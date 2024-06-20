İzmir'de baraj doluluk oranları yüzde 44,1 seviyelerine geriledi

20 Haziran 2024 12:11 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:23

İzmir'de sıcaklıkların artması ve yağışların yetersizliği ile birlikte baraj doluluk oranları düşmeye başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Doğan Yaşar "Kullanma suyu olarak İzmir'de bizim ana barajımız Tahtalı Barajı'dır. 2020'den sonra beklediğimiz gibi ciddi bir kuraklık döneme girdik zaten. 2020 yılında yüzde 12 eksik yağdı, 2021'de yüzde 9 eksik yağdı, 2022'de tekrar yüzde 12 eksik yağdı; yani barajlar çok düştü. Şu anda yüzde 28 gibi çok ciddi düşük, son yılların en düşün seviyesindeyiz" dedi.

İZMİR TAHTALI BARAJI DOLULUK ORANI NEDİR?

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 28'e düştü.

İZSU verilerine göre geçen sene bu zamanlarda doluluk oranı yüzde 39,73 seviyelerindeydi.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDİR?

İzmir'in diğer barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle: