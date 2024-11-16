İzmir’de Aliağa ve Ödemiş elektrik kesintisinin ne zaman biteceği paylaşıldı
16 Kasım Cumartesi günü erken saatlerde İzmir'de başlayan elektrik kesintisinde çalışmalar henüz sonlanmadı. Vatandaşlar 09.00 saatinden beri elektriklerin gelmesini bekliyor.
Bugün İzmir'de Aliağa ve Ödemiş'te meydana gelen elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.
GDZ elektrik aracılığıyla arıza ve bakım çalışmalarının son durumuna ulaşabiliyoruz.
İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 KASIM CUMARTESİ
İzmir Ödemiş Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ Köşk Ödemiş Yolu KÜÇÜKÖREN başören ), Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE ), Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER ), Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu ), Sarılar ( Sarılar Köyü ), Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu ), Çayır ( Ataman Çayırköy , Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu ), Güney ( Güney Köyü İç Yolu ) ve Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu ) bölgelerinde kesinti 16.00'ya kadar sürecek.
Aliağa'da 09.00'da başlayan arıza B. Hayrettin Paşa ( Fevzi Çakmak Cd. Talat Bilgin Cd. 208. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2207/1. Sk. 2222. Sk. 2227. Sk. ), Fatih ( 406. Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. ) bölgelerinde yaşanıyor ve 16.00'da sonlanacak.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 KASIM
Aliağa Çakmaklı ( Çamlık Sk. Yılmaz Sk. Zambak Sk. Zeytinlik Sk. Çiçek Sk. YILMAZ 10/3 Sokak 10/3 10/1 10/38 ÇAKMAKLI LALE Akasya Sk. Atatürk Cd. Balkır Burak Reis Sk. Gül Sk. Karacadağ Sk. Karanfil 2 Sk. Kardelen Sk. Kiraz Sk. Leylak Sk. Manolya Sk. Melisa Sk. Menekşe 4. Sk. Merdivenli Sk. ÇAKMAKLI NERGİZ Nilüfer Sk. Orkide Sk. Palmiye Sk. Papatya Sk. Pınar Kümesi Sk. Sahil Cd. Sahil Yolu Cd. Sarmaşık Sk. Selman Sk. Senakent Yasemin Sk. ) bölgelerinde de aynı saatlerde sona erecek elektrik kesintisi.
Kuruçeşme ( 205/34. Sk. 205/8. Sk. 205/7. Sk. 205/6. Sk. 205/54. Sk. 205/53. Sk. 205/52. Sk. 205/45. Sk. 205/40. Sk. 205/39. Sk. 205/37. Sk. 205/35. Sk. 205/33. Sk. 205/32. Sk. 205/31. Sk. 205/3. Sk. 205/29. Sk. 205/28. Sk. 205/21. Sk. 205/2. Sk. 205/11. Sk. 205/10. Sk. ) bölgelerinde de kesinti 10.00 ile 16.00 aralığında sürecek.