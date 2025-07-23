İzmir’de 7 ilçede su kesintisi! 23 Temmuz Çarşamba su arızasında çalışma başladı

İZSU internet sitesine yer alan bilgilere göre bugün İzmir'de meydana gelen su arızalarının sonlanacağı saati öğrenebiliyoruz. Bugün İzmir'de 7 ilçede su arızası yaşanırken Buca, Foça, Karaburun, Çeşme'de suların geleceği saat netleşti.

İZMİR SU KESİNTİSİ 23 TEMMUZ NE ZAMAN BİTECEK?

İZSU, günlük ve haftalık olarak yaşanacak olan su kesintilerinin bilgilerini paylaşıyor. Bugün erken saatlerde başlayan arıza bakım çalışmaları bazı bölgelerde devam ederken bazı yerlerde tamamlandı. 23 Temmuz su kesintisi yaşanan yerler şöyle:

Bornova (Meriç, Tuna)

Ana boru arızası

23.07.2025 / 16:00 - 18:00

Buca (Çamlıkule, Çamlıpınar)

Ana boru arızası

23.07.2025 / 15:45 - 17:45

İZMİR KARABURUN, KEMALPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

23 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan su arızası İzmir'in çeşitli bölgelerinde yaşandı.

Karaburun (Tepeboz)

Ana boru arızası

23.07.2025 / 15:30 - 18:30

Kemalpaşa (Yukarıkızılca Merkez)

Depo kot seviyesi düşük

23.07.2025 / 11:15 - 17:00

Kemalpaşa (Ulucak İstiklal, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk)

Başka kurumun şebekeye zarar vermesi

23.07.2025 / 15:45 - 16:45

Kınık (Arpaseki)

Sondaj kuyuları debi düşüklüğü ve yoğun su kullanımı

18.07.2025 / Sürekli

Menemen (Gazi)

Ana boru arızası

23.07.2025 / 14:20 - 17:20

Menemen (Değirmendere, Emiralem Merkez, Kır, Yayla)

Depo seviyesi düşüklüğü

23.07.2025 / 08:30 - 19:00

Torbalı (Yazıbaşı)

Ana boru arızası

23.07.2025 / 13:50 - 16:50

Urla (Kalabak)

Ana boru arızası (Gediz Elektrik kazısı sırasında zarar verilmiş)

23.07.2025 / 15:50 - 17:30