 23 Temmuz Çarşamba su arızasında çalışma başladı

İZMİR KARABURUN, KEMALPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

23 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan su arızası İzmir'in çeşitli bölgelerinde yaşandı.

Karaburun (Tepeboz)
Ana boru arızası
23.07.2025 / 15:30 - 18:30

Kemalpaşa (Yukarıkızılca Merkez)
Depo kot seviyesi düşük
23.07.2025 / 11:15 - 17:00

Kemalpaşa (Ulucak İstiklal, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk)
Başka kurumun şebekeye zarar vermesi
23.07.2025 / 15:45 - 16:45

İzmir’de 7 ilçede su kesintisi! 23 Temmuz Çarşamba su arızasında çalışma başladı

Kınık (Arpaseki)
Sondaj kuyuları debi düşüklüğü ve yoğun su kullanımı
18.07.2025 / Sürekli

Menemen (Gazi)
Ana boru arızası
23.07.2025 / 14:20 - 17:20

Menemen (Değirmendere, Emiralem Merkez, Kır, Yayla)
Depo seviyesi düşüklüğü
23.07.2025 / 08:30 - 19:00

Torbalı (Yazıbaşı)
Ana boru arızası
23.07.2025 / 13:50 - 16:50

Urla (Kalabak)
Ana boru arızası (Gediz Elektrik kazısı sırasında zarar verilmiş)
23.07.2025 / 15:50 - 17:30

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ETİKETLER
#su kesintisi
#çeşme
#bornova
#karaburun
#izsu
#buca
#İzmir
#Aktüel
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