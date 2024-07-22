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İzmir’de 90 dakika süresince ücretsiz aktarma dönemi başladı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
22 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 13:55
İzmir’de 90 dakika süresince ücretsiz aktarma dönemi başladı

İzmir’de toplu ulaşıma teşvik amaçlı ilk binişten itibaren 90 dakika ücretsiz aktarma yapmaya imkan tanıyan sistem 22 Temmuz Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı.

2 kez reddedildikten sonra üçüncü UKOME toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen; ilk biniş ücretiyle 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapma hakkı İzmirli vatandaşları sevindirdi.

90 DAKİKA ÜCRETSİZ AKTARMA NEDİR?

Üçüncü UKOME toplantısında kabul edilen 90 dakika ücretsiz aktarma ile vatandaşlar, belirlenen süre boyunca ilk biniş ücretiyle sayısız aktarma hakkına sahip olacak.

İZMİR AKTARMA KAÇ DAKİKA GEÇERLİ?

İzmir’de ücretsiz aktarma süresi 90 dakika olarak belirlendi.

İzmir’de 90 dakika süresince ücretsiz aktarma dönemi başladı - 1. Resim

ÜCRETSİZ AKTARMA NERELERDE GEÇERLİ?

İzmir’de ücretsiz aktarma metro, banliyö, tramvay, vapur ve tüm otobüslerde 90 dakika süreyle geçerlidir.

ÜCRETSİZ AKTARMA OTOBÜSE BİNDİKTEN KAÇ DAKİKA SONRA BAŞLAR?

Ücretsiz aktarma hakkı toplu ulaşım araçlarına bindikten 5 dakika sonra başlar.

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HANGİ DURUMLARDA ÜCRETSİZ AKTARMA HAKKI OLMAZ?

30 dakika içerisinde aynı otobüs, metro/banliyö ve vapur iskelelerine yapılan peş peşe binişlerde ücretsiz aktarma hakkı verilmemekte.

İZMİR’DE 90 DAKİKA UYGULAMASI BAŞLADI MI?

İzmir’de 90 dakika uygulaması 21 Temmuz’u 22 Temmuz’a bağlayan gece başladı.

Kaynak: TGRT Haber
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