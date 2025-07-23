İzmir’de 7 ilçede su kesintisi! 23 Temmuz Çarşamba su arızasında çalışma başladı

İZSU internet sitesine yer alan bilgilere göre bugün İzmir'de meydana gelen su arızalarının sonlanacağı saati öğrenebiliyoruz. Bugün İzmir'de 7 ilçede su arızası yaşanırken Buca, Foça, Karaburun, Çeşme'de suların geleceği saat netleşti.
İZSU, günlük ve haftalık olarak yaşanacak olan su kesintilerinin bilgilerini paylaşıyor. Bugün erken saatlerde başlayan arıza bakım çalışmaları bazı bölgelerde devam ederken bazı yerlerde tamamlandı. 23 Temmuz su kesintisi yaşanan yerler şöyle:
Bornova (Meriç, Tuna)
Ana boru arızası
23.07.2025 / 16:00 - 18:00
Buca (Çamlıkule, Çamlıpınar)
Ana boru arızası
23.07.2025 / 15:45 - 17:45
23 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan su arızası İzmir'in çeşitli bölgelerinde yaşandı.
Karaburun (Tepeboz)
Ana boru arızası
23.07.2025 / 15:30 - 18:30
Kemalpaşa (Yukarıkızılca Merkez)
Depo kot seviyesi düşük
23.07.2025 / 11:15 - 17:00
Kemalpaşa (Ulucak İstiklal, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk)
Başka kurumun şebekeye zarar vermesi
23.07.2025 / 15:45 - 16:45
Kınık (Arpaseki)
Sondaj kuyuları debi düşüklüğü ve yoğun su kullanımı
18.07.2025 / Sürekli
Menemen (Gazi)
Ana boru arızası
23.07.2025 / 14:20 - 17:20
Menemen (Değirmendere, Emiralem Merkez, Kır, Yayla)
Depo seviyesi düşüklüğü
23.07.2025 / 08:30 - 19:00
Torbalı (Yazıbaşı)
Ana boru arızası
23.07.2025 / 13:50 - 16:50
Urla (Kalabak)
Ana boru arızası (Gediz Elektrik kazısı sırasında zarar verilmiş)
23.07.2025 / 15:50 - 17:30